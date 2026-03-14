2026-03-14 06:13 女子漾／編輯桑泥
Chanel 2026 秋冬時裝秀重點一次看！Jennie、高允貞同框看秀成焦點
Chanel 2026 秋冬系列已正式發表，官方以一句話概括本季核心：「日與夜，簡約與幻彩」，並將這場秀定義為 Gabrielle Chanel 與創意總監 Matthieu Blazy 之間持續進行的對話。也就是說，這一季不是要完全推翻品牌經典，而是在熟悉的香奈兒語言裡，加入更多當代節奏與新的比例。
Chanel 2026 秋冬時裝秀重點
從外媒秀評來看，Blazy 這一季最成功的地方，在於把 Chanel 標誌性的斜紋軟呢、裙裝套裝、低腰線條與針織語彙做得更輕盈、更好穿。Chanel 秀本身就是巴黎時裝週的重要亮點之一，因為它不只是延續經典，而是把品牌的可穿性與快樂感一起拉高。外媒則用「Butterfly Effect」形容了這場秀的整體氛圍，點出這季有許多像會飛起來的洋裝與更有流動感的造型。
Chanel 2026 秋冬時裝秀：Jennie、高允貞同框
除了秀本身之外，前排當然也是流量焦點。身為「人間香奈兒」的 Jennie 這次現身造型以透明網紗感套裝為核心，被形容為經典香奈兒與當代性感之間的平衡版本；而高允貞也同場出席，社群鏡頭更捕捉到她與 Jennie 同場畫面，讓兩位當紅韓國代表時尚面孔成為討論焦點。
Jennie 這次造型之所以特別吸睛，除了造型特別性感外，在於她把 Chanel 一向擅長的優雅感，穿出了更年輕的鬆弛感。比起過去偏甜或偏經典千金風，這次多了些透視、層次與更輕盈的材質，讓「人間香奈兒」這個標籤再次成立。高允貞則延續她一貫乾淨、清冷的高級感，整體造型沒有過度堆疊，特別符合當下流行的安靜奢華路線，顯得格外高雅尊貴。
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