2026-03-02 20:12 女子漾／編輯Sydney
厚毛衣先別收！加入一件「透膚內搭」，視覺上瞬間輕盈 -5kg
當 2 月的氣溫仍舊反覆，厚重的針織衫似乎還要在衣櫃裡待上一陣子，然而，隨著視覺感官開始渴望春日的清爽，如何讓沈重的冬裝展現出換季感，成為了目前的穿搭課題。透過極度紮實的毛衣與極度輕盈的透膚單品（Sheer Pieces）進行疊加，能夠打破大廓形毛衣帶來的臃腫感，從而在視覺上達到輕盈減重的效果。
Outfit 1
沈穩的灰色高領毛衣，若只是單穿配上白長褲，難免顯得平淡且具備份量感。然而，在毛衣下擺刻意露出一圈黑色細緻蕾絲，這種層次手法能夠使黑色蕾絲的網格紋理，與毛衣的平滑織法形成鮮明對比，將上半身的沈重感有效分散，配上尖頭皮鞋後，整體的氣場顯得俐落且不費力。
Outfit 2
奶油色的大廓形粗針毛衣通常是顯胖的元兇，但這套穿搭選擇在下方疊加一件近乎透明的白色紗質長裙，並讓裙身在毛衣內外交錯。這種做法利用了紗質單品的通透性，讓下半身的線條在若有似無間延伸，成功消解了粗針織的笨重，腰間繫上一條細皮帶的，不僅標示出腰線，更與腳下的黑長靴共同撐起了整體的結構，讓整個人看起來修長又具備時髦美感。
Outfit 3
完美演繹了「不對稱美學」與色彩的碰撞，飽和度極高的橘紅色毛衣本身就是視覺重心，若搭配不當容易顯得過於擁擠。這裡巧妙地內搭了一件絲綢質地的蕾絲邊襯裙，斜向剪裁的蕾絲邊緣打破了丹寧褲的硬朗。蕾絲與絲綢那種帶著微光的細膩感，中和了粗曠毛衣的粗糙質地，創造出一種剛柔並濟的氛圍。
Outfit 4
當厚實的針織背心遇上帶有膨度的透膚雪紡袖，這種內輕外重的結構瞬間提升了造型的氣息，透膚袖管的輕盈與針織紋路的厚重形成強烈反差，讓手臂線條在層次中若隱若現，避免了傳統毛衣可能帶來的虎背熊腰感，加上一串珍珠項鍊與充滿復古感的提籃，讓整體造型在 2 月的街頭既具備保暖機能又有一種優雅感。
Outfit 5
這套造型將粉紫色的粗針織背心，疊穿在亮橘色渲染的透膚長袖內，這種色彩組合利用透膚材質的明亮感與針織紋路形成對比，讓上半身的體積感在視覺上往內收縮。下半身選擇米白色的長褲，並在腰間繫上帶有綠色圖騰的絲巾增加垂墜感，透過透膚袖子與明亮色調的介入，成功中和了針織單品的厚重，讓整體的視覺重心保持平衡且輕盈。
當我們學會利用蕾絲、紗質、或是絲綢這些具備透視感的元素，去解構那些原本沈悶的針織單品時，造型就產生了呼吸的空間。這種透過材質衝突換來的視覺輕盈，依然能讓妳在微涼的 2 月依然保持時髦。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower