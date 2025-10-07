【選書】就讓我們沈浸在金魚的夢境中 體悟成長的意義—《金魚夜夢》

長大的過程，也許就是一趟贖罪的旅程。是安然接納自己是犯過錯的自己，並且領受伴隨這些錯誤而來的責罰，直到樁樁件件逐一償清的那日到來。

以「金魚」為名書寫關於生命體悟、寫作、寵物「雪乖」，以及在書中佔有四分之一「金魚文學」，比起第一本散文集《青檸色時代》，或許是經歷了更多生與死，讓《金魚夜夢》中的薇晨顯得不再青澀。儘管青春尚未遠去，在清麗的文字中卻也暗暗透出對於人情世（事）故的無奈與坦然。

「工巧」或許是薇晨書寫的最大特色，她的散文不只不散，甚至可以感受到她精心設計，讓每個文字得以安放在最恰當的去處，進而精準傳達其中寓意的巧思。與此同時，這樣的文字卻不至於讓讀者感到繁重、文謅謅，或許才是真正厲害之處；相對於作家包子逸在推薦序中所說的「耐讀」，或許更應該說是在文字的意趣之外，能夠讓讀者維持流暢的閱讀節奏，若想細究又能夠品味出更多的餘韻。

將細緻層次加以名狀的筆耕者

把週而復始的交稿比喻為跳繩、用葡萄汁兌入牛奶時的意象去描述模擬魔術的喜悅，薇晨描寫抽象事物的能力，總是會讓人感到驚奇。而用「連滾帶爬」形容寫作之人的窘態，在讓人會心一笑的同時，或許也是再貼切不過。

寫作？寫作是什麼？寫作不過是一項涉及描述的偏執，描述各式在語言系統中缺乏對應文字的物事。生活種種譬若一道彩虹，除了堂而皇之，有名有姓的紅橙黃綠藍紫，它們之間尚有無數幽微漸變的顏色，而寫作者的工作即是致力辨識這些細緻的層次，並且加以名狀。

人們會因為各種經歷而獲得成長，尤其是在疫情催化下，僅僅兩年的歲月或許也將永遠影響不少人未來的生命歷程。如同薇晨在〈彩虹遊行〉的這段文字，尤其對於正在經歷同樣生命段落的我們，她的書寫也指涉、紀錄了那些共同經驗，在這資訊爆炸的年代，提供了一個讓讀者得以喘息、遨遊的夢境。