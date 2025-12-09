防吐奶神器！GreySa 格蕾莎母嬰仰角枕好用到不可思議

自從當媽後，最讓我崩潰的事情之一，就是幫小孩「拍嗝」，在月中時，每次孩子喝完奶，都像要開啟一場「拍嗝大戰」——要耐心拍、輕輕拍、換姿勢拍。出了月中後，孩子越長越大，開始邊睡邊喝奶，嗝就更難打了。常常好不容易拍完，一放回嬰兒床又溢奶，讓我一邊擔心嗆到、一邊怕弄得滿身都是，整個人完全沒得休息，我也試過用家裡的包巾、毛巾 DIY 斜坡枕，但不是太軟、就是斜度不夠，效果幾乎等於零。直到最近入手了「GreySa 格蕾莎母嬰專用仰角枕」，我才真心後悔為什麼沒有早點買。它提供寶寶喝奶後最剛好的13 度抬高角度，支撐度也很紮實，不只明顯減少溢奶頻率，就算隔沒拍出來，我也不會像以前那麼緊張，看著小孩舒服地躺在上面休息、踢踢腿，我終於能鬆一口氣，如果你現在也在拍嗝、溢奶、睡不好之間反覆輪迴，真的很推薦入手一顆好用的斜坡枕喔！

GreySa格蕾莎母嬰專用仰角枕 尺寸

產地：台灣製造

尺寸：35(L)x46(W)x10(H)cm (正負值1cm)

淨重：360g(正負2%)

斜度：13度

材質

【表布】44%萊賽爾纖維（天絲TENCEL®）、56%聚酯纖維

織標採用的紗線都擁有Oeko-Tex Standard 100國際生態紡織認證標章

表布使用瑞士第一品牌Sanitized®的防菌技術，添加Sanitized®山寧泰，可以減少壞菌滋生，加上天絲材質有涼爽排濕又親膚的特性，小孩躺得更舒適

表布有菱形格紋，還有專屬格蕾莎Logo緹花

在側邊使用隱形拉鍊，除了方便拆洗外，還不用擔心刮到小孩

【內裡】鳥眼布(100%聚酯纖維)

【枕頭芯】聚胺酯泡綿 100%PU Foam，泡綿通過歐盟環保RoHS認證

枕芯採用多孔洞設計，躺起來更透氣，散熱更好，不容易悶住造成不舒服

枕芯支撐度很好，不容易塌陷，手要很用力壓，才能壓下去，可以穩穩地支撐小孩的重量

拍嗝的心路歷程

新生兒的大魔王非『 拍嗝 』莫屬，不但要耐心拍、輕輕拍、換超多姿勢拍，拍到天荒地老，我拍到心好累，孩子也跟著累到翻，不出嗝就是不出嗝

嬰兒的胃容量較小加上未發育完全，胃部成水平位，喝完奶後平躺很容易溢奶，當時在月中，拍不出嗝心好慌，趕緊聯繫嬰兒房，護理師就有告訴我，可以把嬰兒床調整斜度，讓小孩右側睡，氣會慢慢排出，不用太擔心

當孩子滿月後出了月中回到了家裡，容易邊睡邊喝奶，嗝更難打了，常常拍完嗝一放回嬰兒床，他自己在那邊玩，腳踢一踢或是睡一睡就突然溢奶，讓我既擔心孩子嗆到、又怕弄得孩子滿身都是（口水巾會洗到瘋掉）

由於家裡是傳統嬰兒床，沒辦法調整斜度，我就看著網路教學用家裡的包巾、毛巾自製斜坡枕，但因為材質的關係，不是支撐度不夠太軟，就是斜度不夠，有用跟沒用一樣，還常常會手忙腳亂的，直到最近讓小孩躺到斜坡枕後，天啊！整個雙手大解放，恨不得早點入手！

新手爸媽必入手的斜坡枕

台灣品牌GreySa格蕾莎的斜坡枕，有附贈一個專用收納袋，可以收納斜坡枕，外出住宿可以帶著走，像我常常婆家、娘家來回，就很方便攜帶

13度的斜度再加上枕芯良好的支撐力，小孩可以穩穩地躺在上面，我家的孩子目前已經出生兩個多月，常常容易邊喝邊睡，超難打嗝，很適合稍微拍完嗝後躺在斜坡枕上，讓他自己慢慢玩、慢慢排氣

剛剛好的斜度除了可以讓胃部的食物不容易跑到食道、呼吸比較順暢外，還可以減少溢奶的狀況，就算中途不小心溢奶了，奶會往下流，不會嗆到氣管，當然！這顆也很適合當餵奶枕，但...如果你的孩子跟我家的一樣會亂踢、亂動，還是建議抱著喝奶比較安全

除了趟在上面外，也很適合讓小孩當作趴趴練習枕，記得大人要一旁扶著才不容易受傷喔！

洗完澡後，我會讓他躺在斜坡枕上，幫他擦擦乳液、穿衣服、增加親子互動

雖然表布可以拆洗，我自己都會習慣，在枕頭上鋪上一層乾淨的枕巾跟口水巾，才不會一溢奶，就要整個拆下來清洗

這邊要注意的是，如果斜坡枕放在嬰兒床內，小孩可能會自己玩一玩睡著亂翻，像我家的孩子，一不注意就會從正躺

可以在兩旁放個枕頭，或是毛巾捲起來放在兩側比較安全喔！

、

保養注意事項

表布請單獨定期清洗：溫和洗滌/不可乾洗/不可漂白/不可熨燙/不可烘乾

放入洗衣袋機洗，勿用手搓揉

枕芯請盡量不要洗，萬不得已非洗不可時，請以清水局部沖洗，再用手壓乾，置於蔭涼通風處，或吹電風扇縮短乾燥時間，勿曬太陽以免泡綿氧化

GreySa格蕾莎官網／粉絲專頁連結

好用的斜坡枕這邊買：https://www.greysa.com.tw/Product/detail/pid/128/

[ 繼續閱讀 ]

Kinloch Anderson金安德森寢具｜Suprelle™ 德國高彈力水洗枕｜高回彈 高支撐｜3Ｄ螺旋結構 ｜台灣獨家 可調工學枕

Darphia朵法亞棉眠床包｜空白宇宙 新發現！5款新色自由搭｜棉中精品長絨棉使用｜單件購買 為自己的空白宇宙上色

TENNLIFE潔護套｜革命性科技透氣薄膜｜透氣排濕、防水、防塵蟎｜市售唯一免機洗潔護套｜1擦即淨｜不用怕滲尿到床墊啦！

Darphia朵法亞｜KUMO雲薄墊 記憶棉款｜租屋族必備｜告別硬邦邦的傳統床墊｜折疊帶著走｜睡好覺再也不用腰酸背痛了！