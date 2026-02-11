2026-02-11 16:49 女子漾／編輯周意軒
台灣過年轉運秘法曝光！吃12顆龍眼能招財又脫單？新一年好運開外掛
跨年吃12顆葡萄早已成為社群流行儀式，但你知道嗎？其實台灣早就有更在地、也更有儀式感的「轉運吃法」。基隆護國城隍廟近日分享，依傳統科儀習俗，大年初四準備12顆龍眼進行祭改補運，透過「剝殼」象徵脫去舊殼、甩開霉運，替新一年招財納福。民俗信仰裡，這個動作不只是轉運，更被不少人解讀為象徵脫單、感情開花的好兆頭。
當西班牙人忙著跨年吃葡萄時，台灣的廟宇文化早已把轉運儀式融入年節節氣之中。龍眼又稱「福氣圓」，圓滿的外型本身就代表團圓與圓滿，加上數字12象徵一年12個月份，寓意整年度順順利利。對於想在新一年翻轉財運或感情運勢的人來說，這樣的儀式感自然多了一層心理安定與祝福力量。
一、為什麼是12顆龍眼？從數字到象徵意義都有講究
12這個數字在民間習俗裡代表一年圓滿輪轉，象徵12個月月月順遂。龍眼本身台語諧音帶有「圓」與「緣」的意涵，被視為人緣、財緣的象徵。透過準備12顆龍眼祭改補運，不只是祈求整年度平安順利，也有讓人際與財運循環流動的寓意。
二、「脫殼」動作象徵什麼？甩掉舊運氣的關鍵儀式
在祭改過程中將龍眼殼一顆顆剝下，被視為「脫殼脫離」，象徵把過去一年卡關的霉運與不順一併剝除。民俗信仰強調，這樣的動作是一種具體化的轉運象徵，讓抽象的壞運氣有了可以「丟掉」的出口。對單身族來說，更有脫離舊感情模式、迎接新緣分的隱喻。
三、初四「接神日」的文化意義
農曆十二月二十四為送神日，家家戶戶清屯除穢，象徵為神明與家宅整理門面。到了大年初四則是接神日，意味神明回到人間庇佑百姓。基隆護國城隍廟表示，當天下午依循百年科儀舉行接神儀式，同時準備俗稱福氣圓的龍眼與民眾分享，讓大家在迎神同時也迎福。
四、限量6000組發財金 5元寓意「有緣又有錢」
除了轉運儀式外，廟方也將於大年初四發放6000組立體Q版城隍五元發財金。5元取諧音「有緣」，台語又有「有錢」之意，被視為討個好彩頭的吉祥物。今年特別設計為公仔造型，吸睛又討喜，讓不少信眾提前卡位。