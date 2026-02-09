2026-02-09 12:35 女子漾／編輯許智捷
過年大掃除一個動作恐罰6000元！「這類」網購包裝不可回收
農曆年前，家家戶戶忙著過年大掃除，清櫃子、丟雜物、整理一整年累積的網購包裹，紙箱、泡泡袋、保麗龍一次全出清。不少人圖方便，直接「全部丟回收車」，卻不知道這個動作，其實可能已經踩到罰鍰紅線。
臺南市政府環境保護局近日提醒，網購包裝材質種類繁多，若未依規定分類處理，最高可依《廢棄物清理法》開罰6000元。過年前清垃圾，動作一快，反而更容易丟錯。
環保局指出，常見的網購包裝並非「一箱通通回收」這麼簡單。像是最常見的紙箱，在回收前必須先撕除膠帶、釘書針等非紙類物品，再將紙箱攤平後，才能交給回收車；若膠帶未清除，就可能被判定為不合格回收。
至於不少大型包裹會出現的保麗龍，則屬於塑膠類回收，不需要自行拆塊，但必須與其他塑膠回收物分開交付，不能混在一般垃圾中。
很多人容易搞混的還有泡泡袋與緩衝袋。泡泡袋屬於一般垃圾，但可重複使用來包裝易碎物；緩衝袋則需先戳破再丟棄，避免影響後續清運作業。出貨單部分，若是貼紙類需丟一般垃圾，純紙張才可回收。
環保局也補充，若手邊還有狀況良好的網購包材，其實不必急著丟掉，像是臺南安平家樂福就設有包材回收站，提供民眾回收再利用，既減垃圾量，也更環保。
過年大掃除必看！網購包裝怎麼丟才不會挨罰
紙箱不是直接丟回收車
紙箱回收前一定要先撕掉膠帶、釘書針等非紙類物品，接著攤平後再交給回收車，若未清除膠帶就回收，可能被判定為分類錯誤。
保麗龍屬塑膠回收，要分開交付
保麗龍不需要自行拆塊，可直接當作塑膠類回收，但必須與其他回收物分開交付，不能混在一般垃圾中。
泡泡袋不是塑膠類
泡泡袋因回收價值低，屬於一般垃圾，建議留著重複使用，減少一次性丟棄。
緩衝袋丟法不一樣
緩衝袋屬於一般垃圾，丟棄前應先戳破，避免影響後續清運與壓縮作業。
出貨單不是全部都能回收
貼紙類出貨單需丟一般垃圾，只有純紙張材質的出貨單才能回收，常被誤丟也是稽查重點之一。
可重複使用包材別急著丟
狀況良好的紙箱與包材可送至包材回收站再利用，例如臺南安平家樂福就設有包材回收站，減少垃圾量也更環保。
過年大掃除本來是為了迎新送舊，但一個不注意，卻可能因為「丟錯垃圾」而挨罰。專家也提醒，農曆年前垃圾量暴增，清潔隊與稽查力道同步加強，民眾整理家中網購包裝時，不妨多花一分鐘確認分類，才能安心過好年。
