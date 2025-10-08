「寧寗CP」首合作短劇浪漫來襲！粉紅泡泡邂逅演繹「穿搭心動」瞬間

人氣演員曹佑寧與姚愛寗，攜手擔任2025全新品牌好友，兩人首度攜手「與你一起，and ST」廣告拍攝，以粉紅泡泡氛圍詮釋「穿搭讓人心動」的瞬間。

形象影片以連續短劇的方式呈現，揭曉兩人的相遇因為 and ST 而開始有了交集，浪漫又帶點可愛的劇情，讓現場粉紅泡泡滿點，曹佑寧坦言：「雖然是第一次和愛寗合作，但很快就進入劇情角色中，也很自然地交流起穿搭想法。」姚愛寗則表示：「因為是服飾廣告，我們一聊到穿搭就很容易開啟話題，自然地培養默契。」

上週官方一釋出「與你一起，and ST」第一集，即吸引眾多粉絲關注並留言：「好甜好喜歡」、「想看兩人拍偶像劇！」、「寧寗CP很可以」。如今第二集將於明日上線，描述兩人從偶然相遇到彼此逐漸靠近，在日常的擦肩而過、眼神交會間，因為 and ST 的穿搭開啟心動的契機，曹佑寧說：「戲裡的相遇其實很貼近現實生活，有時候一件好看的單品，真的能吸引身邊的人注意。」姚愛寗也分享：「這次的劇本讓我覺得很可愛，衣服不只是外在，它還能影響心情，讓我更自在地表達自己。」

劇組一天內完成四個浪漫相遇場景的拍攝，曹佑寧分享他最喜歡在電梯相遇時，所穿上的HARE西裝外套，「HARE的衣服外表俐落有型，卻很輕薄舒適，日常也能自在駕馭，拍攝完後我真的直接問能不能打包帶走！」而問及喜歡的異性穿搭，曹佑寧害羞坦言：「以我現階段來講，我會喜歡女生比較率性的打扮。」姚愛寗則透露，自己喜歡男生穿得很簡單乾淨、輕鬆的感覺，至於她個人則喜歡穿得中性一點，「因為我比較瘦小，所以當希望可以展現自己氣勢的時候，我就會穿XL的衣服」。

「與你一起，and ST」形象影片於 10 月 3 日起，在and ST TAIWAN官方Youtube每週公開一集，劇情將以連續短劇呈現，粉絲可持續鎖定 and ST 官方平台，見證這場因穿搭而展開的浪漫故事。