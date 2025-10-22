2025-10-22 14:04 女子漾／編輯Wendi
李沁、陳哲遠《一笑隨歌》完結篇熱度飆破9000+！原著小說結局揭曉，「夏靜石」驚天秘密被揭發！
李沁、陳哲遠領銜主演的人氣陸劇《一笑隨歌》大結局熱度飆破9000+，創下開播以來最高紀錄，並在平台年度古裝劇熱度排行榜名列前茅締造佳績。今天跟著女子漾一起來跟上《一笑隨歌》劇集精彩完結篇，小編再加碼原著小說中令人意想不到的結局，粉絲們千萬別錯過！
====以下內容將會洩露作品關鍵情節，請斟酌閱讀=====
古裝劇《一笑隨歌》完結篇：「鳳隨歌」與「付一笑」虐中生愛、戀愛腦公主「鳳戲陽」命運多舛
熱門古裝劇《一笑隨歌》日前迎來大結局，在劇集第37-38集當中，促進夙砂、錦繡兩國聯姻的公主「鳳戲陽」（夏夢 飾），原本對錦繡振南王「夏靜石」（陳鶴一 飾）一見鍾情，後來因父兄接連遭到對方毒手，淪為權鬥犧牲品，「鳳戲陽」為了復仇，與愛她的錦繡聖帝「夏靜炎」（秦天宇 飾）聯手聯盟，情感也日漸加深。
古裝劇《一笑隨歌》完結篇：「鳳隨歌」與「夏靜炎」生離死別、「鳳隨歌」攜「付一笑」歸隱山林
準備奪權的「夏靜石」虐待、羞辱、殺害聖帝「夏靜炎」，還拿劍刺穿「鳳戲陽」孕肚，好在「鳳隨歌」（陳哲遠 飾）與「付一笑」（李沁 飾）領兵前來搭救，憤怒的「鳳隨歌」當場擊斃「夏靜石」。而夙砂國大皇子「鳳隨歌」為了讓公主么妹「鳳戲陽」回復對人生的希望，竟將皇位讓出，請「鳳戲陽」暫代朝政3年，最終「鳳隨歌」攜「付一笑」甜蜜低調地歸隱山林，承諾在3年孝期後獻給愛人一場「全天下最盛大的婚禮」。
原著小說《一笑隨歌》結局：「夏靜石」驚天秘密被揭發
《一笑隨歌》改編自網路作家熾翼千羽筆下小說《一笑》，原著結局描述振南王「夏靜石」曾是錦繡國儲君首選，但他卻在立儲的最後關頭放棄角逐皇位，原來他收到當今太后的威脅，因為對方發現自己的驚天秘密…原來「夏靜石」是天閹，無法為錦繡王朝誕育後代。
原著小說《一笑隨歌》結局：「鳳戲陽」悲慘下線、「夏靜石」與「鳳隨歌」登上皇位、「付一笑」母儀天下
聖帝「夏靜炎」以「鳳戲陽」威脅「夏靜石」，「鳳戲陽」為了讓「夏靜石」不被控制，選擇以身赴死。「夏靜石」與「鳳隨歌」聯手制裁聖帝「夏靜炎」，並在一切風平浪靜之後，登上錦繡皇位；而「鳳隨歌」帶著「付一笑」返回夙砂國繼承皇位，並將「付一笑」封后，夫妻2人共同躍上皇權之巔。
