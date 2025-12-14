2025-12-14 10:23 女子漾／編輯張念慈
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理：曾敬驊、柯佳嬿一路虐到最後
《如果我不曾見過太陽》第二部一上線就像把觀眾丟回那場雨裡：你以為李壬曜（曾敬驊 飾）已經把「復仇」做成終點，結果第二部直接告訴你，真正殘忍的不是他出手，而是有些人就算活著，也永遠被困在同一天。「夏天晴」（柯佳嬿 飾）的身份謎團拆到最後才拼回來，江曉彤、夏天晴、周品瑜三個名字緊緊綁在一起：那不是變成三個人，而是一個人為了活下去，不得不一次次換皮重生。
下面先帶你用「分集劇情」把時間線理清楚，警告！以下有《如果我不曾見過太陽》第二部劇透，還沒看完的人請斟酌往下滑
－－我是分雷線
《如果我不曾見過太陽》11–20 集分集劇情整理
第1集：李壬曜出獄重返社會，街頭再見「熟悉背影」
李壬曜出獄後到台北工作，偶然在街頭與一名女子擦肩而過，背影與氣質讓他誤以為看見江曉彤，忍不住追上去確認。對方自我介紹叫夏天晴，個性溫和卻保持距離。兩人分開前，李壬曜注意到她手指上的蝴蝶刺青，與他記憶中的曉彤刺青極為相似。之後李壬曜在下班回家途中聽到夏天晴的廣播聲音，再度循聲找到她，兩人開始有了交集並一起吃飯。
同時，當年在事件中旁觀的哲力即將結婚，但他長期被罪惡感折磨，反覆在生活中「看見」江曉彤的身影。他去找高中同學與體育老師，提到江曉彤時，體育老師情緒激烈地拒絕參加他的婚禮。哲力回到公司後上網搜尋江曉彤的資訊，並私下委託徵信社試圖查出她的下落。尾聲，李壬曜與夏天晴在咖啡廳碰面，哲力突然出現，直接問夏天晴：「妳是江曉彤嗎？」
第2集：質問、跟蹤與雨夜重疊，舊人再度逼近
李壬曜看見哲力接近夏天晴，立刻將哲力拉到後巷毆打並警告他不准再出現。之後李壬曜與夏天晴散步返家，路上經過過去曾出現的橋與鋼琴聲場景，天色轉暗下起雨，兩人狼狽躲雨回到住處附近。李壬曜在情緒與記憶拉扯中一度想親吻夏天晴，但夏天晴在關鍵時刻喊停。分開後，李壬曜開始刻意不回訊息、不接電話。
另一線，江曉彤過去舞蹈班好友雯伶在台北生活，與男友交往不穩定。她在談話間提到當年江曉彤遭遇的事件。之後雯伶被男友帶去打牌，實際卻落入賭局陷阱，欠下巨額款項，被迫簽本票。雯伶的債務後來被轉手，最終落到歐陽悌一夥人手中；他們以拍攝、販售偷拍性愛影片維生，也開始將雯伶捲入更深的控制之中。
本集尾聲，夏天晴下班回到住處樓下，察覺被跟蹤，當場打電話試探，李壬曜手機響起暴露行蹤。夏天晴質問他為何失聯又跟著自己。此時江曉彤的父親（江爸）突然現身，顯示他與夏天晴之間有密切關聯。
第3集：江家真相逐步浮現，往事被迫重演
李壬曜隔天前往江爸工作的計程車行確認，得知江爸昨晚「去接女兒」。江爸隨後將李壬曜帶回家，江爸江媽在家中讓李壬曜看見與江曉彤相關的生活痕跡，並帶他進到江曉彤的房間，使李壬曜逐步拼出夏天晴與江家的關係。
同時，劇情補回當年江曉彤的不雅影片被上傳至網路、擴散造成巨大打擊；江曉彤在精神崩潰下自傷，家人試圖以各種方式讓她「重新開始」。在醫院與後續生活裡，江曉彤開始以「夏天晴」的身份生活，身邊出現名為「琪琪」的密友陪伴她。
李壬曜得知關鍵真相後情緒崩潰，但仍選擇回到夏天晴身邊，兩人關係快速拉近。
第4集：重啟的日常與失控的第一步
歐陽悌在當年事件後留下心理陰影，與母親同住，母親的生活狀態也與第一部呈現出不同面貌。
李壬曜與夏天晴計畫佈置聖誕氣氛、一起買燈飾，夏天晴提出想去海邊，並提到自己反覆夢到海邊與一名叫賴芸蓁的人。李壬曜為了帶她出遊去買二手車，卻在此時盯上過去的同學范維廷；李壬曜在情緒失控中殺死范維廷，並開始進入更明確的「清算」路線。
另一線，雯伶為了脫困債務，在同學聚會時試圖設局把張恩雅引向歐陽悌那群人，卻反而讓自己更陷入被控制的局面。賴芸蓁在英國返台後也逐步得知當年真相，開始自行追查相關人員動向。
第5集：身份混亂加劇，視力突然恢復
李壬曜在殺死范維廷後進行清理與滅證，將可能留下的線索處理掉。歐陽悌察覺異常，前往現場確認，開始追查李壬曜下落。
夏天晴與李壬曜短暫回到他過去的住處與頂樓空間，夏天晴在夢境與記憶交疊中出現強烈反應；之後夏天晴的視力突然恢復，她到醫院檢查卻被告知眼睛並無器質性問題，醫師建議轉向身心相關評估。夏天晴回家後陷入恐慌與混亂，李壬曜趕到安撫。
另一線，雯伶將當年江曉彤遭遇告訴賴芸蓁，賴芸蓁震怒並開始掌握加害者群體的現況。周品瑜這條線也開始出現更明顯的錯位與異常：她在某些時刻對自己的身份感到混亂，並出現「鏡中看到另一張臉」的衝擊畫面。
第6集：琪琪現身失控，全面清算的前兆
夏天晴在視力恢復後狀態不穩，對外界目光極度不適應，也不敢與江爸江媽正式相認。哲力執意上門道歉，反覆按鈴糾纏，刺激夏天晴情緒瀕臨崩潰。此時「琪琪」突然出現並攻擊哲力，場面失控。李壬曜趕到阻止，卻又被琪琪指責與掐頸，夏天晴短暫奪回主控後驚恐躲進房間。
夏天晴質問李壬曜是否只是因為江曉彤才靠近自己，李壬曜坦承自己對江曉彤的感情仍在。夏天晴情緒再度崩盤，琪琪再度出現並自殘，宣告自己不會再回到「江曉彤」的狀態。
同時，賴芸蓁開始系統性整理當年相關人員行蹤與監視器點位，並把第一個目標鎖定在體育老師身上。EP16尾聲，哲力在返家途中遭李壬曜盯上並被擊昏帶走，李壬曜的「全面清算」即將開始。
第7集：第一個正式犧牲者出現
琪琪自殘後被送醫，江爸江媽為了保護夏天晴，阻止李壬曜再接近她。李壬曜在重擊下做出決定：讓所有參與傷害江曉彤的人付出代價。
哲力成為第一名受害者，李壬曜以方式讓他死亡並處理屍體，刻意降低辨識身分的可能。接著李壬曜將目標轉向體育老師。此時賴芸蓁也在行動：她協助掌握老師的把柄與證據，讓老師陷入身敗名裂與被追討的處境。
當老師企圖對賴芸蓁施暴時，李壬曜出現將老師刺死。賴芸蓁目睹一切，事後要求李壬曜不要再靠近夏天晴，並希望他在清算結束後自首。李壬曜帶著決絕離去，下一步準備對剩餘同夥動手。
第8集：連鎖死亡擴大，歐陽悌被逼上線
賴芸蓁提供資金與整理的資料給李壬曜，讓他能更快找到目標。江媽在接連衝擊下精神狀況明顯惡化，江爸留在家中照顧。
李壬曜綁走張恩雅，逼迫她成為見證與工具，並去找麵店老闆下手；麵店老闆遭殺害後被藏匿。雯伶的事件也迎來報應式反噬：她被迫面對自己不雅影像再度擴散的局面，精神狀況崩潰。
歐陽悌發現身邊人接連死亡，轉而逼問K哥李壬曜下落。K哥因家人受威脅被迫供出李壬曜住處，但歐陽悌的人趕到時李壬曜已轉移。胖子擔心輪到自己，準備帶家人逃離台灣；歐陽悌則鎖定李壬曜行蹤並追查到江家所在位置。EP18尾聲，歐陽悌以挑釁方式與李壬曜正面交錯，夜裡回家後因疏忽防備，被追上的李壬曜刺殺身亡。
第9集：最後一人與全面通緝
歐陽悌死後，剩餘目標大幅縮小，胖子成為最明顯的下一個。胖子帶著妻子與孩子躲藏、轉移，卻仍被李壬曜鎖定。李壬曜先後對胖子及其家人下手，現場留下更明確的連環命案輪廓，警方也因此加速鎖定嫌疑人。
歐陽悌母親在壓力下被捲入調查與指認流程，李壬曜的通緝逐步擴大。賴芸蓁一方面試圖保護江曉彤／夏天晴的安全，一方面也被迫面對「復仇已失控」的現實。
另一方面，周品瑜的身份線在此階段更明確與夏天晴產生交疊與錯位，她在某些片段中展現出與夏天晴相同的外貌與記憶痕跡，使案件、紀錄片企劃、與江曉彤的真相逐漸收束到同一條線上。
第10集（大結局）：結束與重逢
案件收束後，江曉彤以較完整的狀態回到父母身邊，並開始與賴芸蓁一起面對「如何把真相說出來」這件事。江曉彤前往探監李壬曜，兩人再度見面，談及過去、也談及聖誕節的約定。李壬曜等待法律處置，最終被通知即將執行死刑。
行刑前，李壬曜提出最後的心願：想聽一首歌。之後他被帶往執行，生命在此結束。
李壬曜死後，江曉彤與賴芸蓁前往李家祭拜，並將他的骨灰帶去海邊。賴芸蓁交給江曉彤一封李壬曜留下的信，讓她自行決定是否閱讀。江曉彤閱讀信件後情緒潰堤，最後在海邊走向結束。片尾彩蛋回到高中屋頂，江曉彤出現在屋頂上，對著躺著的李壬曜說：「你來啦。」畫面以象徵性的方式收束兩人的故事。
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower