水晶雞翅 清透鹹香剛剛好

邱澤＆許瑋甯

從執教鞭到收喜帖：歲月教會我們的愛與溝通

近日的好日子特別多，空氣中似乎都瀰漫著喜糖的甜味。連續參加了幾位昔日學生的婚禮，看著他們在紅毯上幸福的模樣，我在台下既感嘆歲月的如白駒過隙，眼眶也被那一抹真摯的笑容沾濕。

【那年夏天，我們一起長大】

回想初入補教界的那段青蔥歲月，我還不是站在台上的授課師，而是那位無所不能的「帶班導師」。導師，說穿了就像是孩子們的「全能保母」。從便當有沒有訂到、晚餐有沒有準時送達，到教室冷氣是否涼爽、白板筆有沒有水，這些瑣碎的柴米油鹽，都是我當時的大事。而在這些行政庶務之下，更多的是對『人』的關懷。

我們不僅是授課師與學生之間、家長孩子之間溝通的橋樑，更是孩子心靈的避風港。青春期的孩子，心裡藏著無數秘密：成績的焦慮、同儕的摩擦、與父母的代溝，甚至是對未來的迷惘。青春期那種說不清道不明的煩躁，他們未必敢跟父母說，卻願意選擇信任眼前這個陪伴他們的大人，那份信任，是我職業生涯最珍貴的勳章。

因為朝夕相處，因為深度參與了彼此的生命，即便到了現在，我與第一屆的學生和家長們仍保持著聯繫。他們對我而言，早已不只是學生，更像是自己的弟弟妹妹。看著當年那些稚氣未脫的臉龐，如今邁向成家立業的人生新階段，那份感動，難以言喻。

【愛情最好的模樣：對的時間，遇見懂你的人】

看著學生步入禮堂，不禁讓人聯想到邱澤與許瑋甯那段令人動容的愛情。許多人羨慕他們的浪漫，但我看見的，是歷經千帆後的「懂得」。

年輕時的我們，或許都曾像飛蛾撲火般渴望轟轟烈烈的愛情。以為愛就是要用力撕扯、大聲證明，卻往往在激情過後，只剩下互相的不解與怨懟。直到分開，都還不明白為何當初的互相吸引，最終會變成兩敗俱傷。

隨著年歲漸長，我們才終於明白，像邱澤與許瑋甯那樣，在彼此最成熟的時間點相遇，磨去了尖銳的稜角，學會了溫柔的表達，才是愛情最舒適的形狀。真正的幸福，不是驚天動地的誓言，而是細水長流的陪伴；是兩個人在一起，把平凡無奇的日子過得踏實安穩。

【婚姻的修煉：把「謝謝」掛嘴邊，把「溝通」放心間】

然而，婚禮只是序幕，婚後的柴米油鹽醬醋茶，才是真實人生的修羅場。

來自不同家庭的兩個人，生活習慣與價值觀的磨合在所難免。我們都要戒掉「你應該懂我」、「你應該知道我」的壞習慣。成年人的世界，白天的工作已是槍林彈雨，回到家，這裡應該是溫暖的堡壘，而非另一個冷戰的戰場。若總是得理不饒人，只會將愛意消磨殆盡。

所謂的溝通，不是爭個輸贏，而是交換彼此的脆弱與需求。試著把『你怎麼總是......』換成『我希望我們可以......』；把指責換成感謝。當我們願意放下防備，承認自己需要對方，家才會從冰冷的房子，變回溫暖的歸宿。

昨天，新人家長請我跟學生分享婚姻經營之道。我想了想，其實沒有什麼深奧的秘訣。多為對方設想一點，多將「感謝」說出口，讓對方的付出被看見、被珍惜。

千言萬語彙整成二字，唯有「溝通」，才是通往長久幸福的不二法門。