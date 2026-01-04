2026-01-04 21:34 女子漾 /編輯周意軒
小寒不只變冷！1/5開始 這 3 生肖運勢翻轉，這件事做了恐走衰
每到 1 月初，總會覺得特別冷、特別倦，連運氣都像被凍住。對此，小孟塔羅牌小孟老師提醒，1 月 5 日迎來二十四節氣中的「小寒」，不只是天氣轉冷的關鍵節點，更是「一年運勢重新歸位」的重要時刻。小寒走對節奏，後面一整年會順很多；但若在這段時間踩到禁忌，也可能讓好運延遲報到。
小寒是什麼？為何被視為「季冬正式開始」
小寒是二十四節氣中的第 23 個節氣，也是冬季的第五個節氣，落在冬至後約 15 天。古人以太陽行至黃經 285 度為小寒，象徵寒氣逐步加重，但尚未到最嚴峻的階段，因此稱為「小寒」。
小孟老師指出，小寒的核心關鍵字是「藏」，不論是體力、情緒還是運勢，都進入收斂與蓄積的階段，這時候的選擇，會直接影響接下來一整年的走向。
一、探梅迎新氣
小寒時節正是臘梅、紅梅盛開的季節。古人認為「寒中見花」象徵轉機與新生，因此賞梅不只是風雅之事，更有調整心境、迎接新運的意味。在冷冬中靜靜看花，也是一種為自己「換氣場」的方式。
二、吃臘八粥補陽氣
臘八粥多以白米、糯米、栗子、紅豆、棗泥等溫補食材熬煮，有助於驅寒、養氣養血。小孟老師提醒，小寒補得對，後面一年精神與體力都比較撐得住。
小寒 4 大禁忌一次看 「這件事」很多人每天都在做
1. 不宜過度運動
天氣冷熱交替，過度運動容易讓氣管突然收縮，有氣喘或呼吸道問題的人要特別注意。
2. 不宜前往高山
即便不是大寒，高山仍可能濕冷強烈，筋骨受寒容易引發感冒或舊疾復發。
3. 喝完過熱湯品不宜外出
小寒喝熱湯後立刻外出，容易忽冷忽熱，導致身體不適，高血壓族群更要留意中風風險。
4. 小寒不宜掃落葉
小孟老師特別提醒，小寒時的落葉又稱「寒葉」，有衰敗、敗運之意，若此時清掃落葉，象徵把好運一起掃走，容易影響做事成果與運勢穩定度。
小寒 3 大開運法 先把自己「暖起來」
小寒開運法一：薑香暖氣開運法
小寒最忌「心冷手也冷」。建議早晨以薑茶、老薑湯或薑絲麵線暖身；若不喝薑，也可使用薑或肉桂香氛，在手心搓熱後輕按胸口三次，提醒自己「暖起來，運就動起來」。特別適合近期卡關、提不起勁的人。
小寒開運法二：清帳聚財守庫法
小寒前後適合做「財務歸位」。整理錢包、帳單與訂閱扣款，該停的停、該還的還，象徵補財庫漏洞。再準備一張乾淨百元鈔放入紅包袋，收在抽屜深處，寓意財庫有根，錢不亂流。
小寒開運法三：早睡藏精養勢法
小寒養運的重點是「藏」。連續三天在 23:00 前放下手機、關燈躺平，睡前深呼吸三次，想像把疲憊封存在棉被裡。這是小寒最基礎、也最有效的改運方式。
小寒節氣轉運生肖一：屬虎
小寒為屬虎者帶來「破冰能量」，行動力回歸，做事更容易一鼓作氣完成。職場上適合主動爭取任務、推進計畫，財運走穩，不宜投機但累積可見回報。感情不走華麗路線，耐心經營反而更長久。
小寒節氣轉運生肖二：屬鼠
屬鼠的小寒轉運關鍵在「人緣與好感度」。單身者容易遇到聊得來、相處舒服的人；有伴者互動溫度回升。財運適合中長期規畫，工作上不必搶鋒頭，穩定反而累積信任與後續機會。
小寒節氣轉運生肖三：屬馬
屬馬者在小寒迎來「貴人與財氣同步回升」。容易獲得實質幫助或關鍵提醒，讓停滯狀況開始鬆動。財運適合長線布局，工作提案成功率提升。感情若偏冷，先把生活過暖，關係自然會回溫。