2000億寧願全給媳婦，也不給親生兒子！向華強夫妻的「殘酷決定」，撕開華人父母不敢面對的真相

2026-02-27 14:38 失敗要趁早 - 張念慈
這不是豪門八卦，是所有父母該面對的殘酷真相！

香港影視大亨向華強與「向太」陳嵐宣布，2000億身家遺產將成立家族信託基金，全權交由大兒媳郭碧婷管理

兩個親生兒子向佐、向佑「一毛錢都拿不到」，不能直接繼承或支配大筆資產，未來只能按月領取基本生活費。

向華強甚至設下嚴格條款：只要兒子選擇「躺平」不工作，就立刻停發生活費！

大多數華人父母拼搏一生，就是為了把身後資源、財富留給子女。

到底是什麼樣的絕望，讓這對父母，寧願把千億帝國交給媳婦，也要嚴防自己的親生骨肉敗光家產？

我查找了向華強夫婦和兒子的資料後，發現故事背後，藏著無數父母最痛的教訓。

▋千金買不到的後悔：向太痛訴「慈母多敗兒」

每個家長都想把最好的給孩子，向家也不例外。

向太說，從小給兩個兒子找全香港最好的教練學才藝，毫不偏心。夫妻出資幫小兒子向佑開寵物店、開餐廳創業。

但無限的資源，換來了什麼？小兒子屢次創業失敗，也許這是沒有商業頭腦，那就算了。

小兒子情緒管理還超爛、覺得父母偏袒哥哥，從小自卑卻又表現自負自大，2015年毆打計程車司機，還囂張狂言：「你知不知道我爸爸是誰？」最終判刑入獄。

向太很無言「你說他到底是天才還是白癡呢？」

更讓父母傷心的，是小兒子平時根本和家人不聯絡，留學英國時每月電話費台幣10萬，卻沒有一通是打給家人，只有缺錢時才會回家，拿了錢轉頭就忘。

向太神情落寞，警惕全天下父母：「慈母多敗兒這句話，我到50多歲才明白，我真的很後悔。」

「其實原諒等於放縱，每一次只要跟你講講好話，你就算了又給他錢，最後只養出了一個大懶蟲。」

爸媽對子女總有無限的包容，以為對孩子好、幫他鋪好路，他就會成為期望中的樣子，如果不是一次又一次傷了心，怎麼會變成這樣？

▋寧願無情，也不能讓孩子敗光人生

向華強深知兩個兒子理財能力不足，容易輕信他人被騙，如果直接把2000億交給他們，遲早會被揮霍殆盡。

因此，他選擇了最高級的「狠心之愛」，把財產交給行事穩重、守財可靠的媳婦郭碧婷來管理。

向華強在公開影片中，有一段話我反覆看了好幾次，每看一次都覺得痛：

 遺囑可以先立，但財產不能先分。分之前兒子是兒子，可是分了以後，兒子可能變老子了！」

為了防止兩個兒子不事生產，他不僅規定「躺平就沒錢拿」，還設立了「10年觀察期」，表現好才可能調整遺囑給予鼓勵。

反觀現實生活，新聞上常可看見無數父母「早早分家產卻晚年淒涼」。

向華強和妻子的遺產決定，不是父母不愛孩子，而是用制度來逼迫孩子獨立。

向家豪門血淚，給台灣家長的3個殘酷提醒

我對向華強的印象，一直停留在電影「賭神」裡的保鏢「龍五」，那個硬漢的龍五，面對兩個兒子卻顯得萬般無奈。

別人的豪門故事，是我們最好的教養照妖鏡。

雖然我們沒有豪門的財產，但有三件事我們必須提醒自己：

提醒 1：愛孩子就該拒絕當「無底線的提款機」

不要以為有求必應就是愛！向太痛定思痛的領悟告訴我們，每一次孩子犯錯，父母心軟妥協、給錢擦屁股，最終只會剝奪孩子生存的能力。

父母的財富如果沒有配上對等的品格教育，對孩子而言就是一劑慢性毒藥。普通家庭更應該在孩子畢業後，就果斷放手讓他們自立。

提醒 2：別說「以後都是你的」！把繼承權變成「考核制」 

向華強最絕最聰明的一招，是徹底斬斷兒子「一朝發達、不勞而獲」的幻想。

很多台灣父母最常犯的錯，就是把「爸媽拚了一輩子，以後這些都是你的」掛在嘴邊，簡直是摧毀孩子鬥志最強毒藥！

愛要有條件，資源不能白給。請明確告訴孩子：「我的財富是我打拚來的，你能得到多少支持，全憑你自己的人品與本事來換！」

唯有打破「理所當然」的啃老心態，才能真正逼出孩子的生存本能。

提醒 3：底牌要握在自己手裡，千萬別提早「分家產」

「分前是兒子，分後變老子」是多麼痛的現實。

聰明的父母，要懂得將主動權與底氣，牢牢握在自己手裡。你可以立遺囑，但絕對不要提早把財產過戶。 

用制度來約束孩子，用資源來鼓勵孩子上進，你才能贏得孩子長久的尊重與孝順。

向家的2000億財產安排，給全天下父母上了最痛的一課。

如果孩子平庸，遺產只會加速他們的滅亡；如果孩子卓越，他們根本不需要遺產。

留給孩子金錢，不如趁早留給他們謀生的能力與骨氣。別讓我們在老後，才流著淚後悔「慈母多敗兒」！

 


資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#遺產 #財富 #遺囑

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

2026-02-21 09:46 女子漾／編輯許智捷
隨著物價上漲，政府同步調整國民年金給付金額。勞動部勞工保險局宣布，自今年1月1日起調高國民年金「月投保金額」，相關年金給付也隨之增加。勞保局指出，調整後的老年年金，最快將於2月底入帳，符合條件者每月最多可領6107元，且無須另外提出申請。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

國保月投保金額調高　給付同步增加

勞保局表示，為因應物價指數變動、保障被保險人基本生活，自1月1日起，國民年金月投保金額由原本的1萬9761元，調整為2萬1103元。凡是以月投保金額計算的各項給付，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金與喪葬給付，均會同步調高。

圖片來源：勞動部
圖片來源：勞動部

年資15年試算　A式最多可領6107元

以「按月領取國民年金老年年金」為例，勞保局說明，若被保險人國保年資為15年，選擇A式計算，每月可領6107元，較調整前增加約131元；若選擇B式計算，則每月可領4115元，增加約262元。實際領取金額仍會依個人年資長短與選擇的計算方式而有所不同，年資愈長，給付金額也會愈高。

計算公式（A式）： (月投保金額 × 保險年資 × 0.65%) + 4,049元
試算（以15年年資為例）：(21,103 × 15 × 0.65%) + 4,049 ≈ 2,058 + 4,049 = 6,107元 (註：比調整前約增加了 131元)

2月底入帳　已在領者免再申請

勞保局指出，國民年金屬於「次月底」發放制度，1月調整後的年金給付，將由勞保局主動重新核算，並於2月26日左右匯入請領人帳戶。已經在領取老年年金的民眾，不需要重新申請，款項會自動調整後入帳。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

年滿65歲即可請領　年資長短不設限

勞保局也補充說明，只要曾參加國民年金保險、並依法繳納保險費，於年滿65歲時，不論國保年資有幾年，都可以請領國民年金老年年金給付。國民年金主要保障未參加勞保、公教保、軍保或農保期間的民眾，是國人退休後的重要基礎保障之一。

#給付 #保險 #勞保局 #國民年金 #月投保金額

在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

2026-02-19 17:23 女子漾／編輯許智捷
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》

失智照護的漫長歲月裡，陪伴不只是日復一日的責任，更是一場不斷告別、卻也反覆重新認識的歷程。作家彭菊仙在《五十歲後我的媽》中，記錄下與失智母親長達十年的每週相聚，從母女關係的轉變、身體與記憶的流失，細膩描寫一位母親如何在時間中一點一點退場，也讓女兒得以看見母親一生中那些從未被好好閱讀的篇章。

圖片來源：《鬼媽媽的假期》
圖片來源：《鬼媽媽的假期》

每週和老媽的一部分告別

老媽走後，我其實慶幸自己一次次地勉強自己，無論腳步多麼沉重，我最終還是踏出家門，完成與老媽每一次的單獨約會，特別是在老媽失智初期至中期，那幾年，她還能回憶，她還能表達，我才得以深入她一輩子如八點檔連續劇的曲折人生，以及老一輩人多半森森嚴嚴守著的心靈禁地。

因此，我看到的老媽，不再僅限於我來到世界之後那個胖胖歐巴桑「老媽」，我看到曾經惶恐的新手老媽，我看到眉頭深鎖的待嫁老媽，我看到初嘗愛情滋味的少女老媽，我看到倔強又強悍的老靈魂小兒童老媽。

「老媽」這兩個字只是書封，每週回老家陪伴失智的她，就是打開「老媽」這本故事書、閱讀她的人生故事。我們從母女，變成了閨密，最後，愈來愈不認識我的老媽，把我變成了交淺言深的陌生人，脫開束縛，不用當狗仔，故事也嘩啦啦不請自來。

十年來，每週一天的陪伴，是我和老媽的一千零一夜、她的天方夜譚，我把老媽的多種面貌留了下來。

每週和老媽的一部分告別，也重新認識她更多面貌

「你這個老娃娃，已經尿下去了啊！褲子都濕了。」

「真的啊，我尿下去啦，呵呵，我不知道欸！」老媽傻笑。

「來，老娃娃，躺下啦，換布布喔。」我撐起老媽沉重的身體，讓她緩緩躺平在沙發上。老媽好像等待著我跟她玩一項新奇遊戲似的，滿臉鬆懈，嘴角還微微上揚。我緩緩褪去她微濕的褲子，以及過度盡責而不勝負荷的沉重尿布。

我瞥見老媽今日的臉不大一樣，似乎少掉了一樣很關鍵的東西─羞赧。

如一個放大了又變皺了的大寶寶，既無助又無邪，老媽沒有任何遮掩的意圖，也沒有任何眼神上的閃躲。老媽恍若未曾偷吃禁果的老夏娃，不再以自己的裸身為恥。

我想起《最後十四堂星期二的課》等待死亡的老教授的一段話：

「一個人最基本的個人隱私被剝奪了─上廁所、擤鼻涕、清洗下體等，一開始會感到羞恥，因為文化告訴我們『不能自己擦屁股』是件丟臉的事，但慢慢的，我想︰別去管我們的文化怎麼說，我開始享受我依靠別人，我閉上眼睛，沉浸其中，這些讓我覺得似曾相識，這很像是回頭當小孩。」

是的，老媽臉上的表情，是完全的信任，是百般的依託，允許我的手變成她身上的一部分，歡迎我的眼代替她關照一切私密的動靜。

換上新的尿布，穿好乾爽的褲子，老寶寶舒服了，滿有朝氣地對我憨笑：「謝謝！」

能和老媽做的事情愈來愈少，有趣的事情當然更少。隨著她能說出的老故事一段一段的縮水，

每隔一陣子，我發現，能和老媽做的事情也一件一件的不見了。

有一陣子，老媽每有尿意，就會呼喊著女兒們及看護快扶她進廁所，進了廁所還一定要半掩著門扉。

不多久，老媽就已經憋不住尿意，但是看到被尿浸濕透頂的尿布時，她還會低著頭，滿臉羞赧。有時還會喃喃地說：「好臭啊，不好意思。」

後來，老媽不再負責自己的尿意。

而最終，我們幾乎不再有機會扶她到廁所，這原本是占據老媽大量時間的日常活動，也是每每能讓她聽到女兒們跟她說「好棒好棒」的重要功課。

但老媽最終不但不再能意識到自己的尿意，有時甚至感受不到自己身上突然增加了溫熱潮濕的重量。

老媽不負責自己身體的感覺，老媽的拉撒事，都變成為別人的事。

老媽一點一點地消失，她的記憶、身體的機能、她的感覺、她的感情...。

每一週，我彷彿都在和老媽的某些部分做最後的相處，最後的留念，然後，跟這些部分一一say goodbye。
因為，隔幾週，這些部分就會徹底消失，然後，老媽剩下的就更少了。

我實實在在的在感受一個生命不斷失去的痛苦，走向衰敗的過程，這才發現，這是一個和我親密之最的生命不斷揮手道別的過程。錯過了一週，就少了幾部分的最後溫存。

萬萬沒想到，除了少女的老媽、兒童的老媽，最終，我還遇見了小嬰兒的老媽。每週和老媽的一部分告別，每週也重新認識她生命裡更多的面貌。

而我也看懂了，這一輩子沒被幾個人真正愛過的老媽，渴望自己生的女兒都很愛她，甚至溺她、寵她。很合理的，老媽最後變成十足的「女兒控」。

老媽對女兒們的情感放得非常深、非常重，故一不小心就嫌棄女兒們愛她愛得不夠！現在我終於讀懂，為什麼她總是溺愛與情勒交錯，一下子抱怨大轟炸，一下子又捨不得、放不下。

每個老爸老媽是否都是本待我們深讀的書呢？把握住機會展頁深入，或許，怨恨就變成心疼，不可理喻就變成由衷感佩。但願咱老孩子們和我們的老父老母們，在有生之年，都能因互相理解而諒解，最終彼此和解，繼續在夢裡閱讀他們的一生。

本文摘選自天下文化出版之《五十歲後我的媽》作者：彭菊仙

#失智 #故事 #身體 #生命 #人生

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

2026-02-15 10:24 女子漾／編輯許智捷
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。

圖片來源：アメーバブログ
圖片來源：アメーバブログ

民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。

2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看

依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：

2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色

藍色、白色、淺灰

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色

咖啡色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色

綠色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【猴、雞】走春開運色

棕色、白色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【虎、兔】走春開運色

藍色、綠色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

不必勉強穿搭　心情才是關鍵

王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭

他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。

#走春 #生肖 #紅色 #新年穿搭

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

2026-02-09 16:36 女子漾／編輯許智捷
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照

台灣長年處在高溫又潮濕的環境，許多看似無害的粉末食品，其實一旦保存不當，反而可能成為肝腎的隱形負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類產品只要受潮，微生物就容易趁虛而入，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等黴菌代謝物，長期低劑量攝取，恐對肝臟與腎臟造成慢性傷害。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

他也特別提醒，粉末若出現結塊、顏色變深，或聞起來有油耗味、霉味，就代表結構已經改變，無論是否過期，都不該再食用。以下是他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」，家中若有，務必多加留意。

第五名｜乳清蛋白、膠原蛋白粉

健身族、熟齡族群常補充的高蛋白粉末，若長期放在流理台、飲水機旁或潮濕空間，頻繁開關容器容易讓水氣滲入。蛋白質含量高的環境，正是黴菌最容易繁殖的溫床，一旦水分活性升高，就可能產生真菌代謝物。醫師指出，這類物質可能誘發肝腎氧化壓力，長期食用反而讓腎臟承受更多負擔。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

第四名｜即溶咖啡包、咖啡粉

咖啡原豆在潮濕條件下，本就容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，風險更高。研究顯示，赭麴毒素A屬於強效腎毒素，會破壞腎小管結構，且在體內代謝時間長，長期少量累積，可能成為慢性腎病的隱形因子。醫師提醒，咖啡粉一旦受潮結塊，就不該再沖泡飲用。

圖片來源：八根精品咖啡
圖片來源：八根精品咖啡

第三名｜五穀粉、堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉、堅果粉常被視為養生食品，但這類粉末本身油脂含量高，遇到濕氣後，除了可能滋生黴菌，還容易發生油脂酸敗，產生大量自由基。相關研究指出，保存不良的穀物粉狀食品，進入體內後，可能同時增加肝臟解毒與腎臟排除的負擔，長期下來對器官健康並不友善。

圖片來源：池上鄉農會
圖片來源：池上鄉農會

第二名｜科學中藥粉

不少科學中藥會添加玉米澱粉等賦形劑來改善口感與穩定性，但這類成分吸水力極強。一旦藥粉結塊，內部往往已形成適合黴菌生長的環境，卻不一定能用肉眼辨識。研究發現，儲存條件不佳的中藥粉，可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能原本就較弱的人風險更高。

圖片來源：港香蘭中藥廠
圖片來源：港香蘭中藥廠

第一名｜花生粉

花生本身就是黃麴黴菌最偏好的寄主之一，而花生粉又常以碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅被列為一級致癌物，也會直接傷害肝腎細胞功能，且具有高度耐熱性，就算經過烘烤、油炸也難以破壞，因此被醫師視為風險最高的粉末類食品。

圖片來源：iOPEN Mall
圖片來源：iOPEN Mall

粉末類食品保存原則很簡單，就是「小包購買、確實密封、盡快吃完」。只要發現結塊、異味或外觀異常，就應果斷丟棄，別因捨不得而讓肝腎承受長期健康風險。

#黴菌 #肝腎 #濕氣 #腎臟 #粉末類

