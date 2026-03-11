Jisoo 主演浪漫喜劇《訂閱男友》必看亮點！劇中職場穿搭太讓人心動。 圖片來源：IG@sooyaaa__, @netflixkr

Jisoo 主演的浪漫喜劇《訂閱男友》在近日正式開播，不只是因為她是 BLACKPINK 成員而備受矚目，更因為這部作品本身就很有話題性！Jisoo 在劇中飾演疲憊不堪的網漫製作人「徐未來」，因為現實生活忙到無暇戀愛，轉而接觸一個可量身打造理想約會情境的虛擬戀愛訂閱服務。

這部劇的設定把「職場疲憊」、「都會孤獨感」和「AI／虛擬戀愛」結合在一起，不再是以往傳統的傻白甜戀愛劇，讓《訂閱男友》比一般浪漫喜劇帶給觀眾更多的新鮮感。

《訂閱男友》必看亮點一：題材新穎

圖片來源：IG@netflixkr

圖片來源：IG@netflixkr

第一個必看亮點就是題材新穎，官方預告與介紹都提到，劇中服務會依照使用者理想型客製各種約會場景，從夢幻王子到任務特工式角色都可能出現，等於把戀愛幻想做成可被「訂閱」的商品。這種帶點科幻感的戀愛框架，正好踩中近年觀眾對虛擬情感、沉浸式愛情敘事的興趣。

《訂閱男友》必看亮點二：卡司陣容

圖片來源：IG@netflixkr

第二個亮點則是卡司，這部浪漫喜劇主演包括 Jisoo、徐仁國、徐康俊、李洙赫等，甚至還有 SJ 崔始源客串演出，卡司陣容的話題度本身就讓觀眾相當期待。此劇在 3 月 6 日上線，也在近期登上了韓劇話題榜單前段班！

《訂閱男友》必看亮點三：Jisoo 劇中穿搭

圖片來源：IG@sooyaaa__

圖片來源：IG@sooyaaa__

至於在時尚面，Jisoo 這次引起觀眾的另一點則是劇中的「職場穿搭」示範。因為她飾演的是網漫製作人，不是誇張華麗型女主角，而是更接近日常上班族的都會造型。

不管是西裝外套的搭配，或是上班族裙裝造型，一邊看劇也能一邊跟著 Jisoo 學穿搭！