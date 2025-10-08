老公一過世婆婆逼媳婦房產過戶「錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子

老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖

丈夫才剛過世，靈堂的香還沒燒完，婆婆卻開口談「財產」？律師劉韋廷近日在臉書分享一名三寶媽的故事，丈夫意外離世後，婆婆竟要求她「把房子、土地過給小叔管」，理由是「我們家的錢不能留給外人」。網友炸鍋：「照顧你們家十幾年，結果一夜之間變外人？」

婆婆開口要財產：「妳一個女人，以後還會再嫁」

劉韋廷分享，這名婦人抱著三個孩子走進事務所時，眼眶紅腫、整個人發抖。她哽咽說，老公走後，婆婆立刻開口：「那間房子、那塊地，要過戶回來給你小叔管，他會照顧妳們母子。」

她回問：「那三個孩子呢？」婆婆卻說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

聽到這裡，她心裡一陣刺痛，「原來在她眼裡，我只是守著他們家錢的女人。」

律師揭法律真相：婆婆恐嚇無效，財產依法屬妻子與孩子

劉韋廷表示，這樣的案例他見過太多，「當年結婚時說媳婦是女兒，結果兒子一走，媳婦就變外人。」

他強調，根據《民法》規定，若沒有留下遺囑，遺產依法由配偶與子女共同繼承。婆婆若聲稱要「告媳婦拿回財產」，幾乎不可能成立。

「她只是想用恐嚇的方式逼媳婦低頭。」劉韋廷說，對方沒有法律依據，只是情緒與權力的壓迫。

專家提醒3步驟守護自己與孩子

劉韋廷建議，遇到類似狀況的喪偶女性，務必冷靜、依法保護自己與子女權益：

1.不要簽文件：凡涉及「放棄繼承」或「過戶」的書面資料，一律暫緩。

2.保存證據：保留對話紀錄、簡訊或任何威脅內容，必要時可作為法律依據。

3.規劃保障：可為自己與孩子購買保險、設立信託，並依《民法》第1193條預立遺囑與監護人指定，確保孩子未來有人照顧。

他最後安慰那位婦人：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。妳不是在爭遺產，而是在守護妳的家。」

網友心疼又憤怒：婆婆也是外人吧？

文章曝光後湧入網友情緒爆鍋，不少人痛罵：「照顧公婆時是自己人，爭產時就變外人？」、「婆婆自己也是外姓嫁進來的外人啊！」也有人呼籲女性要懂法律，「別被情勒綁架，拿起法律武器保護自己。」

有網友心疼表示：「看完眼淚掉下來，女人真的要懂法律。」、「最心寒的不是財產，而是那句外人。」、「這位媽媽好勇敢，她不是弱者，她是孩子的靠山。」

劉韋廷全文：《老公剛過世，婆婆就說：錢不能留給我這個外人》

老公突然走了，什麼都來不及。

那天，我抱著三個孩子，還在哭，婆婆就說：「等一下有空，我們要談談財產的事。」

我愣住：「什麼財產？」

婆婆說：「妳老公以前繼承的那些地和房子，現在應該都要過戶回來，給你小叔管，反正他會照顧妳們母子。」

我還在發抖，她又補了一句：「我們家的錢，不能給外人。」

外人？

我抬頭看著婆婆，突然笑了。

我嫁進這個家十幾年，從懷孕、坐月子，到照顧公公婆婆生病，哪一天我不是這家的人？

怎麼老公一走，我就變外人了？

我問她：「那三個孩子呢？他們也是外人嗎？」

婆婆說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

我心裡一陣刺痛。

原來，在她眼裡，我再怎麼努力，都不算是家人。

在她眼裡，我不是媳婦，是「守著他們家錢的女人」。

她說：「如果妳不把房子過給小叔，我就告妳，把遺產拿回來。」

那一晚，我整夜沒睡。

看著三個熟睡的孩子，我只想問——

「為什麼我老公死了，連我們一家活下去的權利都要被拿走？」

這位太太一走進我 #劉韋廷 律師的事務所。

她整個人神情恍惚，眼眶紅腫，她坐下沒多久，就低著頭對我說：

「律師，我老公剛走不久。婆婆叫我把老公留下的房子、土地都過戶給小叔，她說小叔會照顧我們母子，但不希望他們家的錢流到外人手上。」

「可是…我只是家庭主婦，沒有工作，小孩又都還小。如果我把這些財產都給了小叔，我該怎麼養大三個孩子？」

「婆婆還威脅我，如果不過戶，她就要告我，把財產拿回去。她說我只是外人…」

我靜靜聽著，沒有立刻回答。

因為這樣的故事，我已經聽過太多次。

當年結婚時，公婆說「我會把媳婦當女兒對待」。

結果兒子一過世，媳婦就成了「外人」。

我看著她說：「妳知道嗎？法律上，現在這些財產是妳和妳三個孩子的。婆婆如果真的要告妳，要拿回去，機會非常非常小。她只是在用『恐嚇』的方式，逼妳低頭。」

她抬頭看著我：「真的嗎？那我不用怕她告我？」

我點點頭：「不用。妳現在最該做的事，是保護妳和妳的孩子。」

我接著告訴她幾件事：

可以為自己和孩子買 #保險，先把生活的安全感穩住。

把部分財產設立 #信託，讓孩子在成年前有生活費，不會被誰奪走。

可以預立 #遺囑，可以依《民法》第1193條，指定孩子的監護人，

如果有天妳真的不在了，至少還有一個妳信任的人能照顧他們。

她聽完後，沉默很久，最後說了一句話：「律師，我只是想要把孩子平平安安養大，為什麼會這麼難？」

我看著她，心裡很酸。

因為我知道，她不是在爭遺產，她只是在守護自己的家。

我告訴他：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。」

有時候，一個女人最勇敢的事，就是在所有人都要她放棄的時候，還能堅持撐下去。

