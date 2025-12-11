2025-12-11 18:42 女子漾 ／編輯周意軒
喪屍煙彈攻陷校園！桃園女學生「走路S型」毒發畫面瘋傳 家長怒問：校安防線在哪？
毒品並沒有站在校門外。桃園某國中近日爆出一起校園吸毒事件，一名八年級女學生竟在上課時施用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙，不僅造成整間教室煙霧瀰漫，同學被迫吸入刺鼻氣味，女學生更在毒發後出現全身顫抖、翻白眼、走路呈S型等失控行為，班上多名學生當場嚇哭。這場突如其來的驚悚場景，不只震撼校園，也揭露台灣校安體系在「新興毒品」面前正面臨前所未有的漏洞。
課堂驚見「喪屍狀態」：全身狂抖、翻白眼，學生嚇到不敢回教室
據議員黃瓊慧在社群揭露，該名女學生先是在自己班級吸食電子煙，被制止後竟轉往其他班級再次施用。短短幾分鐘內，教室充滿濃厚煙霧與怪異氣味，學生反映「吸到喉嚨都不舒服」，甚至有協助攙扶的同學回家後仍聞到自己衣服殘留的異味。如今警方證實煙彈含有依托咪酯成分，但吸毒學生已請假一週，多名家長更憂心未來若她返校，是否會再度發生類似狀況。
更讓人心驚的是，女學生吸食後立刻毒發，整個人顫抖到無法站穩，步伐混亂、眼神渙散，目擊同學心有餘悸：「從來沒看過這種畫面，好像人突然被奪走意識一樣。」班上多名學生情緒失控，哭著找老師求助，事後還需要心理輔導。
喪屍煙彈是什麼？吸完會出現失控肢體、昏迷、抽搐，最嚴重可致命
喪屍煙彈並不是一般電子煙，而是新興毒品。其主成分「依托咪酯（Etomidate）」原為醫療用麻醉藥，但被不法份子添加、製成電子煙油。
衛生單位指出，吸食後常出現：
2023年以來，這種毒品在台灣及其他地區迅速流行，特別是在年輕人間，並引發了多起社會事件及交通事故，其中包含2024年10月1日新北土城分局清水派出所所長遭毒駕衝撞殉職事件。行政院於2024年8月5日公告增列依托咪酯為第三級毒品，11月14日公告增列為第三級管制藥品，並於11月27日公告上修為第二級毒品。
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師陳如慧指出，吸食喪屍煙彈造成的短期影響有：
一、意識混亂：可能感到無法思考或無法控制自己行為。
二、昏迷：高劑量使用可能導致昏迷或意識喪失。
三、肌肉顫抖：可能會出現全身顫抖情況，類似於「殭屍」的狀態。
四、呼吸衰竭：與其他中樞神經抑制劑（如酒精）合併使用時，可能導致呼吸困難甚至死亡。
長期影響有：
一、腎上腺功能不全：依托咪酯抑制腎上腺素合成，引發身體疾病，如脫水、低血糖及虛弱等。
二、神經系統損害：長期濫用可能對大腦及內分泌系統造成不可逆的損害，影響情緒及認知功能。