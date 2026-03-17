2026-03-17 18:31 女子漾／編輯ANDREA
被金世正這顆包瘋狂洗版！2026春夏爆款鎖定，孟子義同款流浪包直接幫你找到
春日的腳步逼近，褪去厚重冬裝後，衣櫥也需要一點「新氣象」來喚醒時髦靈魂，2026春夏的包款趨勢，不僅要在視覺上輕盈，更講求能無縫穿梭於日常通勤與週末聚會的實用性。本季，Longchamp與Michael Kors各自推出新包款，品牌大使金世正也搶先穿上Longchamp新款Looong系列以洋裝作為穿搭搭配，各位女孩們～先來搶先看看女神怎麼穿作為靈感吧！
Longchamp 2026春夏Looong系列：自帶90年代濾鏡的極簡骨感美
如果說「毫不費力的優雅」有具體形狀，那大概就是 Longchamp 全新推出的「Looong」系列。
這款包如其名，以修長的水平橫向輪廓搶盡視線，設計上巧妙運用了略帶三角形的線條與溫潤圓弧相互制衡，兩側內收的剪裁讓包身立體而不死板，它有著近似手拿包的精緻度，卻又配備了兩條纖細的可調式肩帶與標誌性金屬釦環，無論是隨性肩揹或優雅手提，都散發著濃濃的 90 年代復古摩登感。
材質上選用如第二層肌膚般柔軟的小牛皮，貼合身形且輕盈，這次品牌一口氣端出五款迷人色調，除了百搭的深黑、摩卡棕與東加豆色，最讓人心動的莫過於充滿春意的「開心果綠」與「天空藍」。品牌大使金世正在 2026 春夏形象廣告中，正是提著這兩款粉彩新色亮相，在陽光下完美詮釋了都會女孩在日常與晚宴間切換自如的穿搭LOOK。
同場加映：Michael Kors Nolita：收服 Z 世代女星的慵懶流浪魂
Michael Kors Nolita 推出肩背包引發熱門話題。全新Nolita 包以柔軟材質與自然垂墜的廓形為基礎，本季更在材質與色彩上大作文章：從率性的丹寧面料、慵懶細膩的牛巴革，到經典耐用的荔枝紋牛皮，搭配上極具辨識度的金屬配件與精巧鍊帶，輕鬆展現摩登型格。
這股慵懶魅力也讓海內外女星紛紛搶曬：泰國人氣女星 Nychaa 以一襲白色緹花蕾絲洋裝搭配高飽和度的橘色 Nolita，浪漫中帶點微辛感；中國區代言人孟子義則用它來中和西裝的嚴肅感；而電影《陽光女子合唱團》新星何曼希，更以一顆亮黃色鍊帶款點亮黑白穿搭，宛如春日暖陽般充滿活力。
台北國際美容保養展美甲美睫博覽會
📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)
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