任嘉倫《風與潮》開播！「浣碧」藍盈瑩化身愛國青年、《角頭》貴董驚喜現身　六大亮點帶你看懂戰時澳門「孤島暗戰」

任嘉倫強勢回歸！在今年以《無憂渡》掀起追劇熱潮後，他再以全新歷史劇《風與潮》於今日上線，成為年底最受矚目的壓軸新作。這次他演繹戰時澳門的真實人物銀號老闆何賢，一位在亂世中被迫站到時代中心的普通人。

劇組也網羅了強大卡司加入其中，其中最受討論的便是《甄嬛傳》中飾演「浣碧」的藍盈瑩，她在《風與潮》裡完全脫離以往的古裝形象，化身愛國青年喬音婉。同時，《角頭》系列中以「貴董」一角走紅的高捷也驚喜現身，為劇情增添另一層熟悉又沉穩的氣場。

《風與潮》以 1941 年香港淪陷後的澳門為背景，揭開這座表面中立城市背後的危機與風暴，把商戰與情報線拍成另一種無聲戰場。真實歷史人物、時代暗潮與頂級卡司組合，讓這部新劇開播前就備受關注。以下整理六大亮點，是這部劇最能抓住觀眾的核心魅力！



《風與潮》必看亮點1. 少見且極具張力的「澳門戰時金融＋情報戰」題材

大多數抗戰影劇都把鏡頭對準前線衝突，《風與潮》卻選擇揭開另一種戰場。這裡沒有炮火，真正的武器是帳冊、銀號、匯兌線路與在黑暗中往返的走線船隻，甚至是一條可能改寫局勢的情報。香港淪陷後，澳門被推上戰略孤島的位置，名義中立、實則暗潮洶湧，葡澳政府、日本勢力與多國情報網在城中交錯角力。

劇集透過任嘉倫與藍盈瑩飾演的角色視角，帶觀眾看見一場「無煙卻危機四伏」的戰時對決，把金融與情報如何左右命運的隱形戰線拍得緊張又充滿細節。

《風與潮》必看亮點2. 任嘉倫：從小商人到時代樞紐的成長史

任嘉倫這次跳脫以往的虐戀形象，在《風與潮》中挑戰民國時期的真實人物，銀號小老闆何賢。角色橫跨從 20 多歲到 40 歲的人生階段，為呈現商人逐漸歷練出的沉著與份量，他不僅刻意增重 10 公斤，外型更貼近當時時代背景，還特別苦練珠算，只為讓銀號操作與經商細節更具可信度。

劇中的何賢原本只是帶著家人逃離戰亂、想守住小小家業的普通商人，卻在香港淪陷、澳門陷入「孤島局勢」後，被捲入金融危機、商界動盪與多國情報角力的漩渦裡。隨著局勢不斷逼近，他從被動求生逐漸變成能影響局面的重要人物，肩上責任越來越重，也走出一條屬於亂世的成長弧光。

《風與潮》必看亮點3. 藍盈瑩 × 李純：亂世前線與後方的雙重力量

藍盈瑩這次擔綱飾演愛國青年喬音婉，她在戰時黑暗中依然保持冷靜與清醒，身手敏銳、行動果決，是少數能穿梭於情報線、物資線的關鍵人物，與何賢是彼此信任的「亂世拍檔」，在一次次的決策與危機中共同推動情勢前進。

相較之下，李純飾演的郭綺文則以另一種力量撐起故事。她不是戰場上的行動者，卻在最混亂的年代成為家庭與情感的穩定軸心。她對何賢的支持，並非依附，而是一種在亂世中難能可貴的篤定與堅韌，使角色之間的情感有了真正的深度。

兩位女性角色呈現截然不同的能量：一個在前線奔走，一個在背後守住根基，也讓《風與潮》的群像不再只是男性視角，而是一座城市在黑暗中共同抵抗的完整縮影。

《風與潮》必看亮點4. 取材自真人真事：戲劇張力來自歷史本身

《風與潮》最大看點之一，就是它是以澳門真實歷史人物何賢為原型改編。歷史上的何賢，是澳門近代史裡舉足輕重的人物，被稱為「澳門王」。在葡萄牙統治時期，他不僅是華人與澳葡政府之間最重要的溝通橋樑，也曾擔任澳門中華總商會會長、澳門立法會議員，創辦多家銀行與企業，對當地經濟與社會發展影響深遠。

也因為有這樣的歷史底稿，劇中的許多情節並不是戲劇化的誇張，而是當年澳門真實面臨過的處境：如銀號遭遇擠兌、社團暗中調度醫療物資、情報線與走線船隻在海面上周旋等，都反映了那個年代的生存現實，讓整部作品帶著扎實的歷史重量。

《風與潮》必看亮點5. 華人社團力量完整重現：中華總商會、鏡湖醫院、同善堂共同救城

《風與潮》能成功營造出澳門「孤島時期」的緊繃感，關鍵在於它把華人社團在歷史中的真實作用具體呈現了出來。1941 年香港淪陷後，澳門物資中斷、難民大量湧入，加上日軍特務滲透，原本宣稱的「中立」反而讓城市陷入失序邊緣。

就在這樣的局勢下，中華總商會、鏡湖醫院與同善堂成為穩住澳門的三大支柱，從物資統籌到醫療救援再到基層救濟，構成一張默默支撐城市的生存網。劇中何賢之所以能在亂世中穿梭各界、促成協調，正是因為有這些社團力量在背後凝聚成網。

《風與潮》的呈現讓觀眾看到「歷史不是少數人的傳奇，而是眾人一起撐出的結果」。

《風與潮》必看亮點6. 5000 套服裝＋真實文物考證：打造最接近1940年代的澳門

《風與潮》在造型上的講究已接近電影規格，其背後是造型團隊近乎考古般的準備工作。他們多次走訪澳門海事博物館查閱戰時影像與文物，甚至親自拜訪二戰實物收藏家，從風衣、皮夾克到各式帽飾，挑選最具年代質感的衣物加入劇組。

這種考據精神不只落在主角身上，就連街巷、碼頭、商行中一閃而過的群眾角色，也能從服裝看出身分階層與時代氛圍。全劇超過 5000 套服裝、上百張設計手稿，再加上 120 多人的造型團隊，共同打造出一個可信且層次豐富的戰時澳門。

