張員瑛、Karina 奶油白穿搭太仙！白色情人節浪漫造型範本一次看。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @katarinabluu

白色情人節落在每年 3 月 14 日，原本源自日本，後來也流行到台灣與韓國，也因為這個節日本身就和「白色、回禮、柔和氛圍」有關聯，讓奶油白、雲朵白這類乾淨色調每到 3 月就特別有存在感。

而今年的白色不只是節日符號，更是時尚趨勢本身，尤其是帶奶霧感的柔白與奶油色它不像亮白那麼銳利，也比米色更有仙氣，特別適合拿來做白色情人節穿搭。這也是為什麼最近從張員瑛、Karina 等韓星私服到品牌活動造型，奶油白存在感明顯升高！

白色情人節浪漫造型範本：IVE 張員瑛

圖片來源：IG@for_everyoung10

圖片來源：IG@for_everyoung10

如果要說最有代表性的範本，張員瑛一定在名單裡。她近期出席活動的造型就很常見到白色單品，如全白微透膚的裙裝造型，營造若隱若現的小性感；也有以蕾絲為主軸的奶油白針織上衣，搭配深色裙裝，整體呈現優雅的女人味，兩套造型都把「甜」控制在剛剛好的範圍內，既有仙氣，也保留成熟感。

白色情人節浪漫造型範本：aespa Karina

圖片來源：IG@katarinabluu

圖片來源：IG@katarinabluu

aespa Karina 則是走另一種方向，比如她在近期 Prada 相關活動與米蘭行程中的白色洋裝造型，走的是更俐落、偏知性的路線：線條乾淨、露膚精準、沒有過多裝飾。

而另一套白色縮腰洋裝則呈現更休閒輕鬆的青春氛圍；如果想要打造微微的酷感，也可以像 Karina 一樣選擇奶油白針織上衣，下身搭配俐落剪裁的皮裙，簡單就能打造一套又甜又有個性的情人節穿搭！