2026-02-09 19:01 潮健康
為什麼別人感冒三天就痊癒，你咳了一個月還在「包餛飩」？
影響恢復速度的，往往與個人體質與身體狀態有關
流感季節來襲，辦公室裡總會出現兩種極端：一種人發燒兩天後生龍活虎；另一種人燒退了，卻開始了包長達一個月的「餛飩」鼻涕擤不完、痰咳不淨。正欣診所營養師江庭萱指出，這類差異可能與多種因素有關，包括個人的免疫狀態與身體修復能力。
流感病毒與一般感冒病毒最大的不同，在於其對呼吸道上皮細胞的破壞力極強。病毒入侵後可能影響呼吸道上皮細胞的完整性，造成黏膜受損。正欣診所江庭萱營養師解釋，那些咳不完的痰，其實是免疫細胞屍體、病毒碎片與壞死組織的混合物，若咳嗽時間較長，可能與呼吸道修復速度較慢或黏膜功能尚未完全恢復有關。
營養攝取不足可能影響修復進程
為什麼別人的黏膜三天修復，你卻修了一個月還在漏水？從細胞生物學的角度來看，這是典型「原料短缺」的現象；黏膜修復是一場高耗能的生化工程，正欣診所江庭萱營養師分析，流感後的久咳不癒，常與以下兩大營養赤字有關：
- 鋅（Zinc）的匱乏：鋅是細胞分裂與蛋白質合成的關鍵輔因子。江庭萱指出，鋅在細胞代謝與生長相關研究中常被提及，其攝取狀況可能影響身體修復的整體表現。
- 維生素D的低水位：維生素D在多項研究中被探討其與免疫調節相關的角色。它能調控抗菌胜肽的分泌，並抑制過度的發炎反應（避免細胞激素風暴），冬季陽光不足，多數人維生素D濃度偏低，可能影響身體在感染期間的調節表現。
慢性發炎：拖垮免疫的隱形元兇
除了營養，體內的「環境」也是關鍵，若你平時就是高糖飲食、熬夜、壓力大的「慢性發炎」族群，你的免疫系統其實長期處於「過勞」狀態。
正欣診所區經理姚潘柔提醒，當流感病毒來襲，過勞的免疫系統容易出現誤判：一開始反應太慢讓病毒長驅直入，後期又反應過度導致發炎無法止息，這類調節失衡，可能使恢復過程顯得較為漫長。
別讓身體成為病毒的長期提款機，面對流感除了施打疫苗，更應透過功能醫學檢測了解自身的營養缺口與發炎指數。在病毒敲門前，先將城黏膜修好，備足營養，有助於在日常生活中維持較穩定的身體狀態。
免責聲明： 本文為一般健康資訊整理，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考文獻：
- Braman, S. S. (2006). Postinfectious cough: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest, 129(1_suppl), 138S–146S. https://doi.org/10.1378/chest.129.1_suppl.138S
- Martineau, A. R., Jolliffe, D. A., Hooper, R. L., Greenberg, L., Aloia, J. F., Bergman, P., … & Camargo, C. A. (2017). Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: Systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ, 356, Article i6583. https://doi.org/10.1136/bmj.i6583
- Read, S. A., Obeid, S., Ahlenstiel, C., & Ahlenstiel, G. (2019). The role of zinc in antiviral immunity. Advances in Nutrition, 10(4), 696–710. https://doi.org/10.1093/advances/nmz013