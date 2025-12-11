2025-12-11 08:12 斛說針灸學塾
抗生素引發消化道症狀
忙碌的社會歩調無疑地讓太多人有著消化系統的困擾，然而，為什麼與60年代相比，那時候的人真的是因為生活歩調比較慢才沒有在較高的消化系統疾病？
其實，造成疾病的原因有先天及後天。然而，60年代，或者更早一點的年代裡在沒有今天的健保制度的保護下，消化道問題真的就會比較少嗎？答案是不一定。
事實上，由於那個年代沒有健保，看病都需要現金，倘若經濟不佳的人無不是忍到受不了時才會去看醫生。換句話說，每一個年代都有主流的疾病。
健保制度實施至今，大概大多數人都有服用過抗生素的經驗。但是，抗生素與消化道疾病卻存在一個西醫界不告訴你的事實。
2020年一篇期刊的論文指出，過度抗生素使用與上消化道穿孔具有一定的關聯(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1091255X23018784)，2018全球醫界權威的美國醫學會期刊（JAMA）的研究也指出，對於出生六個月內的嬰兒而言，制酸劑及抗生素會對其產生過敏的疾病（https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2676167），同樣地2021年的針對兒童所做的研究也指出，兒童過早服用抗生素會導致日後的消化道出現問題（https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7931764/）。
換句話說，回想兒時有沒有服用過抗生素？如果有，那麼今天有諸如胃食道逆流、胃潰瘍等消化系統毛病也就當然了，不是嗎？
中醫認為「幼兒少陽之體」，也就是點出了幼兒陽氣因為發育尚未完全，所以陽氣尚未臻完全發展的體質狀態，也就是比較容易受到傷害。
無可否認地，現今社會大多數的父母，尤其是菜鳥媽媽們的作法根本就是《儒門事親》一書作者張子和在〈過愛小兒反害小兒說〉這一篇所說的一模一樣的。張氏的看法與現代之父母在不明白嬰幼兒體質情況下，自認為是愛幼兒的諸如服用抗生素、止咳藥的作法反而使小兒體內容易積熱積痰完全符合。
試問，有沒有看到嬰兒在服用抗生素一段時間後，食慾變得愈來愈差？還是愈來愈低下？嬰兒吃不下東西的情況下，還能期待他（她）有熱量，有體力？
各位為人父母者，請靜下心來認真地思考一下吧！
