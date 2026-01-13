學測國寫【知性篇】——國文老師公開寫作獨家攻略

學測腳步近了，很多同學在哀嚎：國寫的第一大題（知性題）好難，我永遠只會把題目抄一遍，然後就當機了⋯⋯

其實，知性題不是要考你背了多少名言佳句，它考的是你「大腦的作業系統」。





▌知性

篇到底在考什麼？

簡單來說，它是考驗你「處理資訊」與「理性對話」的能力。

知性題通常包含兩部分：

1. 摘要與歸納： 能不能在限時內，把別人的話聽懂、看透？

2. 評論與論證： 面對爭議或現象，你能不能提出一個「站得住腳」的看法？

高分與平庸的分水嶺，就在於你有沒有「靈魂」——也就是你的思辨力。

▌如何在知性篇取得高分？

想要拿高分，不能只靠運氣，要靠「層次」。

1. 別再只會寫「我覺得⋯⋯」

很多同學喜歡寫「我覺得這是不對的」。

但在知性題裡，「我覺得」不值錢，「為什麼」才值得一看！

• 平庸作法： 直接給結論。ex. 「這很危險、這沒效益」。

• 高分作法： 建立邏輯系統。ex. 「因為 A 政策可能導致 B 現象，進而影響 C 族群的權益，因此我認為⋯⋯」

2. 思辨的關鍵

真正的思辨，是懂得「質疑自己的理所當然」。

• 如果你支持 A，你能不能想出 B 立場的人在擔心什麼？

• 在文章中加入：「固然⋯⋯，然而⋯⋯」的論述。這能展現你不是單向思考，而是具備多維度的分析能力。閱卷老師最喜歡看到學生展現出這種「換位思考」的成熟度。

3. 拒絕複製貼上，要有「你的想法」

最怕同學把題目提供的文字「換句話說」就當成答案。

※ 題目提供的資訊是「食材」，你的想法才是「主廚的調味」。你要做的是根據食材進行「分析」：為什麼這個數據重要？這個現象背後的社會心理是什麼？當你開始問「為什麼」，你的文章就會有獨特的厚度。

知性題不是要你成為一個冷酷的辯論機器，而 是希望你擁有「思考的能力」。

在這個資訊爆炸、大家只會跟風喊口號的時代，能安靜下來，透過文字去拆解問題、分析利弊，這不只是為了考試，更是你未來一輩子受用的能力。

別怕你的想法跟別人不一樣，只要你能言之成理、分析透徹，那份自信就是你最高分的保證。