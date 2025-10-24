2025-10-24 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【看電影】腦洞大開不間斷 2023年最值得看的續集電影—《蜘蛛人：穿越新宇宙》
還上檔時一直想說要找時間去看，最後卻因為各種原因錯過機會，直到在Netflix上看到它上架，怎麼說都要騰出時間。維持著前作的風格，《蜘蛛人：穿越新宇宙》在色彩或畫面的呈現上依舊大膽、前衛，並且嘗試藉由多重宇宙的「優勢」，在成長動畫的既有敘事上，嘗試更多不同的可能性。精彩的安排讓觀看這部作品讓成為十足的享受，並賦予了觀眾再次進場支持的充分動機。
《蜘蛛人：穿越新宇宙》的故事其實很簡單，在近一步延伸了蜘蛛人團隊的同時，講述的依舊是對於傳統的挑戰、自身存在價值的探索，以及「初衷」與「迷失」的討論。儘管看似是成長電影的既定公式，但《蜘蛛人》動畫系列的團隊，似乎總能找到刺激觀眾、增加娛樂效果的關鍵，以絢爛、精彩的新瓶，讓觀眾心甘情願，甚至極為享受地喝下本質上沒有太大變化的老酒。
敘事的節奏掌握，或許是《蜘蛛人：穿越新宇宙》最成功的部分，快速的節奏讓已經習慣各種社群短影音觀眾不會感到無聊，就連大叔笑話也因此相對不尷尬，源自迷因的梗也讓人會心一笑；同時，卻依舊有餘裕在劇情推展的同時，進行相對需要醞釀的情緒堆疊，讓觀眾更容易隨著劇情起伏而不至於出戲。
整體來說，《蜘蛛人：穿越新宇宙》和前作相同，是一部非常精彩的電影，儘管發現故事要到續作才會完結有些失落，但同時也會讓人期待，這樣的團隊又會以怎樣的方式，帶給觀眾腦洞大開卻又極度享受的觀影體驗。
