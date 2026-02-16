2026-02-16 20:12 女子漾／編輯周意軒
吃飯聲、敲鍵盤聲都讓你失控？恐怕是罹患這種病
妳有過這種經驗嗎？在安靜的咖啡廳裡，隔壁桌的咀嚼聲突然被無限放大；辦公室同事敲鍵盤、轉筆、吸鼻子的聲音，一個個像直接敲在神經上。明明知道對方沒有惡意，卻還是忍不住心跳加快、情緒煩躁，甚至只想立刻逃離現場。很多人會因此責怪自己「是不是太敏感」「是不是太愛生氣」，但心理學其實給了這種狀態一個名字，而且它並不罕見。
1. 不是討厭噪音，而是「特定聲音」會直接引爆情緒
這種狀況在心理學上被稱為「恐聲症」（Misophonia），正式名稱是選擇性聲音敏感綜合症。它和單純討厭吵雜不一樣，關鍵在於「選擇性」。恐聲症的人，並不是對所有聲音都敏感，而是對某些特定聲音特別難以忍受，例如咀嚼、吞嚥、搓紙、敲擊、滴水聲，甚至是別人呼吸的節奏。一旦聽到，身體會先於理智做出反應，像是心跳變快、肌肉緊繃、注意力完全被拉走，情緒也迅速失控。
為什麼現代人特別容易中？壓力可能才是關鍵
目前醫學界對恐聲症的成因還沒有單一結論，但不少心理專家認為，長期高壓狀態是重要因素之一。現代人幾乎無時無刻都被聲音包圍，通勤、工作、社群訊息、影音內容，感官長期處在高負荷運轉中。當心理壓力無法被好好消化，大腦對刺激的耐受度就會下降，某些聲音反而成為最後一根稻草。也有研究指出，恐聲症與強迫型人格特質、對秩序與控制感高度需求有一定關聯。當外在聲音無法被「關掉」，失控感就會直接轉化為情緒反應。
其實比你想像的多人正在忍
恐聲症並不是少數人的怪癖。國外研究曾發現，在受調查者中，約每5人就有1人出現不同程度的恐聲症狀。只是多數人從未意識到這是一種心理狀態，而是默默忍耐、或把所有不適都往自己身上怪。尤其在親密關係或職場中，這類困擾更容易被誤解成「你怎麼那麼愛計較」、「你脾氣真的很差」，反而讓當事人承受雙重壓力。
敏感不是缺點，而是需要被理解的狀態
如果妳發現自己對某些聲音的反應，已經影響到生活品質、人際關係或情緒穩定，這不是「想太多」，而是身體正在提醒妳：真的累了。理解恐聲症，不是為了貼標籤，而是讓更多人知道，有些不舒服不是任性，也不是脆弱，而是一種值得被尊重、被調整的心理狀態。學會辨認、也學會善待自己，或許比一味忍耐，更能讓生活安靜下來。