2025-12-13 12:04 卡娃思 / 開心趴趴走
粉類零添加食譜DIY：【鬼頭刀魚丸】，魚丸湯自製（一）
肉質Q彈、少刺、無魚腥味的鬼頭魚（鬼頭刀）💕
- 名稱源自於雄魚頭部方形、像刀一樣的外型，加上牠游速快、生命力強、捕撈時會猛烈翻滾掙扎的兇猛特質而得名。另外還有一別名，因泳速快、常追捕飛魚，也稱為「飛烏虎」。
- 早期被視為平民魚，近年因保鮮技術進步、經濟價值提升及外銷（美國 MAHI-MAHI）而受重視。
- 鬼頭刀成長快速，因此幾乎沒有重金屬污染，成為海洋中大型魚類中最可以放心食用的優良海鮮。也由於鬼頭刀常被被捕獲，很早就成為漁村熟悉的海鮮。
- 台灣產地：從屏東、臺東、花蓮、宜蘭到基隆，都可以捕到鬼頭刀，尤其在台東成功更是台灣鬼頭刀產值的第一。鬼頭刀屬於大洋性洄游魚類，每年的夏季和冬季都會跟著黑潮洋流，由南往北游經臺灣東部海域。
🔺🔻圖 /一條當天捕撈的鬼頭刀魚，約2公斤重，可分離出的純魚肉有900-100公克之多，可製作一般大小完成的魚丸約有70-90個。
🔺圖 / 朝金定置漁場現買現殺的魚肉魚骨分離，熟練的切割步驟，魚皮、肉、骨迅速分離。
【鬼頭刀魚丸作法食譜DIY】/ 粉類零添加💕
- 食材：鬼頭刀一條、調味料（鹽&胡椒粉）、五花豬絞肉50克、一個蛋的蛋白、冰水一大碗放適量的冰塊。
步驟一作法：「魚肉漿到肉團」😅
- 鬼頭刀魚去皮去骨，請漁攤商處理，使用「魚肉」部分，魚骨頭可是煮魚湯的好料。
- 調理機放入一條魚肉450克、豬絞肉100克、蛋白及少許冰塊，將魚肉充分充分攪打至有黏性魚肉團，取出放入調理碗，加入適量的鹽、胡椒粉，攪拌均勻。
- 調理碗內用手取出肉團，再摔到碗裡，重複多次，到肉團出筋緊實。
步驟二作法：「零粉類添加魚丸製作」😊
- 煮一鍋水煮沸後關火備用。
- 捏擠球狀魚丸：用湯匙或手虎口擠出或挖成丸子，放入剛剛大火煮開後關火後不滾的熱水中，溫度約攝氏90～85度燙熟到浮起，即可撈起，泡在冰水數分鐘，可增加魚丸彈性。😘
- 小叮嚀：成形的魚丸千萬不要直接放入煮沸中滾燙水中，成圓形的肉丸會散開而製作失敗，要成功得熟記這細節，切記！💓
- 完成的魚丸可立即加入湯裡或火鍋的材料，一次多做些，冷凍保存。
- 煮燙魚丸的湯，別浪費，當火鍋湯底，鮮甜美味。😘
🔻魚丸製作的「煮燙魚丸湯」的高湯，加入魚骨頭、魚頭熬煮後是煮湯、高湯的湯底好物，魚丸做好隨手迅速的煮「魚丸奶油白菜湯」，鮮甜美味完全沒有魚腥味，喜吃原汁原味的卡娃思，甚至都不想再加鹽調味，新鮮的當天捕獲魚肉，原汁原味的鮮甜，好吃好喝，流口水了嗎？😋😋
