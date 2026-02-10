2026情人節10+精品推薦：宋雨琦同款飾品超美、送Marimekko這咖秒擄獲對方心

圖片來源：品牌提供

從 Valextra 的極簡紅色包款、Boucheron 的可追溯單鑽、FRED 代表勇敢去愛的 Force 10 系列，到 Pandora 用鑰匙象徵打開心門的浪漫，再到 Delvaux 的手工皮件、Marimekko 的印花包款與 Tory Burch 的花卉珠寶，今年情人節，不管你是想為另一半準備驚喜，還是想給自己一個值得被好好對待的理由，這份七大品牌的精選清單，都能陪你找到屬於自己的那份「心動」。

1.Valextra

今年西洋情人節恰逢農曆新年，Valextra以品牌標誌性的緋紅色調與極簡建築線條，再次詮釋「米蘭式優雅」的節慶浪漫。品牌特別以經典 Iside 包款為核心，將象徵愛與祝福的元素融入設計之中，打造兼具收藏亮點與日常實用性的限定呈現。

圖片來源：品牌提供

Valextra Iside向來以俐落比例、清晰結構與嚴謹工藝聞名，理性輪廓中藏著細膩層次，是品牌最具代表性的經典象徵。本次情人節與新年限定，Valextra為 Iside 推出一款專屬的愛心線條透明包包雨衣：連續的愛心圖案宛如低調流動的情感語彙，覆在包身上形成若隱若現的紅色層次，在極簡美學中添上一抹專屬節慶的柔情。無論單獨使用或作為造型亮點，都讓 Iside 展現出更豐富、具收藏性的節日風格。

圖片來源：品牌提供

同時，Valextra 也以小皮件延伸節慶氣息，推出包含雙色眼鏡套與愛心立體吊飾的精緻配件。緋紅與墨黑交錯的眼鏡套兼具優雅比例與日常實用性，是適合作為節日贈禮的輕巧選擇；而雙色皮革拼接的愛心吊飾，則將象徵愛意的符號化為細緻日常配件，可獨立贈送，也能作為包款點綴，為造型添加柔和卻不張揚的節日溫度。

圖片來源：品牌提供

2. Boucheron

Boucheron 寶詩龍「Getting Closer」**以「靠近」為核心，講述兩個靈魂從相遇到連結的情感軌跡，也象徵世家對「透明與信任」的承諾。今年品牌在單鑽婚戒系列上邁出重要一步——0.2 至 1 克拉的圓形主鑽皆可完整追溯來源，從礦區、切磨到最終成品，每一個階段都清晰可查，讓愛的象徵更具意義。

圖片來源：品牌提供

這支全新形象企劃透過影像與影片細緻呈現愛情萌芽、靠近與相知的過程，情感在無聲中逐寸推進，體現「親密」的真正樣貌。

同時亮相的 Étoile de Paris 系列以巴黎星辰廣場與放射狀大道為靈感，經典單鑽戒迎來項鍊與耳環等新作。主石以精準線條勾勒，周圍以密鑲鑽石環繞，使光芒層層展開，低調却深刻地呼應星辰廣場的恆久象徵。

在愛的語言裡，Boucheron 用設計、工藝與可追溯性再次詮釋「靠近」的意義，也讓每一件作品成為值得珍藏的情感練習。

圖片來源：品牌提供

3.FRED

在這充滿愛意的季節，FRED 以一貫的陽光氣息，邀請人們共同迎接屬於戀人的心動時刻。被譽為「The Sunshine Jeweler 陽光珠寶商」的 FRED，總能把溫暖、樂觀與對生活的熱情凝縮進作品之中。

圖片來源：品牌提供

推薦Force 10 Rise與經典系列：無畏去愛的力量象徵

為熱愛自由、勇於探索的愛侶，FRED 推出特別版 Force 10 Rise 項鍊與經典手鍊。Rise 以更加大膽的線條重塑經典，保留鍊繩與鍊扣的標誌語彙，並加入一顆紅寶石，寓意愛情中的能量與好運，為關係注入自信與勇氣。

而 Force 10 經典手鍊與 Force 10 Winch 戒指延續航海靈感，以絞索纜繩象徵愛情的韌性與同心協力。無論日常佩戴或節慶疊搭，都能詮釋兩人「並肩前行」的默契。

圖片來源：品牌提供

4.pandora

在西洋情人節的傳說裡，每一顆心都有一把靜待交付的鑰匙——象徵守護、承諾與通往心底的唯一通行證。今年 Pandora 以「Unlock Love」為靈感，把這份古老的浪漫轉化為可配戴的現代表達。心形鑰匙、可鐫刻細節與柔和金屬線條，描繪愛從靠近、確認到承諾的過程；紅色寶石如同心跳般閃耀，而可刻字的留白空間，則等待名字、日期或屬於兩人的密語，使飾品成為真正的情感印記。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

為迎接情人節，台北寒舍艾美酒店 北緯二十五同步攜手 Pandora 推出自即日起至 3 月 31 日的「甜蜜艾語」聯名雙人下午茶。靈感來自品牌「Unlock Love」系列，以粉色、鎖頭與心形元素打造六款法式甜點與四款鹹食，每套 2,080 元＋10%，亦可加購粉紅氣泡酒增添儀式感。於情人節（2/7–2/15）及白色情人節（3/7–3/15）期間點用下午茶，還可獲得 Pandora 訂製花束，限量贈送。

圖片來源：品牌提供

甜點包括 Unlock Love 紅絲絨蛋糕、蜜桃馬卡龍、草莓慕斯與覆盆子玫瑰荔枝慕斯等，口味細緻而具層次；鹹點如蒔蘿魚子鮪魚甜筒、羅勒鱈魚堡與帝王蟹大根，則以亮眼造型與清爽風味平衡整套餐點，讓「愛意」不必言說便能被品嚐。

圖片來源：品牌提供

此外，酒店即日起推出「慶祝每一種愛」住房專案，以彈性房價加 999 元（每晚約 8,999 元＋15.5% 起），提供迎賓巧克力、精選雞尾酒、翌日早餐等禮遇，房客亦可使用泳池、健身房並憑房卡參觀台北當代藝術館，打造一段從容、溫柔、專屬於兩人的節日行程

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

5.Delvaux

情人節將至，Delvaux 精選兩款純手工皮件，以細膩工藝傳遞溫柔而永恆的愛意。

圖片來源：品牌提供

Pin Twist．西瓜紅

以靈動的線條與輕巧結構展現俏皮優雅。亮眼西瓜紅搭配皮革肩帶與雙短鏈帶，可自由切換多種背法，從日常到節慶皆能自在詮釋。

Brillant Tempo S．雲霧藍

柔軟輕盈的 Tempo S 為經典 Brillant 注入更具生活感的節奏。雲霧藍搭配銀色金屬與標誌性飾扣，細肩帶可拆卸，肩揹、斜揹皆宜，是日常造型中最從容的溫柔亮點。

6.Marimekko

在屬於愛的節日裡，一份能陪伴日常、又帶有情感寓意的禮物最能讓人心動。芬蘭生活風格品牌 Marimekko 以標誌性印花化作愛的語言，從穿搭到生活器物，讓「愛」以看得見、摸得到的方式融入日常。今年情人節，品牌推出一系列浪漫又實用的禮物提案，無論送給戀人或獻給自己，都能感受芬蘭式的真誠與溫暖。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

全新登場的 Onni 包款系列 在此時亮相，以「marimekko」字體環繞成花朵圖騰，呼應滿版 Unikko 游霓可花卉，讓經典花朵在包身上綻放俏麗氣息。系列包含長編繩肩揹包與抽繩束口托特包，兼具造型與機能；包名 Onni 與韓文「歐妮」同音，也為其增添韓系時尚的親和魅力。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

呼應節日氛圍，品牌同步推出情人節限定的 雙色愛心印花，以柔粉與大地色交織心形圖案，點綴於馬克杯與經典口金包。成對的愛心馬克杯，為日常飲品添上兩人的默契儀式；愛心口金包則以復古輪廓盛載甜蜜訊息，是值得珍藏的專屬紀念。

圖片來源：品牌提供

7.Tory burch

2026 情人節，Tory Burch 推出 FORGET ME NOT 勿忘我系列，以纖柔花卉為意象，將堅韌而細膩的愛意化作可佩戴的浪漫。

系列包含耳環、手鍊、項鍊與戒指，多款單品皆取材自花朵初綻的姿態，以流暢弧線精準描繪花瓣的輕盈韻致。耳畔搖曳的花影、指尖與腕間的柔亮光芒，都像是被定格的心動瞬間，是節日中最能承載情感的禮物選擇。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

品牌包袋與鞋履代言人 宋雨琦 演繹甜美靈動的氣質；演員 林廷憶 則呈現優雅與內斂力量的另一種美感。FORGET ME NOT 系列以雋永設計傳遞「別忘了我」的深情，使每一份贈予，都化為能長久珍藏的愛意記號。

圖片來源：品牌提供