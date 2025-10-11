《許願吧，精靈》吻戲花絮曝光！秀智主動向金宇彬獻初吻，狂吸近40萬粉絲按讚！

2025-10-11 06:06 女子漾／編輯 Wendi
圖片來源：IG@skuukzky、Netflix
圖片來源：IG@skuukzky、Netflix

Netflix韓劇《許願吧，精靈》集結「浪漫喜劇之王」金銀淑編劇，人氣螢幕CP秀智金宇彬2搭演出，10/3一上線就霸氣榮登Netflix全球非英語影集排行榜Top5，同時攻佔韓國電視劇排行榜Top10冠軍，近日隨著秀智、金宇彬吻戲花絮照曝光，再度引發劇迷們熱議。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


秀智、金宇彬《許願吧，精靈》第3集上演高甜吻戲

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《許願吧，精靈》第3集劇情講述燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾）帶著情感缺陷的人類女子「奇嘉盈」（秀智 飾）一起飛上燈塔，他運用魔法讓整座城市燈光熄滅，2人在一望無際的靜謐夜空之下欣賞滿天星斗，羅曼蒂克的氛圍令人著迷，「奇嘉盈」主動對「伊布利斯」獻吻，彼此間情不自禁，萌生致命吸引力。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


「奇嘉盈」初吻逐漸融化「伊布利斯」

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

秀智、金宇彬日前透過Netflix官方YouTube頻道宣傳《許願吧，精靈》，對於劇中浪漫親吻名場面給出評價，秀智補充說道：「雖然這是奇嘉盈的初吻，但她卻對精靈伊布利斯表示『聽說接吻要這樣』，過程相當有趣」，金宇彬則是大讚秀智充滿魅力，這也是2人睽違9年2搭之後，再度祭出浪漫吻戲。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


秀智分享與金宇彬吻戲花絮

圖片來源：IG@skuukzky
圖片來源：IG@skuukzky

秀智10/8在IG上傳《許願吧，精靈》吻戲花絮照，並配文表示：「千年精靈」，這一系列照片也是《許願吧，精靈》在拍攝期間從首度公開幕後照，照片中的秀智、金宇彬擺出俏皮玩鬧姿勢，2人在配合CG工作的藍幕面前一邊讀劇本，一邊輕鬆聊天，為拍攝做足準備，也讓劇迷們一窺這對螢幕情侶在鏡頭外的真實互動。

圖片來源：IG@skuukzky
圖片來源：IG@skuukzky


《許願吧，精靈》幕後系列照狂吸近40萬粉絲按讚

圖片來源：IG@skuukzky
圖片來源：IG@skuukzky

秀智在IG分享與金宇彬的《許願吧，精靈》吻戲花絮照，不到一天就吸引近40萬名網友們按讚，熱情大讚：「謝謝妳，秀智，滿足了金宇彬的願望，最重要的是，謝謝妳讓觀眾也一起重逢，你們一起治癒了我們的心。」、「中秋假期有笑有哭，過得很開心」、「請出第2季」、「以後有機會再合作吧！例如一起演電影」、「年度最佳韓劇💙」…，再度為該劇掀起火熱話題。

圖片來源：IG@skuukzky
圖片來源：IG@skuukzky


《許願吧，精靈》第3集吻戲回顧


