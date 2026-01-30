熱量炸彈年菜怎麼吃？過年掌握這5招，讓你吃滿又不長肉！

每到過年，家家戶戶的餐桌永遠是滿到看不見桌面：佛跳牆、米糕、年糕、東坡肉、湯圓一輪上來，氣氛很熱鬧，但熱量也悄悄爆表。許多人年後站上體重機，都會疑惑：「我只是每道菜都吃一點，怎麼小腹又回來了？」其實問題不在於吃什麼，而是 份量與搭配，懂得抓對比例，你想吃的都能吃、也不會變胖。

文章來源：轉載自高敏敏營養師 提供



以下根據高敏敏營養師角度，把「過年不發胖」最實用的份量原則整理起來，照著做，你可以吃得開心，也能讓身體輕鬆不少。

1.主食：全穀雜糧吃 8 分滿，輕鬆降低負擔

米糕、八寶芋泥是年夜飯必備，但糖與油的比例都不低，一不小心很容易吃過量。想吃得更安心，可以把主食換成糙米、大麥、南瓜、山藥、紅豆這類全穀雜糧，只要抓在 「八分滿的小碗」，能增加飽足感，又不會讓血糖大起大落。

2.豆魚蛋肉：一個手掌大小剛剛好

過年最容易爆卡的其實是「肉」。像蹄膀、東坡肉、香腸、臘肉等，脂肪含量往往超過你想像。若你又想吃肉、又怕胖，建議選擇 雞肉、魚、鮮蝦、花枝、豬里肌 等脂肪較低的選項。

份量就抓一個「自己的手掌大小」，這是最簡單的判斷方式，不需要秤重、也不用斤斤計較。

這樣的蛋白質份量足夠支撐代謝、維持肌肉線條，也能避免油脂吃過量。

3.蔬菜：至少 1.5 個拳頭，越繽紛越好

大部分人過年唯獨會忘記蔬菜，但其實蔬菜是整桌菜裡最能幫你「減負」的一群人。

花椰菜、香菇、芥菜、火鍋青菜，都具有高纖維、植化素，可促進腸胃蠕動、減少油膩感。份量至少 一個半拳頭，如果能吃到兩個拳頭更好。

蔬菜吃得夠，整餐會輕得多，飽足感也會更自然，對控制熱量非常關鍵。

牛軋糖、糖果、餅乾在過年期間總是停不下來，但這一類其實是熱量黑洞。想吃點甜味，建議改成當季水果，例如：橘子、草莓、蘋果。

抓一個拳頭大小的份量就好，既清爽又自然，不會造成負擔，也能補充維生素C，抵抗年節忙碌帶來的疲勞。

5.飲料：含糖飲能免則免，無糖最不踩雷

過年聚餐飲料一定會出現，但含糖飲料最容易在不知不覺中喝進大量隱藏熱量，還會讓血糖快速升高，造成脂肪囤積。

比較聰明的選擇是： 無糖茶、水、氣泡水、鮮奶、豆漿或優酪乳。 既解膩，也能減少多餘熱量。

6.酒精：小酌OK，但要控制量

若想在年夜飯小酌一下沒有問題，但必須記得：

男性每日不超過 2 份酒精

女性每日不超過 1 份酒精

喝酒前一定要進食，空腹飲酒容易醉，也對胃不好。

高敏敏營養師提醒：慢慢吃，勝過什麼都不吃

其實過年最重要不是「不能吃什麼」，而是「吃多少」。 只要掌握 份量控管 ＋ 均衡飲食，你想吃的每一道都能吃，而且不會變胖。