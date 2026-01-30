被資遣先別慌！其實你有「有薪謀職假」，怎麼請、能請幾天、一次看懂。圖片來源:《爭鋒相辯》

突然被公司資遣，對多數上班族來說都是職涯的一大震盪。除了面臨收入中斷的不安，還得在短時間內積極投履歷、安排面試。

圖片來源：翻攝YOUTUBE

但你知道嗎？法律其實早已替被資遣勞工保留「找下一份工作」的時間空間。依《勞動基準法》規定，只要符合條件，勞工在資遣預告期間內，有權請「外出求職假」，也就是俗稱的「謀職假」，而且請假期間薪水必須照給。

什麼是「謀職假」？勞基法怎麼規定

不是每個離職的人都能請 「謀職假」有適用門檻

不少人誤以為只要要離職，就能請謀職假，但其實適用對象相當明確。只有在以下情況下，才享有這項權利：

符合資格的，是被雇主依《勞基法》第11條或第13條但書「資遣」的員工；若是自行提出辭呈、定期契約到期自然離職，或因重大違規被依第12條解僱，則不適用。

關鍵在於：謀職假是建立在「資遣預告期間」之上。沒有預告期，自然也就沒有謀職假的適用空間。

能請幾天？會不會被扣薪或全勤？

假設雇主於 7 月 10 日預告資遣 A 君，並告知其最後一天上班日為 7 月 20 日。法定預告期間應自「通知的次日」起算，也就是從 7 月 11 日開始，計算至最後一日 7 月 20 日止，因此 A 君的預告期間為 7 月 11 日至 7 月 20 日。

在這段預告期間內，A 君依法享有「謀職假」權利。由於規定是以「每 7 日為一個計算單位」，A 君自 7 月 11 日起：

第一個 7 日區間（7 月 11 日至 7 月 17 日）中，可請 2 日謀職假；

第二個區間雖僅剩 3 天（7 月 18 日至 7 月 20 日），仍屬於另一個「7 日計算單位」，仍可再請 2 日謀職假

圖片來源：勞動部

在本案例中，A 君最多可請 4 天有薪謀職假。至於薪資部分，謀職假屬於有薪假，雇主必須照常給付工資，也不得因員工請謀職假而扣發全勤獎金，否則即屬違法。

預告期間剩餘日數不足七天，怎麼辦？

所謂「每星期不得超過 2 日之工作時間」，是以「連續 7 天」為一個計算單位。即便剩餘不足七天，勞工仍有權請最多 2 天的謀職假，外出找工作。只有在預告期最後僅剩 1 天的情況下，請假天數才會相對縮減為 1 天。

老闆要求面試證明才准假？專家：不合法

實務上，最常見的爭議之一，就是雇主要求員工提供「面試通知」或「證明文件」才准假。勞動法專家指出，這種做法沒有法律依據。

謀職假的目的在於「另謀工作」，範圍不只限於實際面試，還包括撰寫履歷、投遞職缺、前往就業服務站諮詢等行為。雇主不得自行加設條件，否則已構成違法。

圖片來源：勞動部

請不完能累積？離職時能換錢嗎？答案都是不行

需要注意的是，謀職假採「每七日計算」，未請完的假不能累積到下一週使用；若預告期結束仍未請假，視同放棄，不能要求折算成薪資。此外，如果雇主選擇直接給付預告期間工資，要求員工立即離職、不必到班，因為已無出勤義務，也就不再有請謀職假的空間。

老闆違法不給假 最高可罰100萬元

若雇主拒絕合法的謀職假申請、因請假而扣薪或要求補班，依《勞動基準法》第79條規定，可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。勞工若遇到相關爭議，建議保留對話紀錄、出勤資料等證據，向各縣市勞工局申訴，或撥打勞動部1955專線諮詢協助。