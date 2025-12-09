傻眼！指定受益人被長子卡住，保險金一塊都拿不到？真實案例曝

保險、財務管理示意圖。圖片來源：Canva

【傻眼！指定受益人被長子卡住，保險金一塊都拿不到？真實案例曝光】

​▌保險受益人被卡死？原來有一條大部分人不知道的快速通道

​你有沒有發現——

人生有些風險不是「事情本身」很可怕，而是事情發生後人比事更可怕。

​​最近在短影音底下收到一個讓我心臟一緊的提問留言，情境真實到像八點檔：

​要保人事前早就指定她做壽險受益人，連投資型保單也明確指定給她。誰知一場車禍奪走了要保人的生命，悲劇後的麻煩才剛開始...

要保人的長子拿到屍檢報告後，竟然威脅同居人要分一半理賠金！

就連要保人住院時，他都先把父親的汽車、機車賣掉，領了父親的錢墊付醫療費，事後卻把同居人和次子晾在一邊，連申請理賠的文件都不給。

受益人應得的保險理賠因此卡了 11 個月，一毛錢都拿不到。

你以為這種事只會發生在別人家？

不，它其實比你想像得更常見。

​🔥 為什麼會卡住？

​因為保險公司要理賠，不是只看「受益人寫誰」，

而是要完整資料、法定證明、身故文件。

只要有人把資料扣著不給，受益人就會被卡到動彈不得。

​🔍 多數人以為「去告保險公司」

​但這是成本最高、時間最長、最累人的做法。

​網路上目前能找到的解法就是提告保險公司，然後以此來請法院向戶政機關獲得死亡證明相關資料，讓受益人有辦法拿到身故理賠金。

​​但我不信邪，於是打給好友、超強家事律師——賴佩霞律師，

​我問她：「一定要提告嗎? 有沒有更快、更便宜、更聰明的解法？」

​賴律師給了我一個「神來一筆」的策略，用申請調解取代提告、直接繞過了勞民傷財的訴訟，展現了找專業人士做諮詢的價值！

​⭐ 最務實也最有效的解法：

​以下是我在那通電話後整理下來的內容

一定會有疏漏

但應該有給出大概的方向

請各位先進再協助補充或指證

​【​向法院申請調解 → 拿公文 → 向戶政調資料 → 送給保險公司 → 理賠】

​🥇 第一步：受益人向法院申請調解

​目的不是要吵架，而是要啟動調解程序，

理由很簡單：「保險公司不給付保險金」。

​⚠️ 重點：

我們不是要吵輸贏，而是要法院開一張「通行證」。

​🥈 第二步：法院開公文

​法院會給受益人一個「調解證明公文」：這份公文就是您的「尚方寶劍」。

​🥉 第三步：拿公文向戶政調資料

​有了法院公文，戶政機關就會依此提供除戶證明了

​​也就是你原本完全拿不到、

但保險公司一定需要的那些東西，可以善用法院發的公文拿到。

​🏆 第四步：帶著資料向保險公司申請

​文件一補齊，保險公司就會依約給付。

​這就是最短、最省錢、最不撕破臉的方式。

​💰 成本低得多

比你想像的便宜：

​1️⃣ 法院調解規費：最高 5,000 元

2️⃣ 若請律師協助：幾千到一、兩萬

​跟打官司動輒十幾萬、幾十萬比起來，

這根本是「小額投資換大問題解決」。

​🧠 為什麼我要寫這篇？因為這件事情提醒我們：

​保險不是買了就好，真正出事時「流程」和「人心」比條款更重要。

​很多人保單規劃得很完整，卻忽略：

​指定受益人也可能被卡

​家人之間未必像你想的那麼和諧

​風險發生後的流程可能比你想像得更複雜

​​我常說：保單買得好，只完成了 80%。剩下 20% 是確保出事後真的拿得到。而這 20%，往往決定一個家庭的存亡。

​​📩 如果你看到這裡

也開始想問自己：

​🔹我的受益人設計有沒有風險？

​🔹我離世後，我想保障的人真的保障得到嗎？

​🔹資料、流程、法規我都真的清楚嗎？

​那你更需要一杯咖啡的深度對話。

​歡迎私訊我，或訂閱我的電子報「中肯哥來信」，讓我陪你把保單從「買了」變成「真的保障」。

保險、財務管理示意圖。圖片來源：Canva

--- 後續網友留言補充更多解法 ---

張國文網友補充另一個做法，流程更簡易，大家可以先試試看

只要確定自己是受益人

就可以要求保險公司提供保單謄本（現在會收100元）

證明自己是「利害關係人」

就能依照戶籍法

申請除戶謄本（會收規費）

湊齊條款約定申請保險金所需要的文件

值得注意的是可以用除戶謄本跟保險公司申請身故理賠

不一定需要死亡證明

Anna Guo 網友補充 :

我們最近的實驗，由利害關係人去戶政申請除戶謄本及自己的戶籍謄本，要有記事，然後醫院死亡證明或診斷證明書，若是有死亡時住院，其實可以向醫院申請醫療收據副本，然後存摺影本，及申請文件簽名，向保險公司說明原因，其實不用去告保險公司的

李品儀網友分享:

曾協助「指定受益人」在無法取得相關文件的情況下，成功得到理賠，而且免費。 這是我們區這團隊，第二個成功案例。

具體做法:公司發照會通知業務員/客戶要補齊文件，因我事先與理賠人員溝通過，說明事實及「指定受益人的難處」，所以在發照會的同時，公司主動提供「要/被保人」當年投保文件，文件明確載明「指定身故受益人的資料」，受益人憑此至戶政事務所申請所缺文件。 但有個前提：被保險人家屬必須已至戶政事務所辦理除戶程序，否則無法取得文件。