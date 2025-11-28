北一女18歲女孩墜樓：不是孩子太脆弱，是期待太沉重！願所有孩子都知道：你不必完美，也值得被愛

2025-11-28 17:31 失敗要趁早 - 張念慈

今天一則新聞讓人很心疼。

北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

我跑社會新聞多年，寫過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我最引以為傲的成就，現在不行了，我這輩子毀了。

太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

後來，我想開了。

我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

成績和聯絡簿？我不看了。

只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

 =

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈 

🎯Podcast：說故事玩社群

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#媽媽 #精子 #生命 #心理勵志文章

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
往下滑看更多精彩文章
最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

2025-11-25 14:21 國文老師｜謝蓁

上週滑到桃園的地方社團，一則貼文讓我久久無法忘懷。

一名學生因為眼睛突然不舒服，獨自到診所就醫。因為沒帶健保卡，被要求先繳交押金與健保費。孩子把身上所有的錢全部掏出來，卻仍然少了六塊錢。

這六塊錢，竟成了他無法看診的理由。

診所堅持「規定如此」，完全不肯通融。即便家長已經電話告知自己手邊正忙、無法即刻趕來，並提出「是否能先匯款」的替代方式，櫃台人員仍然一句「不行」——堅持要現金、堅持不先讓孩子掛號接受處置。

最後，孩子不敢在診所裡承受那份尷尬與旁人的目光，只能走到門外，在寒風中焦急地等家長帶錢過來。這 那天外頭真的很冷，但我猜，那孩子此刻心裡的那份冷，恐怕更深。

而我們曾經最引以為傲的「台灣人情味」，又去哪了呢？看到這裡，我心裡立刻浮起一個問題：六塊錢真的比一個孩子當下的健康與不安更重要嗎？


◼︎ 當「規定」變成了擋住善意的牆

其實，就在上個月，桃園也發生公車司機毆打學生的事件。雖然衝突背後有許多因素，但事情的起點，同樣是——司機懷疑學生少付了五塊錢，堅持要學生補。

兩件事放在一起，就會發現一個令人無法忽視的現象：

我們越來越習慣用制度做為唯一的判準，而忘了制度背後面對的是一個個真實的人

我理解「公事公辦」的必要性，也尊重診所與司機維持秩序的初衷。

但我更想問的是：

在遵守規定之餘，我們還剩下多少「伸手幫一把」的勇氣

六塊錢不是負擔，而是一個大人能做的溫柔

如果我在現場，我相信自己一定會立刻從口袋裡掏出六塊錢。

不是因為我多偉大，而是因為：

• 這不是一筆昂貴的費用

• 那是對方此刻最急需的幫助

• 是自己能在最短時間內做到的善意

那間診所當時還有不少人在等待，卻沒有任何一位大人選擇伸手。

孩子的焦急、難受與孤單，全都被看在眼裡，卻沒有人願意跨出那一步。

那一幕，比六塊錢更令人心寒。


◼︎ 我們小時候，或許也都曾被這樣幫過

我永遠記得，學生時代搭公車時，偶爾會遇到沒零錢的窘境。

每一次，身旁的叔叔阿姨總會二話不說幫我(或是其他乘客)補投。那份小小的善意，對當時的我來說，是一種「有人願意在我需要時站在我這邊」的踏實。

而正是這些善意，在我心中種下了種子。

所以長大之後，我也更願意去伸出手，幫助那些在困境邊緣徘徊的人。

善，是會循環的。

我們缺的不是更硬的制度，而是更柔軟的心

這兩個月發生的事件可以發現，

我們並不是沒有能力幫忙，

而是太習慣「不想製造麻煩」。


但有時候，人與人之間的溫度，就是從「多看一眼、多問一句、多掏一下零錢」開始的。

或許你給的是六塊錢，但你留下的，是一個孩子對世界的信任。

只要我們願意當那個「第一個願意伸手的人」，

這個社會就會比昨天更溫暖一點。


國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#健保 #眼睛 #勇氣

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
捐血不是想捐就能捐？捐血注意事項：10種「捐血會被拒絕」的情況

捐血不是想捐就能捐？捐血注意事項：10種「捐血會被拒絕」的情況

2025-11-24 09:03 Social Lab社群實驗室

「捐血一袋，救人一命」，捐血是一個簡單卻有意義的善舉，能幫助醫療體系穩定血液庫存，也能在他人需要時發揮關鍵作用。不過，看似簡單的行為，其實也有不少細節需要留意，從飲食、作息到健康狀況都需注意，一不小心就可能被婉拒捐血，讓人白跑一趟。

捐血第一步「吃飽、睡飽」　前次捐血需「間隔兩個月以上」

捐血注意事項-1-scaled.jpg">

 ▲ 網友熱議TOP10捐血注意事項 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「捐血注意事項」的相關話題討論，可以發現「正常飲食、不空腹」是最重要的一項原則。捐血前補充血糖與水分，可以避免因空腹而導致頭暈、心悸等不適。有網友分享「每次捐之前已經吃過早餐，但到捐血室還是被逼吃餅乾和果汁」。不過，有網友也提醒「捐血前吃太油、太鹹的東西，捐出來的血有可能不能用」，分享自己曾因捐血前吃拉麵，導致無法成功捐血。

「睡眠充足」同樣也是預防捐血時出現頭暈、噁心等不適症狀的重要動作。台灣血液基金會建議欲捐血者前一晚需睡滿6至8小時，避免熬夜，方能維護血液品質。一位民眾便分享自己曾在熬夜後捐血被拒絕，「所以現在捐之前會保持正常生活，以求能捐，捐了能用」。此外，捐血間隔時間也是網友關注的重點，前次捐250ml者，須至少間隔兩個月以上方可再次捐血；前次捐500ml者，則須間隔三個月以上。

「勿以捐血驗愛滋病」也是各捐血站及台灣血液基金會等機構長期在宣導的事，由於感染愛滋病毒後約有數週空窗期，此時病毒量往往不足以被現行檢驗方法偵測出，進而提高受血者遭到感染的風險。若是對自身健康狀況有疑慮，可前往匿名篩檢醫院或衛生所免費檢驗。另外，不少人出國時會嘗試「大麻」相關產品，但衛福部食藥署提醒，台灣仍將大麻列為2級毒品，依照「捐血者健康標準」第5條第3項規定，曾有吸毒或慢性酒精中毒者，永不得捐血。便有網友分享自己在出國吸食大麻前，會考慮先去捐血，「畢竟吸過大麻就不能捐血了」。

捐血是善的行動，更是一份責任。遵守規範、照顧自身健康，才能讓每一滴血真正幫助到需要的人。如果你也想捐血的話，記得在出發前檢查自己的飲食、睡眠、捐血間隔、病史以及近期用藥等情況，並誠實回答問診，既能保護自己，也能確保受血者的安全，讓你的熱血真正成為他人的希望！


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析

觀測期間：2024/11/04-2025/11/04

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！

 

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#吸毒 #捐血注意事項

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

2025-11-17 16:32 女子漾／編輯張念慈
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

詐騙集團吵架，竟可能把自己送上被告席？房地產專家孔祥合近日在臉書分享一段離奇遭遇，指自己毫無預警被捲入一樁3萬多元的詐欺案件，檢察官卻問他「是不是最近跟詐騙集團吵架？」引來報復。文章迅速在網路上發酵，不少網友直呼太扯「現在連詐騙集團都不能罵了！」

孔祥合表示，最讓他震撼的並不是收到傳票，而是站上偵查庭後，檢察官開口說出的第一句話「你最近，有沒有跟詐騙集團吵架？」突如其來的提問讓他當場愣住，也讓整起案件的荒謬程度瞬間升級。他不解其因，只能如實回答：「沒有。」檢察官才接著翻閱資料，詢問帳戶中為何會出現一筆陌生入帳。

直到此刻，他才聽見真正的案情全貌。原來，一名會計的手機遭撿拾，陌生人成功解鎖網銀後，開始將帳戶裡的錢分批轉往多個不相識的帳號，他正巧成為其中一個「被轉入」的對象。由於原告報案時一併指控所有收款人，他便無端成了詐欺共犯。

跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

孔祥合坦言，他甚至完全不知道帳戶多了3萬多元，直到被傳喚才得知自己捲入刑案。檢察官調閱他的近期金融往來，包括上月匯出的100萬元房款用途，確認並無不法後才鬆口說：「看起來不像會為了3萬塊犯案的人。」並建議他先將金額匯回以利撤告，案件才得以畫下句點。

然而，他最放心不下的仍是檢察官那句「你有沒有跟詐騙集團吵架」。事後詢問事務官才得知，這已是近年打詐實務中的「重要線索」部分民眾痛罵詐騙犯後，反遭詐團以「假買賣、真報復」的方式，把他們的帳號拿去當假交易收款，使其成為被告、帳戶遭凍結，藉此「教訓敢罵的人」。

網友反應：驚嚇、憤怒、無力感全面爆發

文章曝光後，大量網友湧入留言，不少人對檢察官的那句開場白印象深刻，形容「比案情本身更可怕」。有網友驚呼：「原來司法系統已經習慣問這題？代表報復型詐騙真的變多了。」

另一部分網友則憤怒制度漏洞，「抓不到詐騙頭目，卻把一般民眾當成嫌疑犯審」、「打詐做半套，受害者反而要付出最大代價」。

也有人分享自身親身案例，包括：「收到陌生人200元匯款隔天就被凍結半年」「過渡門號被詐騙，兩年後才收到起訴通知」，直言台灣的防詐制度「像是一把雙面刃，民眾經常無辜被割傷」。

此外，也有網友關注最關鍵的一點：「為什麼詐騙犯拿得到罵他們的人的帳號？」質疑背後涉及更深層的資安與個資外洩問題。

跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

編輯推薦

【以下為孔祥合臉書全文】

我被告詐欺，檢察官的第一句話卻是：「你有沒有跟詐騙集團吵架？」

「問！你最近，有沒有跟詐騙集團吵過架？」

當我因為一筆3萬多塊的詐欺案，站在偵查庭時，檢察官問了我這個問題。

我當下腦子一片空白。

這…這跟我的案子有什麼關係？

我使勁地回想，誠實地回答：「報告庭上，我最近真的沒有啊。」

他點點頭，接著說：「問！為什麼你的賬戶中，會有一筆別人轉過來的賬呢？」

整件事情的荒謬，要從幾個月前那張「詐欺傳票」說起。

收到傳票時，我反覆看了好幾遍，

我，被告詐欺？我什麼時候詐騙別人了？

打電話去問，對方只說：「到時候傳你，你就知道了。」

在開庭前的這段時間，我簡直快把腦子想破了。

直到開庭這天，檢察官終於揭曉了原因。

起因是，有一位會計的手機被撿走了，裡面的網路銀行被陌生人解鎖，

接著，這個陌生人就把錢「轉賬出去給好幾個陌生人」。

我，就是其中一個「陌生人」。

我的銀行帳戶，就這樣「被」轉入了3萬多塊。

天啊，誰會沒事去注意自己的存摺？

我根本不知道有這筆錢進來。

結果，那位倒楣的會計提告時，

就把我們這幾個收到錢的倒楣鬼，全部列為了「詐欺共犯」。

檢察官看著我的資料，突然問了第二個問題：

「問，你在這件事情發生的前一個月，為什麼轉賬了100萬出去？」

我心裡一驚：「哇塞，你把我整個戶頭都調過了！」

我趕緊回答：「那是買房子的錢，上面都有履約保證的明細…」

他翻了翻我的銀行明細，又問了我認不認識原告、認不認識其他被告等等。

空氣凝結了大概20分鐘。

最後，他終於開口了：「我覺得你的賬戶看起來，應該是不會詐騙人家3萬多塊的。」

聽到這句話，我才終於鬆了一口氣。

檢察官接著說：「我覺得要不要這樣子？你趕快把這個3萬塊錢轉回去給人家，這樣子我就可以叫對方撤告，你覺得好嗎？」

我當然說好！我根本不想再跑一趟這鬼地方！後來，檢察事務官打電話給我，提供了對方的帳號。我說我會立刻轉回去，並把明細傳真給他。

也許是我上回在法庭上回答得還算老實，我忍不住在電話裡多問了一句：「我真的搞不懂，那個陌生人為什麼要轉錢給我？」

事務官才跟我解釋：「唉，我們猜那個陌生人（撿到手機的人）可能太緊張了，轉帳時輸入帳號錯誤，就不小心轉到你這裡來。原告是公司的會計，手機掉了才搞出這堆事。」

他下了個結論：「你這邊算是很衰啦，禍從天降。」真的，沒有比「禍從天降」更貼切的形容了。

但這時，我想起了檢察官在法庭上問的第一個問題。

我鼓起勇氣問他，為什麼檢察官要問我有沒有跟詐騙集團吵架呢？

事務官在電話那頭，沉默了兩秒，才嘆了口氣。「就是有很多人，接到詐騙電話，忍不住在電話中跟對方吵架，痛罵對方一頓。

結果，詐騙集團就故意要『懲罰』這個罵他的人。」

「懲罰？」

「對。詐騙集團會故意在網路上賣東西，然後把『痛罵他的人』的銀行帳號貼給買方。等買方把錢匯過去，詐騙集團就故意不出貨。」

「然後呢？」

「然後，買方收不到貨，就會去警察局報案，告那個『帳號持有人』詐欺。接下來，警方就會凍結那個帳號……」

「一旦被列為警示帳戶，那個人名下『所有』的銀行賬戶都會被連動凍結，甚至連信用卡都無法使用。」

『所以他們從不用自己動手。』事務官的聲音很冷靜。

真是他媽的。

在這個時代，我們都痛恨詐騙。

但沒想到，光是「痛罵」詐騙集團，都可能讓自己惹上官司，甚至面臨所有金融活動被凍結的巨大麻煩。

那筆3萬塊，我匯出去了，案子也撤告了。

但那個在偵查庭上的問題，卻成了我心中最深刻的警鐘。

我們都痛恨詐騙。我們都想在電話裡把他們罵個狗血淋頭，替天行道。

但經過這一次，我才真正體悟到一件事：你永遠吵不贏一個沒有底線的人。

你跟他們吵架，你發洩了情緒，你覺得你贏了。

但他們的反擊，卻是利用「司法與金融系統」，來對你進行毀滅性的打擊。

他們是躲在暗處的蟑螂，而你是活在陽光下的普通人。

你賭上的是你的信用、你的生活、你的家人、你所有的資產。

而他們，什麼都沒有。

這場仗，從一開始就不對等。

所以，這件事給我幾點省思，

1.帳戶號碼不要隨便給人

給出去之前一定要再三確認，避免他們拿你的帳戶去當人頭戶收款。

或者以此來報復你。

2.開啟入款通知

現在大部分銀行，都有提供入款通知的功能，

如果有一些非常奇怪的轉帳進來，可以第一時間發現。

3.不要跟詐騙集團起衝突。

假如發現是詐騙集團，最好的方式就是「立刻掛掉，不要對話，直接封鎖。」

不要跟他們吵架，不要試圖激怒他們，更不要覺得自己可以「反過來鬧他」。

面對垃圾，你不要跟他在垃圾場裡打滾。

你該做的，是轉身離開，並祈禱自己不要沾上

你呢？你是否也有罵過詐騙集團呢？

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#詐騙集團

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

2025-11-26 10:47 女子漾／編輯張念慈
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

國內化妝品首度驗出禁用色素「蘇丹紅（蘇丹色素4號）」。衛福部食藥署確認，共有14家業者、20項產品受到波及，包括綠藤生機、歐萊德、古寶無患子、未來美等知名品牌全數中鏢，目前相關批次產品已全面下架回收，進口商亦鴻則遭開罰500萬元。

以下整理事件始末、最新20項問題化妝品清單、各大廠商回應與專家解讀，帶你看蘇丹紅為何用擦的，也會傷身？

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

化妝品蘇丹紅事件怎麼爆出？從中國卸妝膏到新加坡原料

食藥署在今年 10 月底先掌握到「中國製化粧品摻有蘇丹紅」的資訊，源頭鎖定新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）公司所製造的紅色複方原料，疑似含有蘇丹紅4號。

11月4日，食藥署行文國內化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理。同步針對國內網購平台上的中國問題產品進行抽驗，11月17日確認中國品牌「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」批號 B5A1431 檢出蘇丹紅4號 1.3ppm，已要求蝦皮等平台下架，並移請販售業者歐妮有限公司由地方衛生局裁處。

國內品牌方面，綠藤生機在11月12日透過「上市後品質管理系統」主動通報，旗下「專心護唇油－莓紅版」部分批號疑似檢出蘇丹紅4號。食藥署國家實驗室於11月21日確認，3 批產品檢出 48～54ppm 不等的蘇丹紅4號。

為掌握原料流向，11月19日食藥署會同轄區衛生局前往原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，查扣並封存其自新加坡 Campo Research 輸入的紅色複方原料 5 批。11 月 20 日檢驗結果顯示，其中 3 批（2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10）蘇丹紅4號濃度分別為 1177ppm、1151ppm、1486ppm，遠高於偶發沾染水平，被研判為「蓄意添加」。

之後數日，食藥署會同地方衛生局清查亦鴻下游 14 家業者，先公布18項產品，再於11月25日晚間追加2項面膜，最終確認共20項化妝品使用問題原料，全數列入第1級回收。

目前這 20 項產品已全面下架、封存，禁止販售、贈送或提供試用；中國品牌卸妝膏「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」亦已自各大平台下架。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

最新 20 項驗出蘇丹紅毒化妝品：品牌與品項一覽

這次從新加坡問題原料衍生的 20 項產品，涵蓋養髮液、護唇膏、卸妝膏、精華、面膜等，其中有部分仍停留在研發或半成品階段、未正式上市：

1 歐萊德國際股份有限公司

歐萊德男用養髮液：批號 01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471

歐萊德女用養髮液：批號 5201

兩款皆含問題紅色複方原料，列入回收清單。

2 沛諾美學生技國際有限公司

MIAU PDRN 極度修護噴霧：批號 510201，為研發產品，未對外銷售。

3 彤采妮股份有限公司（委託業者：軒郁國際股份有限公司）

未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏：批號 TE414、TE624、TE815 等（100ml 受影響批號為 TE414、TE624、TE815，8ml 為 TE414），現已下架。

4 沛美生醫科技股份有限公司

球精華、奶油髮霜、奶油面霜等 3 項，皆為研發用途，尚未上市販售。

5 慶生堂化粧品股份有限公司（代工，多家委託業者）

古寶亮澤修護潤唇膏：批號 125D12（委託業者：無患子生技開發有限公司）

炫彩粉漾潤唇膏－01淡粉：批號 125G07（委託業者：植肌生技股份有限公司）

綻妍潤色護唇膏：批號 125H16（委託業者：馨妍藝美有限公司，未銷售）

波波要趣了假日口紅 #03：批號 125J13（委託業者：索尼國際有限公司，未銷售）

CINQUAIN 思珂全面修護唇精華半成品：批號 22-251000014（委託業者：林荃企業有限公司）

COOL GIRL 護唇精華：批號 11-250800001、11-251000019、11-251100005（委託業者：庫葛兒股份有限公司）

6 威欣利實業股份有限公司

軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊：批號 POI010001（委託業者：軒郁國際股份有限公司）。

7 綠藤生物科技股份有限公司

專心護唇油－莓紅版：批號 M25062702、M25073001、M25100701，經食藥署檢出 48～54ppm 蘇丹紅4號，已全面下架並啟動回收。

8 孟鄉生化科技股份有限公司（代工，多家委託）

EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜）：批號 510-11409080005（委託業者：益通泰商業有限公司，未銷售）

LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil：批號 510-11403040017、40019、40020、40021（委託業者：瑞崎生醫科技股份有限公司，用途以外銷為主）

豐姿妍麗－傳明酸嫩白輕乳霜：批號 510-11401030005（委託業者：駿逸股份有限公司）

辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）：下架及封存數量 5,698 盒（委託業者：恬雅生物科技有限公司，已召回）

Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜 2 入／盒之超微導水凝膜：下架及封存 261 盒（委託業者：益通泰商業有限公司）。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

上述 20 項產品全部被列為使用含禁用色素蘇丹紅4號之化妝品，依法不得再供應或販售，必須在主管機關要求期限內完成回收銷毀。

另外，來自中國的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」亦被驗出 1.3ppm 蘇丹紅4號，雖不在這 20 項名單中，但已依食藥署要求由平台下架，販售業者移交主管衛生局處理。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

四大焦點業者怎麼回應？歐萊德停產、綠藤全年退貨、古寶預防性全下架

1.歐萊德：兩款養髮液永久停產，強調問題批次「零流出」

歐萊德此次受影響的是兩款元老級產品「男用養髮液」與「女用養髮液」，公司表示，其餘 273 項產品與 O’right Pro 專業髮品系列均未使用新加坡問題原料。桃園市衛生局 11 月 24 日再次入廠盤查後確認，本次被點名疑慮批次是在 2025 年 10 月才開始生產，包含 3,309 瓶外銷批次，所有涉疑原料、半成品與成品皆已攔截封存，未有任何一瓶流入市面。

即便如此，歐萊德仍依食藥署公告提供無條件退貨：只要是公告批次產品，消費者皆可退貨；就算是不在公告批次內、已購入的男／女用養髮液，只要消費者有疑慮，不論是否開封，甚至僅剩空瓶，公司也承諾提供換貨服務。

創辦人葛望平表示，這兩款自 2002 年創業初期就上市、具有代表性的養髮產品，將即刻「永久停產」，寧可承擔研發與模具損失，也不願讓任何疑慮持續存在。他痛批，在標榜天然的原料中隱瞞摻入蘇丹紅，「已經是犯罪的詐欺行為」，估算這次事件讓公司至少損失 1 億元，並宣佈永久終止與新加坡 Campo Research 及台灣代理商亦鴻企業的合作。

台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬
台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬

2 綠藤生機：護唇油 3 批中鏢，先停賣再通報，維持全年退貨

綠藤生機受到波及的品項為「專心護唇油－莓紅版」，共 3 批次於 6、7、10 月生產，經食藥署檢出 48～54ppm 蘇丹紅4號。品牌強調，旗下其他商品皆未使用相關原料。

執行長廖怡雯說明，10 月接獲疑慮訊息後，綠藤即在全通路預防性停售，並通知合作通路與消費者。面對新加坡原廠的「無檢出」聲明與第三方法規結果不一致的狀況，公司選擇第一時間通報主管機關，並在食藥署建立化妝品檢驗方法後，正式納入調查與回收。

隨著正式檢驗結果公布，綠藤啟動單一品項回收，並維持品牌既有「全年退貨」承諾。廖怡雯強調，企業責任是在資訊尚不完整時，也要優先採取行動，才能維護消費者安全與信任。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

3 古寶無患子：封存 5,977 支潤唇膏，業界首創「主動退款」機制

古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」（批號 125D12，由慶生堂代工）。食藥署 11 月 24 日深夜公告，已封存 5,977 支潤唇膏；台南市衛生局也證實，無患子生技開發有限公司已主動啟動下架回收。

古寶無患子在聲明中還原時間軸，指出在中國網路節目「老爸評測」曝光化妝品可能含有蘇丹紅後，品牌立即與代工廠聯繫，代工廠也向台灣代理商、新加坡原廠與第三方檢驗單位查證。新加坡原廠其後提供「天然油染不含蘇丹紅」證明，並附上 SGS 無檢出報告，但因國內當時尚未制定化妝品蘇丹紅檢驗方法，第三方只能用食品方法檢驗，結果難以直接作為化妝品判斷依據，讓品牌陷入「要保護消費者卻資訊不足」的困境。

根據古寶說明，代工廠於 11 月 4 日主動向主管機關報告，但官方回覆食品檢驗結果不採納，須待化妝品專用檢驗方法建立。食藥署於 11 月 17 日正式公布方法後，檢驗得以進行。

在官方公告前，古寶已於 11 月 23 日透過簡訊、APP 推播等方式，主動通知所有曾購買該款潤唇膏的消費者停止使用，並提供「無條件退款或等值紅利點數」回收機制。公司強調，從預防性停售、主動送驗到配合調查與主動退款，都是以「坦然面對、積極承擔」為原則，盼透過公開、迅速且負責的處理，維持消費者信任。

古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」
古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」

4. 未來美（MIRAE）：受影響批號 3 組、已全面下架回收　強調其他品項均未使用相關原料

未來美此次受影響的產品為「超級 A 醇緊緻煥膚卸妝膏」，經查批號包括 TE414、TE624、TE815（100ml），以及 8ml 試用容量批號 TE414。品牌確認上述批次均使用到新加坡 Campo Research 問題原料，已在第一時間全面下架停售。

未來美表示，問題原料僅涉及這款卸妝膏，品牌旗下其他明星商品（如保濕面膜、精華、乳霜等）均未使用同系列的色素原料，已逐一確認安全無虞。

官方回應指出，在食藥署通知後，公司立即依規定配合稽查，啟動批次回收並同步發布公告提醒消費者停止使用相關批號產品。若消費者持有受影響的卸妝膏，無論是否開封，都可向原購買通路申請退貨或退款。

未來美也強調，後續將全面檢視上游供應鏈，重新審核原料來源與檢驗流程，並建立更嚴格的自主管理標準，以避免類似事件再度發生。公司表示會持續與主管機關合作，確保回收作業、後續檢驗與資訊透明度均符合規範，並向消費者致歉。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

專家怎麼看？蘇丹紅擦在皮膚、嘴唇上也可能傷身

什麼是蘇丹紅？

蘇丹紅是一種人工合成的工業用紅色染料，主要使用在溶劑、油品、蠟類、汽油增色等工業用途，因為成本低、顏色鮮豔穩定，有不肖上游廠商會違法添加在食品或化妝品中。

依國內規定，蘇丹紅不得使用於食品，亦屬化粧品禁用色素。食藥署指出，蘇丹紅具有肝腎毒性，可能引起過敏及致癌風險，因此列為嚴格管制對象。

皮膚科醫師：唇膏誤食風險高，代謝後恐產生致癌物

根據皮膚科醫師邱品齊說明，蘇丹紅經腸道代謝後，可能轉變為「芳香胺類」物質，研究顯示這類物質與致突變性與致癌性有關；尤其用在唇膏等會被不小心吃下肚的產品，風險更高，因此「宣稱純天然卻顏色持久」的產品特別要小心。

邱品齊指出，國際癌症研究署（IARC）目前將蘇丹紅歸類為「尚無法歸類為對人類致癌性」（第 3 級），但在歐盟、美國、中國與台灣都禁止添加於食品中；國內化妝品則明定蘇丹 2 號與 4 號皆屬禁用。最大疑慮仍在於長期接觸，尤其是經腸胃或皮膚微生物代謝後，可能產生具有致突變性的代謝物。

營養師：三步驟「過濾→分解→排出」幫身體解毒

營養師陳珮淳則提醒，皮膚是全身最大的吸收器官，蘇丹紅屬脂溶性染料，特別喜歡附著在油脂豐富的皮脂膜、毛囊與皮脂腺上。若皮膚屏障受損，吸收率可能放大 3～10 倍，吸收後會隨血流進入肝臟進行解毒，增加肝臟負擔。

她指出，蘇丹紅在體內代謝不完全時，可能帶來多種影響，包括：皮膚暗沉粗糙、容易疲倦、整體新陳代謝下降，讓人覺得「整個人卡卡、悶悶的」。

因此，她建議從三個方向強化排毒能力：

1 過濾：多攝取富含「植物多酚」的食物，如葡萄籽、紅石榴、藍莓，搭配含維生素 E 的堅果、酪梨，幫助對抗氧化壓力。

2 分解：補充維生素 C 與 B 群（尤其 B6、B12、葉酸），協助肝臟把外來毒物拆解成較小、可排出的分子。

3 排出：增加「水溶性膳食纖維」攝取，如燕麥、蒟蒻、菊苣纖維，同時補充益生菌＋益生元，讓代謝廢物能順利經腸道排出，減少在體內循環。

台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬
台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬

為什麼化妝品會出現蘇丹紅？罰則與後續追查

這次事件核心，在於上游新加坡原料商 Campo Research 將蘇丹紅4號摻入「天然植物萃取」紅色原料中，再由台灣進口商亦鴻企業輸入。下游品牌多以為使用的是天然油性色素，並未察覺夾帶工業染料，導致誤用。

食藥署指出，蘇丹紅4號已列為化粧品禁用色素，依《化粧品衛生安全管理法》第 6 條規定，禁止添加於任何化粧品中；違規者可依第 22 條處新台幣 2 萬元至 500 萬元罰鍰，並得按次處罰。不合規定產品依第 16 至 18 條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供試用，且必須全面回收銷毀。

本案已被列為第 1 級回收，要求製造或輸入業者於 14 日內完成回收，未如期完成者，得依第 24 條再處 1 萬至 100 萬元罰鍰。

針對未善盡把關責任、未如實提供檢驗報告，並造成公共危害的原料進口商「亦鴻企業有限公司」，食藥署已依上述條文裁處 500 萬元罰鍰。

同時，為釐清是否仍有其他業者輸入同一來源之問題原料，食藥署也在 11 月 18 日函請財政部關務署提供相關報關資料，持續追查輸入流向；後續問題產品清單、檢驗方法與可執行檢驗實驗室名單，已公開於「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。

食藥署最後提醒，民眾若已購買名單內疑慮產品，應立即停止使用，並向原購買通路辦理退換貨；若出現皮膚紅腫、搔癢等異常反應，務必儘速就醫，由專業醫師評估。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#皮膚 #蘇丹紅 #潤唇膏 #新加坡 #歐萊德

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

最新文章

北一女18歲女孩墜樓：不是孩子太脆弱，是期待太沉重！願所有孩子都知道：你不必完美，也值得被愛

北一女18歲女孩墜樓：不是孩子太脆弱，是期待太沉重！願所有孩子都知道：你不必完美，也值得被愛

#心理勵志文章 #心理勵志 #媽媽 #精子 #生命

張念慈 2025.11.28 244
凍卵前你一定要知道的 6 大關鍵！小心錯過一項都可能影響成功率

凍卵前你一定要知道的 6 大關鍵！小心錯過一項都可能影響成功率

#食物 #葉酸 #美妝 #聖誕彩妝 #凍卵 #健康飲食 #女生心事

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.28 12
久坐讓你越來越沒力？上班族必練 3 招壺鈴功能訓練，喚醒臀肌與核心穩定度

久坐讓你越來越沒力？上班族必練 3 招壺鈴功能訓練，喚醒臀肌與核心穩定度

#久坐 #核心 #上班族 #臀肌 #深蹲 #壺鈴 #功能性訓練

女子漾／編輯許智捷 2025.11.28 19
豆皮炒白菜 軟嫩與爽脆的一場對話

豆皮炒白菜 軟嫩與爽脆的一場對話

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2025.11.28 31
努力運動會瘦嗎？醫師：「少吃、多動」減重失敗關鍵原因是「它」

努力運動會瘦嗎？醫師：「少吃、多動」減重失敗關鍵原因是「它」

#減重 #體重管理 #皮膚乾燥

潮健康 2025.11.28 26
為什麼擦了保濕產品，肌膚還是乾？醫師叮嚀：保濕不只補水，更要「這步驟」

為什麼擦了保濕產品，肌膚還是乾？醫師叮嚀：保濕不只補水，更要「這步驟」

#肌膚 #保養品 #補水

潮健康 2025.11.28 13
【食譜】柚香紙包鮭魚｜電鍋紙包魚這樣做！15分鐘快速上桌低醣懶人料理

【食譜】柚香紙包鮭魚｜電鍋紙包魚這樣做！15分鐘快速上桌低醣懶人料理

#食譜DIY #健康飲食 #鮭魚 #食譜 #熱量

梁小蝶 2025.11.27 21
歐普拉 10 句金句重整人生界線！《關於人生，我確實知道⋯⋯》壓力爆表年代的必讀指南

歐普拉 10 句金句重整人生界線！《關於人生，我確實知道⋯⋯》壓力爆表年代的必讀指南

#療癒 #金句 #勇氣

女子漾／編輯許智捷 2025.11.27 26
孕期也能安心動！掌握 4 原則，讓身體更舒服、降低不適風險

孕期也能安心動！掌握 4 原則，讓身體更舒服、降低不適風險

#孕期 #核心 #孕婦 #孕期運動

女子漾／編輯許智捷 2025.11.27 12
超簡單大白菜煎餅 幸福剛起鍋的樣子

超簡單大白菜煎餅 幸福剛起鍋的樣子

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #牛奶

isa小眼睛 2025.11.27 22
18+