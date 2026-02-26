2026-02-26 10:43 女子漾／編輯ANDREA
其實你不是真的胖！營養師解析8大「假胖」原因，這點做到很重要
面對體重計的數字，許多人難免心情跟著起伏。但營養師提醒，「體重短期波動，其實多半不是脂肪變化」，真正讓體重一天之間上下震盪的原因，比想像中更「日常」，高敏敏營養師整理以下整理最常見的幾項因素，看完讓你不再被數字嚇到。
1.肌力訓練後的短暫水腫
做完重量訓練，身體會啟動肌肉修復機制，肌肉纖維在微修復過程中需要更多水分，因此運動後覺得「某些部位浮浮的」是相當正常的現象。通常一至兩天後就會自然消退。
2.流汗與排尿量變化
流汗多、水喝少、排尿增加，體重就會跟著下降。但這類下降多半只是水分流失，和真正的脂肪減少無關。
3.生理期前後的荷爾蒙影響
生理期是女性最容易感受「體重失控」的時期。荷爾蒙波動導致存水、脹氣，體重略增並不罕見。通常在生理期結束後，數字就會慢慢回到原本的狀態。
4.高鈉飲食讓身體狂留水
吃得太鹹，身體就容易「鎖水」。若想幫助多餘水分排出，可適度增加高鉀食物，如香蕉、西瓜等，協助身體進行「留鉀排鈉」。
5.精緻澱粉吃太多
大量攝取精緻澱粉，會讓身體儲存更多水分，因此體重可能上升。不過，碳水化合物本身不是壞人，只要選擇未精製的原型澱粉，搭配均衡飲食，身體運作才會穩定。
6.糞便累積的重量也算在體重上
腸道堆積糞便，不只讓人覺得腹脹不適，也會直接反映在體重上。順暢排便後，腸道壓力減少，體重自然下降。日常維持足夠膳食纖維，再搭配規律排便習慣，至關重要。
7.壓力荷爾蒙升高
長期壓力不只影響情緒，也會讓身體傾向囤積水分。減脂期間，心理狀態與飲食一樣重要。適時放鬆，才能讓身體保持平衡，避免無謂的體重波動。
8.喝水量多寡也是關鍵
喝多喝少都會影響體重。短時間內喝大量水，數字當然會上升，但只是暫存在體內的水分，會隨新陳代謝慢慢排出。減脂期間更不需要刻意少喝水——充足水分反而能降低飢餓感、提升代謝。
一天內胖1～3公斤？幾乎不可能！
真正增加1公斤脂肪，約需要多吃7,700大卡。就算暴飲暴食，一天之內「真的胖 1～3 公斤」的機率非常低，幾乎都是水分與腸道內容物的變化造成的。
固定時間量體重，觀察的是趨勢不是單一數字
營養師建議，量體重盡量固定在相同狀態（如：早上起床、如廁後）。除了看體重，也要一起觀察體脂肪、肌肉量與身體線條變化，才能掌握真正的身體趨勢。
