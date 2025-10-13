磁性聲線的和諧交融！JISOO 聯手 ZAYN 詮釋遼闊動人的〈EYES CLOSED〉！

via JISOO's YouTube

Hi there，這真的是意想不到的一個組合，JISOO竟然和ZAYN推出了合作曲〈EYES CLOSED〉(2025)，而且在歌曲釋出的前兩天才開始透漏消息，到現在還是讓人覺得很不可思議。在這首〈EYES CLOSED〉讓大家覺得驚喜的同時，卻有歌迷從過去的蛛絲馬跡中分析，其實 JISOO 或許很早就開始給出了一些暗示及彩蛋。像是在他首張迷你專輯《AMORTAGE》(2025) 的主打歌曲〈earthquake〉MV 中，就已經出現了關於10月10日這個日期的彩蛋；同時在之前 ZAYN 也前往了 BLACKPINK 的演唱會，這也被認為算是一種合作的暗示。

這個組合除了以他們自身的名氣讓人感到神奇之外，JISOO 及 ZAYN 也各自是熱門團體的成員，來自現正依舊火熱的BLACKPINK，以及現在雖然暫停活動、但巔峰時期無人能及的One Direction。這種突破了時空想像的合作實在令人津津樂道，有種東西方文化開始真正交流的感覺，同時也讓人感嘆兩人的眼光非常地好，在雙方粉絲基礎都很強大的情況下，這首歌就算沒有經過什麼大肆傳播，也一定會有基本的話題度，更何況這次的宣傳倒也算是蠻用心的，很讓人好奇到時候會獲得什麼樣的成績。

在這首〈EYES CLOSED〉裡，可以聽到 JISOO 運用自己舒適的音域去詮釋，而我相信這也是很多粉絲所希望聽到的歌曲，畢竟聲音本來就比較偏向中低音域的他，在以往團體中的舞曲，表現得都讓人有些擔憂，因為這樣的聲音在表現力上就已經有先天的差別了，不過在演繹抒情歌曲時他就展現出了很有磁性、很有故事感的嗓音，只能說適合聲線的歌曲真的很重要。而〈EYES CLOSED〉就是這樣一首很適合 JISOO 聲線的歌曲，無論有沒有搭配上 ZAYN 之後的效果，我都覺得這首歌已經先替 JISOO 加分不少了。

對於 ZAYN 的歌唱實力我想是不需要懷疑的，曾經席捲全世界的頂級男團當然是靠著紮實的功底在西洋樂壇闖出來的，所以在這次的合作方面我不擔心他在關於這首歌的詮釋，反而一開始會很好奇男、女聲之間會什麼樣的搭配狀況。事實也證明了這是白操心了，音域相近的兩人雖然在合唱上沒有互補的那種效果，但卻出現水乳交融一般的相輔相成，穩定、有力量地將歌曲中的療癒感傳達出來，節奏不快也不慢、但就是勝在穩健，JISOO 和 ZAYN 的聲音卻是非常地契合，尤其在這種比較廣闊的氛圍中，他們就像一組令人安心的指南針，用歌聲引領著大家前進到自我療癒的路線上。

MV 部分以太空為主題，其實我沒有看懂為什麼是這個主題，只看出也許是因為土星是 JISOO 常提到、喜歡的星辰，對此在網路上好像也沒有太多關於這方面的討論。不過除了主題有點想不通之外，這部影片拍攝得倒是很有質感，從場景、特效還有 JISOO、ZAYN 的造型都很有水準，一看就會知道是有經過用心的成果；讓人覺得有點可惜的或許是兩人的互動不太多，即便是有真正合體拍攝也有誤少人覺得看不太出來。還有最重要的亮點是，在遠景部分可以看出並非只有這次的歌手兩人，所以不少粉絲猜測這或許和 JISOO 之後的合作對象有關呢，畢竟這次的一系列動作很難讓人不聯想他在準備自己的第一張錄音室專輯了也不一定。

JISOO 和 ZAYN 的這次合作除了讓人很驚喜之外，也有很多人注意到了〈EYES CLOSED〉是首全英文的單曲，在某種程度來說這也象徵了 JISOO 或許在接下來的作品會專注在進攻國際上，就像是BLACKPINK的其他三位姐妹一樣，因為在去年底、今年初四人的這波作品中，只有 JISOO 是將目標放在韓國、推出韓文作品的，所以接下來轉移目標是可以預見的。無論如何，歷經了這首合作曲〈EYES CLOSED〉，相信之後的作品品質是可以期待的，同時應該也能期待一下合作的歌手，現在網路上關於未來合作對象的謠言都已經滿天飛啦！

🎧〈EYES CLOSED〉官方收聽連結：jisoo.lnk.to/EyesClosed

