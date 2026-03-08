2026-03-08 05:32 女子漾／編輯桑泥
早春換季穿搭攻略：韓國博主層次搭配技巧，忽冷忽熱也能時髦保暖
早春最困擾的不是冷，而是溫差！通勤早晚偏涼、中午又回溫，穿太少會著涼，穿太多又顯臃腫，換季時到底該怎麼穿才不會忽冷忽熱？今年主要關鍵在層次穿搭，但建議版型更俐落、色系更乾淨。小編整理了這篇韓國穿搭博主的最佳換季穿搭示範，打造早春通勤與約會都適用的層次感造型。
早春換季穿搭 示範一：基本薄內搭＋襯衫＋風衣
薄內搭打底是早春最方便的基礎單品，選擇輕薄針織或發熱材質，外搭素面襯衫或條紋襯衫增加層次感，最外層再套上風衣即可。早晚出門在外時風衣扣上防風，在室內脫掉風衣仍有襯衫的層次。
色系建議以米白、霧灰、淺卡其為主，視覺更清爽，也符合春季「低飽和」趨勢。
早春換季穿搭 示範二：白 T＋薄針織＋西裝外套
如果你是通勤族，這組合幾乎不會出錯。以白 T 打底，外加針織小外套修飾上半身比例，再套上西裝外套。關鍵在「厚薄對比」，選擇柔軟針織材質，西裝外套則選硬挺布料，整體才不會過於膨脹。
下身可搭直筒西裝褲或微喇叭牛仔褲，既正式又有春天輕盈感。溫度升高時脫掉外套，造型依然完整。
早春換季穿搭 示範三：薄針織＋西裝寬褲
早春怕冷但不想穿羽絨顯厚重？改用薄針織＋西裝寬褲就對了！有垂墜感的寬褲布料能修飾腿型，同時保留輕盈感。不會出錯的色彩搭配建議為白＋灰（極簡高級）、深藍＋米色（知性穩重）或是淺藍＋淺卡其（春日清爽），這些都是很好的早春搭配組合！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower