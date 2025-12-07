這是「縮陽」嗎？站在小便斗前超過 30 秒還尿不出來？醫師解答了！

2025-12-07 10:01 潮健康

氣溫驟降後，不少男性在公共廁所出現「站很久卻尿不出來」的窘況。究竟是天冷造成短暫收縮，還是體內的「下水道系統」真的卡住？順挺泌尿科診所許家豪院長指出，若延遲排尿成為日常習慣，可能與攝護腺增生等泌尿問題相關，應及早重視。

排尿卡關不只因天冷：攝護腺壓迫尿道是常見原因之一

冬季確實會讓身體交感神經較為緊繃，使括約肌一時收縮、排尿稍受影響。然而，中年與高齡男性常見的排尿困擾，多與攝護腺增生造成的尿道壓迫有關。當攝護腺組織逐漸肥大，就像水管被擠壓，排尿自然變慢、變細，甚至要「暖機」許久才能開始。[1]

典型特徵包括排尿起始困難、尿流變弱、斷斷續續、排完仍覺得未清空，以及夜尿次數增加。這顯示「管路本身變窄」才是主因，並非氣溫造成的短暫收縮。[1]

低溫影響如同「短暫關小水龍頭」，通常不會天天發生

冷空氣使肌肉收縮、交感神經亢奮，的確可能造成一時「尿不順」。但此多呈現短暫、偶發、換到溫暖環境即可緩解的特性。

若問題只在某些極冷環境出現，且沒有伴隨頻尿、解不乾淨或腰部不適，多屬短期生理反應。然而，若每天都在小便斗前等上 20～30 秒，甚至越來越久，就不能再以「天冷縮陽」解釋。[2]

　

心理緊張也會卡住排尿：公共廁所常見的「羞怯性排尿」

部分民眾在家中排尿完全正常，但在公廁、身旁有人等候時反而排不出來。這種「羞怯性排尿障礙」與社交焦慮相關，常見於需要保持私密感的場合。

其特徵為：私密環境尿得順暢、但在人多時突然停滯，並伴隨心理壓力。此類狀況與泌尿結構問題無關，而是「心理煞車」造成的暫時性阻礙。[3]

持續排尿延遲應提高警覺：男性勿輕忽

根據順挺泌尿科診所許家豪院長的觀察，許多男性對排尿變慢感到尷尬而選擇忽視，使症狀逐年惡化。若長期出現排尿延遲超過 30 秒、夜尿增加、排尿無力、滴滴答答等情況，代表可能已有泌尿系統阻塞問題。

此外，若合併血尿、下腹悶脹、無法排尿或下肢麻木等警訊，更應盡速就醫，以排除神經壓迫或更嚴重病變。院長提醒，男性不應將排尿困難視為自然老化，而應積極了解身體狀況。

冬季短暫排尿不順並不罕見，但若「站半分鐘才開始尿」成為日常，就可能是身體發出的健康警訊。及早認識攝護腺相關問題，並留意頻尿、尿流減弱等變化，有助預防生活品質下降。男性若經常在廁所前久站，不妨主動關注泌尿健康，掌握症狀、及早處理，才能遠離不必要的不便與風險。

免責聲明：本文為一般健康資訊分享，非作為醫療診斷或替代治療依據。實際狀況視個人體質與健康條件而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

參考資料：

1.Benign Prostatic Hyperplasia: Rapid Evidence Review.

Michael J. Arnold MD, Andrew Gaillardetz MD, Jafar Ohiokpehai MD

American Academy of Family Physicians (2023)

2.Urethral Stricture Disease Guideline Amendment (2023).

Wessells H, Morey A, Souter L, Rahimi L, Vanni A.

The Journal of Urology. 2023;210(1):64-71. doi:10.1097/JU.0000000000003482.

3.A Systematic Review of Paruresis: Clinical Implications and Future Directions.

Kuoch KLJ, Meyer D, Austin DW, Knowles SR.

Journal of Psychosomatic Research. 2017;98:122-129. doi:10.1016/j.jpsychores.2017.05.015.

原文出處：站在小便斗前超過 30 秒還尿不出來？是因為天冷『縮陽』還是攝護腺肥大影響排尿？

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

2025-12-01 19:30 國文老師｜謝蓁
邱澤＆許瑋甯
邱澤＆許瑋甯

從執教鞭到收喜帖：歲月教會我們的愛與溝通

近日的好日子特別多，空氣中似乎都瀰漫著喜糖的甜味。連續參加了幾位昔日學生的婚禮，看著他們在紅毯上幸福的模樣，我在台下既感嘆歲月的如白駒過隙，眼眶也被那一抹真摯的笑容沾濕。

【那年夏天，我們一起長大】

回想初入補教界的那段青蔥歲月，我還不是站在台上的授課師，而是那位無所不能的「帶班導師」。導師，說穿了就像是孩子們的「全能保母」。從便當有沒有訂到、晚餐有沒有準時送達，到教室冷氣是否涼爽、白板筆有沒有水，這些瑣碎的柴米油鹽，都是我當時的大事。而在這些行政庶務之下，更多的是對『人』的關懷。

我們不僅是授課師與學生之間、家長孩子之間溝通的橋樑，更是孩子心靈的避風港。青春期的孩子，心裡藏著無數秘密：成績的焦慮、同儕的摩擦、與父母的代溝，甚至是對未來的迷惘。青春期那種說不清道不明的煩躁，他們未必敢跟父母說，卻願意選擇信任眼前這個陪伴他們的大人，那份信任，是我職業生涯最珍貴的勳章。

因為朝夕相處，因為深度參與了彼此的生命，即便到了現在，我與第一屆的學生和家長們仍保持著聯繫。他們對我而言，早已不只是學生，更像是自己的弟弟妹妹。看著當年那些稚氣未脫的臉龐，如今邁向成家立業的人生新階段，那份感動，難以言喻。

【愛情最好的模樣：對的時間，遇見懂你的人】

看著學生步入禮堂，不禁讓人聯想到邱澤許瑋甯那段令人動容的愛情。許多人羨慕他們的浪漫，但我看見的，是歷經千帆後的「懂得」。

年輕時的我們，或許都曾像飛蛾撲火般渴望轟轟烈烈的愛情。以為愛就是要用力撕扯、大聲證明，卻往往在激情過後，只剩下互相的不解與怨懟。直到分開，都還不明白為何當初的互相吸引，最終會變成兩敗俱傷。

隨著年歲漸長，我們才終於明白，像邱澤與許瑋甯那樣，在彼此最成熟的時間點相遇，磨去了尖銳的稜角，學會了溫柔的表達，才是愛情最舒適的形狀。真正的幸福，不是驚天動地的誓言，而是細水長流的陪伴；是兩個人在一起，把平凡無奇的日子過得踏實安穩。

婚姻的修煉：把「謝謝」掛嘴邊，把「溝通」放心間】

然而，婚禮只是序幕，婚後的柴米油鹽醬醋茶，才是真實人生的修羅場。

來自不同家庭的兩個人，生活習慣與價值觀的磨合在所難免。我們都要戒掉「你應該懂我」、「你應該知道我」的壞習慣。成年人的世界，白天的工作已是槍林彈雨，回到家，這裡應該是溫暖的堡壘，而非另一個冷戰的戰場。若總是得理不饒人，只會將愛意消磨殆盡。

所謂的溝通，不是爭個輸贏，而是交換彼此的脆弱與需求。試著把『你怎麼總是......』換成『我希望我們可以......』；把指責換成感謝。當我們願意放下防備，承認自己需要對方，家才會從冰冷的房子，變回溫暖的歸宿。

昨天，新人家長請我跟學生分享婚姻經營之道。我想了想，其實沒有什麼深奧的秘訣。多為對方設想一點，多將「感謝」說出口，讓對方的付出被看見、被珍惜。

千言萬語彙整成二字，唯有「溝通」，才是通往長久幸福的不二法門。

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

2025-11-28 17:31 失敗要趁早 - 張念慈

今天一則新聞讓人很心疼。

北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

我相信，每個孩子的爸媽一定都極其疼愛孩子，也願意聽孩子說，更願意在孩子挫折時，陪伴在一旁。

我不知道這這個孩子為什麼選擇離開人世？也許是課業壓力、也許是人際關係、也許是剛好有一些我們不知道的坎，孩子就是跨不過去，又不知道怎麼說，自己心裡過不去，只好無奈的登出世界。

我想到自己跑社會新聞多年，採訪過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

還有一些人，成績依然很優秀，但也許是在人際關係上遇到挫折，感情上不順遂、外表焦慮，這些一點一點累積的小事，都成了心頭極重的壓力。

很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我明明以前做什麼都可以，現在不行了，我這輩子毀了。

太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

後來，我想開了。

我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

成績和聯絡簿？我不看了。

只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

2025-11-25 14:21 國文老師｜謝蓁

上週滑到桃園的地方社團，一則貼文讓我久久無法忘懷。

一名學生因為眼睛突然不舒服，獨自到診所就醫。因為沒帶健保卡，被要求先繳交押金與健保費。孩子把身上所有的錢全部掏出來，卻仍然少了六塊錢。

這六塊錢，竟成了他無法看診的理由。

診所堅持「規定如此」，完全不肯通融。即便家長已經電話告知自己手邊正忙、無法即刻趕來，並提出「是否能先匯款」的替代方式，櫃台人員仍然一句「不行」——堅持要現金、堅持不先讓孩子掛號接受處置。

最後，孩子不敢在診所裡承受那份尷尬與旁人的目光，只能走到門外，在寒風中焦急地等家長帶錢過來。這 那天外頭真的很冷，但我猜，那孩子此刻心裡的那份冷，恐怕更深。

而我們曾經最引以為傲的「台灣人情味」，又去哪了呢？看到這裡，我心裡立刻浮起一個問題：六塊錢真的比一個孩子當下的健康與不安更重要嗎？


◼︎ 當「規定」變成了擋住善意的牆

其實，就在上個月，桃園也發生公車司機毆打學生的事件。雖然衝突背後有許多因素，但事情的起點，同樣是——司機懷疑學生少付了五塊錢，堅持要學生補。

兩件事放在一起，就會發現一個令人無法忽視的現象：

我們越來越習慣用制度做為唯一的判準，而忘了制度背後面對的是一個個真實的人

我理解「公事公辦」的必要性，也尊重診所與司機維持秩序的初衷。

但我更想問的是：

在遵守規定之餘，我們還剩下多少「伸手幫一把」的勇氣

六塊錢不是負擔，而是一個大人能做的溫柔

如果我在現場，我相信自己一定會立刻從口袋裡掏出六塊錢。

不是因為我多偉大，而是因為：

• 這不是一筆昂貴的費用

• 那是對方此刻最急需的幫助

• 是自己能在最短時間內做到的善意

那間診所當時還有不少人在等待，卻沒有任何一位大人選擇伸手。

孩子的焦急、難受與孤單，全都被看在眼裡，卻沒有人願意跨出那一步。

那一幕，比六塊錢更令人心寒。


◼︎ 我們小時候，或許也都曾被這樣幫過

我永遠記得，學生時代搭公車時，偶爾會遇到沒零錢的窘境。

每一次，身旁的叔叔阿姨總會二話不說幫我(或是其他乘客)補投。那份小小的善意，對當時的我來說，是一種「有人願意在我需要時站在我這邊」的踏實。

而正是這些善意，在我心中種下了種子。

所以長大之後，我也更願意去伸出手，幫助那些在困境邊緣徘徊的人。

善，是會循環的。

我們缺的不是更硬的制度，而是更柔軟的心

這兩個月發生的事件可以發現，

我們並不是沒有能力幫忙，

而是太習慣「不想製造麻煩」。


但有時候，人與人之間的溫度，就是從「多看一眼、多問一句、多掏一下零錢」開始的。

或許你給的是六塊錢，但你留下的，是一個孩子對世界的信任。

只要我們願意當那個「第一個願意伸手的人」，

這個社會就會比昨天更溫暖一點。


國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

2025-11-26 10:47 女子漾／編輯張念慈
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

國內化妝品首度驗出禁用色素「蘇丹紅（蘇丹色素4號）」。衛福部食藥署確認，共有14家業者、20項產品受到波及，包括綠藤生機、歐萊德、古寶無患子、未來美等知名品牌全數中鏢，目前相關批次產品已全面下架回收，進口商亦鴻則遭開罰500萬元。

以下整理事件始末、最新20項問題化妝品清單、各大廠商回應與專家解讀，帶你看蘇丹紅為何用擦的，也會傷身？

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

化妝品蘇丹紅事件怎麼爆出？從中國卸妝膏到新加坡原料

食藥署在今年 10 月底先掌握到「中國製化粧品摻有蘇丹紅」的資訊，源頭鎖定新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）公司所製造的紅色複方原料，疑似含有蘇丹紅4號。

11月4日，食藥署行文國內化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理。同步針對國內網購平台上的中國問題產品進行抽驗，11月17日確認中國品牌「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」批號 B5A1431 檢出蘇丹紅4號 1.3ppm，已要求蝦皮等平台下架，並移請販售業者歐妮有限公司由地方衛生局裁處。

國內品牌方面，綠藤生機在11月12日透過「上市後品質管理系統」主動通報，旗下「專心護唇油－莓紅版」部分批號疑似檢出蘇丹紅4號。食藥署國家實驗室於11月21日確認，3 批產品檢出 48～54ppm 不等的蘇丹紅4號。

為掌握原料流向，11月19日食藥署會同轄區衛生局前往原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，查扣並封存其自新加坡 Campo Research 輸入的紅色複方原料 5 批。11 月 20 日檢驗結果顯示，其中 3 批（2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10）蘇丹紅4號濃度分別為 1177ppm、1151ppm、1486ppm，遠高於偶發沾染水平，被研判為「蓄意添加」。

之後數日，食藥署會同地方衛生局清查亦鴻下游 14 家業者，先公布18項產品，再於11月25日晚間追加2項面膜，最終確認共20項化妝品使用問題原料，全數列入第1級回收。

目前這 20 項產品已全面下架、封存，禁止販售、贈送或提供試用；中國品牌卸妝膏「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」亦已自各大平台下架。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

最新 20 項驗出蘇丹紅毒化妝品：品牌與品項一覽

這次從新加坡問題原料衍生的 20 項產品，涵蓋養髮液、護唇膏、卸妝膏、精華、面膜等，其中有部分仍停留在研發或半成品階段、未正式上市：

1 歐萊德國際股份有限公司

歐萊德男用養髮液：批號 01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471

歐萊德女用養髮液：批號 5201

兩款皆含問題紅色複方原料，列入回收清單。

2 沛諾美學生技國際有限公司

MIAU PDRN 極度修護噴霧：批號 510201，為研發產品，未對外銷售。

3 彤采妮股份有限公司（委託業者：軒郁國際股份有限公司）

未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏：批號 TE414、TE624、TE815 等（100ml 受影響批號為 TE414、TE624、TE815，8ml 為 TE414），現已下架。

4 沛美生醫科技股份有限公司

球精華、奶油髮霜、奶油面霜等 3 項，皆為研發用途，尚未上市販售。

5 慶生堂化粧品股份有限公司（代工，多家委託業者）

古寶亮澤修護潤唇膏：批號 125D12（委託業者：無患子生技開發有限公司）

炫彩粉漾潤唇膏－01淡粉：批號 125G07（委託業者：植肌生技股份有限公司）

綻妍潤色護唇膏：批號 125H16（委託業者：馨妍藝美有限公司，未銷售）

波波要趣了假日口紅 #03：批號 125J13（委託業者：索尼國際有限公司，未銷售）

CINQUAIN 思珂全面修護唇精華半成品：批號 22-251000014（委託業者：林荃企業有限公司）

COOL GIRL 護唇精華：批號 11-250800001、11-251000019、11-251100005（委託業者：庫葛兒股份有限公司）

6 威欣利實業股份有限公司

軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊：批號 POI010001（委託業者：軒郁國際股份有限公司）。

7 綠藤生物科技股份有限公司

專心護唇油－莓紅版：批號 M25062702、M25073001、M25100701，經食藥署檢出 48～54ppm 蘇丹紅4號，已全面下架並啟動回收。

8 孟鄉生化科技股份有限公司（代工，多家委託）

EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜）：批號 510-11409080005（委託業者：益通泰商業有限公司，未銷售）

LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil：批號 510-11403040017、40019、40020、40021（委託業者：瑞崎生醫科技股份有限公司，用途以外銷為主）

豐姿妍麗－傳明酸嫩白輕乳霜：批號 510-11401030005（委託業者：駿逸股份有限公司）

辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）：下架及封存數量 5,698 盒（委託業者：恬雅生物科技有限公司，已召回）

Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜 2 入／盒之超微導水凝膜：下架及封存 261 盒（委託業者：益通泰商業有限公司）。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

上述 20 項產品全部被列為使用含禁用色素蘇丹紅4號之化妝品，依法不得再供應或販售，必須在主管機關要求期限內完成回收銷毀。

另外，來自中國的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」亦被驗出 1.3ppm 蘇丹紅4號，雖不在這 20 項名單中，但已依食藥署要求由平台下架，販售業者移交主管衛生局處理。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

四大焦點業者怎麼回應？歐萊德停產、綠藤全年退貨、古寶預防性全下架

1.歐萊德：兩款養髮液永久停產，強調問題批次「零流出」

歐萊德此次受影響的是兩款元老級產品「男用養髮液」與「女用養髮液」，公司表示，其餘 273 項產品與 O’right Pro 專業髮品系列均未使用新加坡問題原料。桃園市衛生局 11 月 24 日再次入廠盤查後確認，本次被點名疑慮批次是在 2025 年 10 月才開始生產，包含 3,309 瓶外銷批次，所有涉疑原料、半成品與成品皆已攔截封存，未有任何一瓶流入市面。

即便如此，歐萊德仍依食藥署公告提供無條件退貨：只要是公告批次產品，消費者皆可退貨；就算是不在公告批次內、已購入的男／女用養髮液，只要消費者有疑慮，不論是否開封，甚至僅剩空瓶，公司也承諾提供換貨服務。

創辦人葛望平表示，這兩款自 2002 年創業初期就上市、具有代表性的養髮產品，將即刻「永久停產」，寧可承擔研發與模具損失，也不願讓任何疑慮持續存在。他痛批，在標榜天然的原料中隱瞞摻入蘇丹紅，「已經是犯罪的詐欺行為」，估算這次事件讓公司至少損失 1 億元，並宣佈永久終止與新加坡 Campo Research 及台灣代理商亦鴻企業的合作。

台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬
台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬

2 綠藤生機：護唇油 3 批中鏢，先停賣再通報，維持全年退貨

綠藤生機受到波及的品項為「專心護唇油－莓紅版」，共 3 批次於 6、7、10 月生產，經食藥署檢出 48～54ppm 蘇丹紅4號。品牌強調，旗下其他商品皆未使用相關原料。

執行長廖怡雯說明，10 月接獲疑慮訊息後，綠藤即在全通路預防性停售，並通知合作通路與消費者。面對新加坡原廠的「無檢出」聲明與第三方法規結果不一致的狀況，公司選擇第一時間通報主管機關，並在食藥署建立化妝品檢驗方法後，正式納入調查與回收。

隨著正式檢驗結果公布，綠藤啟動單一品項回收，並維持品牌既有「全年退貨」承諾。廖怡雯強調，企業責任是在資訊尚不完整時，也要優先採取行動，才能維護消費者安全與信任。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

3 古寶無患子：封存 5,977 支潤唇膏，業界首創「主動退款」機制

古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」（批號 125D12，由慶生堂代工）。食藥署 11 月 24 日深夜公告，已封存 5,977 支潤唇膏；台南市衛生局也證實，無患子生技開發有限公司已主動啟動下架回收。

古寶無患子在聲明中還原時間軸，指出在中國網路節目「老爸評測」曝光化妝品可能含有蘇丹紅後，品牌立即與代工廠聯繫，代工廠也向台灣代理商、新加坡原廠與第三方檢驗單位查證。新加坡原廠其後提供「天然油染不含蘇丹紅」證明，並附上 SGS 無檢出報告，但因國內當時尚未制定化妝品蘇丹紅檢驗方法，第三方只能用食品方法檢驗，結果難以直接作為化妝品判斷依據，讓品牌陷入「要保護消費者卻資訊不足」的困境。

根據古寶說明，代工廠於 11 月 4 日主動向主管機關報告，但官方回覆食品檢驗結果不採納，須待化妝品專用檢驗方法建立。食藥署於 11 月 17 日正式公布方法後，檢驗得以進行。

在官方公告前，古寶已於 11 月 23 日透過簡訊、APP 推播等方式，主動通知所有曾購買該款潤唇膏的消費者停止使用，並提供「無條件退款或等值紅利點數」回收機制。公司強調，從預防性停售、主動送驗到配合調查與主動退款，都是以「坦然面對、積極承擔」為原則，盼透過公開、迅速且負責的處理，維持消費者信任。

古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」
古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」

4. 未來美（MIRAE）：受影響批號 3 組、已全面下架回收　強調其他品項均未使用相關原料

未來美此次受影響的產品為「超級 A 醇緊緻煥膚卸妝膏」，經查批號包括 TE414、TE624、TE815（100ml），以及 8ml 試用容量批號 TE414。品牌確認上述批次均使用到新加坡 Campo Research 問題原料，已在第一時間全面下架停售。

未來美表示，問題原料僅涉及這款卸妝膏，品牌旗下其他明星商品（如保濕面膜、精華、乳霜等）均未使用同系列的色素原料，已逐一確認安全無虞。

官方回應指出，在食藥署通知後，公司立即依規定配合稽查，啟動批次回收並同步發布公告提醒消費者停止使用相關批號產品。若消費者持有受影響的卸妝膏，無論是否開封，都可向原購買通路申請退貨或退款。

未來美也強調，後續將全面檢視上游供應鏈，重新審核原料來源與檢驗流程，並建立更嚴格的自主管理標準，以避免類似事件再度發生。公司表示會持續與主管機關合作，確保回收作業、後續檢驗與資訊透明度均符合規範，並向消費者致歉。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

專家怎麼看？蘇丹紅擦在皮膚、嘴唇上也可能傷身

什麼是蘇丹紅？

蘇丹紅是一種人工合成的工業用紅色染料，主要使用在溶劑、油品、蠟類、汽油增色等工業用途，因為成本低、顏色鮮豔穩定，有不肖上游廠商會違法添加在食品或化妝品中。

依國內規定，蘇丹紅不得使用於食品，亦屬化粧品禁用色素。食藥署指出，蘇丹紅具有肝腎毒性，可能引起過敏及致癌風險，因此列為嚴格管制對象。

皮膚科醫師：唇膏誤食風險高，代謝後恐產生致癌物

根據皮膚科醫師邱品齊說明，蘇丹紅經腸道代謝後，可能轉變為「芳香胺類」物質，研究顯示這類物質與致突變性與致癌性有關；尤其用在唇膏等會被不小心吃下肚的產品，風險更高，因此「宣稱純天然卻顏色持久」的產品特別要小心。

邱品齊指出，國際癌症研究署（IARC）目前將蘇丹紅歸類為「尚無法歸類為對人類致癌性」（第 3 級），但在歐盟、美國、中國與台灣都禁止添加於食品中；國內化妝品則明定蘇丹 2 號與 4 號皆屬禁用。最大疑慮仍在於長期接觸，尤其是經腸胃或皮膚微生物代謝後，可能產生具有致突變性的代謝物。

營養師：三步驟「過濾→分解→排出」幫身體解毒

營養師陳珮淳則提醒，皮膚是全身最大的吸收器官，蘇丹紅屬脂溶性染料，特別喜歡附著在油脂豐富的皮脂膜、毛囊與皮脂腺上。若皮膚屏障受損，吸收率可能放大 3～10 倍，吸收後會隨血流進入肝臟進行解毒，增加肝臟負擔。

她指出，蘇丹紅在體內代謝不完全時，可能帶來多種影響，包括：皮膚暗沉粗糙、容易疲倦、整體新陳代謝下降，讓人覺得「整個人卡卡、悶悶的」。

因此，她建議從三個方向強化排毒能力：

1 過濾：多攝取富含「植物多酚」的食物，如葡萄籽、紅石榴、藍莓，搭配含維生素 E 的堅果、酪梨，幫助對抗氧化壓力。

2 分解：補充維生素 C 與 B 群（尤其 B6、B12、葉酸），協助肝臟把外來毒物拆解成較小、可排出的分子。

3 排出：增加「水溶性膳食纖維」攝取，如燕麥、蒟蒻、菊苣纖維，同時補充益生菌＋益生元，讓代謝廢物能順利經腸道排出，減少在體內循環。

台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬
台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬

為什麼化妝品會出現蘇丹紅？罰則與後續追查

這次事件核心，在於上游新加坡原料商 Campo Research 將蘇丹紅4號摻入「天然植物萃取」紅色原料中，再由台灣進口商亦鴻企業輸入。下游品牌多以為使用的是天然油性色素，並未察覺夾帶工業染料，導致誤用。

食藥署指出，蘇丹紅4號已列為化粧品禁用色素，依《化粧品衛生安全管理法》第 6 條規定，禁止添加於任何化粧品中；違規者可依第 22 條處新台幣 2 萬元至 500 萬元罰鍰，並得按次處罰。不合規定產品依第 16 至 18 條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供試用，且必須全面回收銷毀。

本案已被列為第 1 級回收，要求製造或輸入業者於 14 日內完成回收，未如期完成者，得依第 24 條再處 1 萬至 100 萬元罰鍰。

針對未善盡把關責任、未如實提供檢驗報告，並造成公共危害的原料進口商「亦鴻企業有限公司」，食藥署已依上述條文裁處 500 萬元罰鍰。

同時，為釐清是否仍有其他業者輸入同一來源之問題原料，食藥署也在 11 月 18 日函請財政部關務署提供相關報關資料，持續追查輸入流向；後續問題產品清單、檢驗方法與可執行檢驗實驗室名單，已公開於「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。

食藥署最後提醒，民眾若已購買名單內疑慮產品，應立即停止使用，並向原購買通路辦理退換貨；若出現皮膚紅腫、搔癢等異常反應，務必儘速就醫，由專業醫師評估。

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

2025-11-30 16:42 Belinda的玩美甜蜜窩

#天公也做美

#意義深遠的運動會❤

咱們某娃小學最後一場

一路從小一的稚嫩

到今日資深屁顛顛

各環境成長歷程果真都一樣呀

一年一度的運動會

也是唯一六年我們都到場的盛會

出席率比家長會還穩定呢~

今年被指派為班級舉牌手❤

或許該身分具某象徵意義

總之某娃開心的接下

& 筆挺挺的傲嬌入場

舉牌手對家長而言

就是可以快速找到自家小孩

畢竟各種隊形都站在第一個

就算距離遙遠也能快速對焦找到小孩

高年級就是代表站好站滿

從開幕到閉幕站草皮中央

聽著每位貴賓致詞並乖巧回應

((像校長好、委員好、好~...))

至於家長們~

就散落在校園各角落陪等囉

慶幸一路走來遇到的貴人

即便歷經叛逆亂流、恐龍家長等

老師與家長間只要信任基礎夠

給孩子多點空間跟彈性

總會走到雙方都能接受的平衡點

年紀再小也有屬於她們的社交模式

大人真不必一點風吹草動就瞎起舞

過分介入會養出毫無判斷力的媽寶

我真的不希望某娃長成那樣~

時間不等人

小孩也是瞬間就長大

人生不會只有某個部分

如何兼顧家庭、工作等都是智慧

感謝公司暨每年1天有薪#親子假❤

今年勞動節再送7天有薪#員工關懷假❤

真的是幸福企業的表率呢~!!

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #老師 #校園 #育兒教養 #工作職場

