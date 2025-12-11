抗生素引發消化道症狀

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

【「做了這個檢查，寶寶可能一年都買不到保險」爸媽必讀新生兒投保科普】

​做這個檢查，可能讓寶寶「延後好幾年」才能投保。

​很多爸媽在住院時，都會收到護士遞來一張超長的檢查項目表。有公費、有自費，琳瑯滿目，看起來每個都很重要。

​但我會立刻提醒爸媽：其他自費的檢查項目都看父母的意願(像當初我女兒出生時，我們都沒有做自費檢查)，但唯獨有一個站在保險實務上，我比較建議先不要急著做的檢查就是：「自費新生兒超音波檢查。」

​原因非常實際——不是檢查不好，而是「做太早」可能會在保險上出現麻煩。

​💡為什麼新生兒不建議第一時間做自費超音波？

​​因為寶寶剛出生，很多器官還在調整中。有些小問題其實是「正常的過渡狀態」，過一陣子就會自己好。

​但一旦做檢查 → 出現在病歷裡 → 申請保險要如實告知

核保人員看到「異常紀錄」，就只能讓你：

​⛔ 先觀察

⛔ 延期承保

⛔ 一等半年、一年…甚至更久

​

​我就遇到兩種最典型的狀況：

​⏺ 心臟卵圓孔未閉合

​⏺ 開放性動脈導管

​對醫生來說：很常見，追蹤即可。對核保來說：不確定性太高，只能延後承保。

​實務上，我就遇過好幾個這樣無法順利投保的新生兒寶寶。

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva

​✔ 最聰明的流程：先投保 → 再做超音波檢查

​這是業界多年經驗留下的「爸媽守護SOP」：

​1️⃣ 出院後先報戶口

2️⃣ 趁寶寶病歷「白紙一張」

3️⃣ 立即安排醫療險投保

4️⃣ 自費超音波請「投保生效日後 30 天」再做

​為什麼要 30 天後？

因為若之後真的檢查出什麼需要治療、開刀的狀況，

→ 因為通常醫療險的等待期是一個月，要過了這個等待期，相關的醫療險才啟動，不會白白錯過理賠。

​​這不是投機，而是讓寶寶在「最脆弱的階段」就有保障。

​​🚨 一個常常被忽略的更大風險

其實是——無法投保又剛好後面真的出事。

醫療費一來就是幾萬、幾十萬跑。到時候爸媽真的會頭痛。但真正更讓父母心痛的是，可能這個小朋友可能以後一輩子因為後續的體況，都再也買不到保險了!!!從此喪失用保險保障自己健康的權利，我相信也不是各位爸媽想要的。

​所以我常說：保險不是買越晚越便宜，是越早越買得到。

​👶 若你身邊有人快當爸媽了

​請務必把這篇轉給他們。

​特別是爸爸們——檢查同意書通常是你們在簽的，簽下去就「既定事實」了。

​如果不確定該怎麼做

或想提前規劃好寶寶的第一份保險

也歡迎來跟我喝杯咖啡聊聊，我會把整個流程教給你。

​讓孩子從出生那一刻，就站在最安全的起跑線上。

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva

P.S.這篇文的分享數比較高，自然有些網友覺得我不應該這樣講，我有做一些回應並補充在這裡 :

以下這段是回給想聽我繼續解釋更多原由的人，若你覺得保險公司就是想坑人，或者保險業務員就是想話術套路你，可以不用往下看了 😂因為講再多你也不會改變想法，那我們就各自安好就好

到底臨床醫學和核保醫學不一樣是什麼意思呢?

以寶寶做超音波檢查出心臟卵圓孔未閉合這個當例子好了，臨床上醫師會覺得就是定期追蹤就好，無須任何治療，因為有蠻高的比例寶寶會在兩三年後自己閉合。

​但根據過去文獻記載，在健康成人之中，約有25%的人有卵圓孔未閉合，只是大多都沒有症狀而已，但如果有症狀，最主要的風險就是缺血性中風，這種風險一旦發生，就會可能影響到全身，很難把風險侷限在某一個特定範圍內。

​​另外，保險公司對於不健康的人並非都是直接拒保，更常見的處理方式是批註除外或者是加費承保，因為自家的業務員好不容易談回來的案子，不太可能有生意而不做生意。所以一般核保人員都是如果可以用批註除外或者是加費承保的方式把這張保單的風險降低，他們就會使用前兩種方式。

​但為什麼心臟卵圓孔未閉合，會直接拒保等到寶寶自行閉合後才會接受投保呢? 相信我在第一段已經回答原因了

​如果你真的要說核保醫學是荷包醫學，我覺得也很貼切，因為在商言商，保險公司是不會接受有高機率會賠錢的案子，但這不就是商業世界的本質嗎? 每個人都要顧好自己的荷包

​所以問題就回到新生兒爸媽身上了，究竟是1.一定要自費超音波檢查，確保寶寶都很健康，讓父母安心，有其他問題也可以及早治療。但一旦檢查出心臟卵圓孔未閉合長大之後還是沒有閉合，所以讓孩子可能一輩子買醫療險都可能有狀況(因為這個紀錄會一直在孩子的健保紀錄上) 或者作閉合手術但該手術費用沒有保險可以賠

​還是2.先買保險，真的有檢查到一直沒有閉合後，孩子起碼將來還有一份保險傍身，日後真的要作閉合手術還是可以賠。

​要選哪一個我都是由寶寶的父母自行決定，實務上我的客戶裡，兩種都有人選擇

我只是盡量把後面各種可能的情況展開給父母看而已，畢竟保險保障的是當事人的家庭，不是別人。自己的決定，好壞都自己承擔就好~

