2026-03-12
2026 Prada 秋冬大秀亮點總整理！楊冪、Karina、金泰梨現身米蘭，出席造型成焦點
Prada 2026 秋冬女裝系列已於 2 月在米蘭正式發表，本季依舊由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同操刀，官方秀直接點出這次的關鍵字是「層疊穿法（layering）」：透過衣著不斷變換、增減與重組，呈現女性多面向的現實狀態。品牌也確認本季共推出 60 套造型，並以 15 位女性模特兒反覆演繹不同層次，讓「穿衣」本身成為敘事主角。
2026 Prada 秋冬大秀亮點ㄧ
秀場重點第一個不能不提的，就是層疊穿法被推到最核心的位置。Prada 官方形容這季是在西裝、運動風、刺繡緞面洋裝之間進行「非階級式混搭」，也就是不再區分哪一件該正式、哪一件該日常，而是讓服裝彼此碰撞。
2026 Prada 秋冬大秀亮點二
第二個亮點是帶有時間痕跡的材質處理。Prada 官方在秀場說明中也提到這次部分布料刻意做出褪色、磨損、像被歲月浸潤過的效果，甚至把古著感洋裝嵌進極簡輪廓之中，讓服裝不再只是乾淨完美，而是多了故事感。這種帶點殘缺的精緻感，很可能會成為 2026 秋冬的重要趨勢。
2026 Prada 秋冬大秀亮點三
Prada 這次的出席嘉賓依舊是星光滿滿，楊冪、Karina、金泰梨等都現身米蘭看秀，其中金泰梨更是以薄荷綠Bra Top配上睡衣風寬褲下身現身秀場，整體造型不僅突破以往尺度，更是辣度滿點！
