韓星也瘋狂？明星私下都在做的「皮膚科級保養」 在家就能自己做
近年來，居家保養的角色正快速轉變。隨著醫美療程普及、皮膚科知識透明化，消費者不再滿足於單純的保濕與滋潤，而是開始關注成分科學、吸收效率與修復機制，追求更接近皮膚科邏輯的保養方式。這股「居家專業化」趨勢，也讓「皮膚科級保養」逐漸成為市場新顯學。
女子漾精選「皮膚科級保養」關鍵解法，從明星同款到院線級配方，帶你把專業修護搬進日常，在家也能養出穩定又有光澤的好膚況。
Super Junior 利特也瘋狂：28 天科學修復奇蹟
當 Super Junior 隊長利特（LEETEUK）近期以「AI 皮膚」引發社群熱議時，全球美容編輯的目光皆聚焦於他所代言的 DER28。身為長期處於高壓、聚光燈下的頂尖藝人，利特深知肌膚與心理狀態的共生關係，他分享道：「肌膚的光澤感，就像心的狀態一樣，需要被溫柔照顧。」
微笑系列以舒緩、修護、鎖水三大核心策略。
VITERRA 微笑水
在基礎保養的第一步驟，讓肌膚重現光采。
VITERRA 微笑牛奶乳液
強化肌膚的屏障，溫柔包覆肌膚的水分緊密貼合肌膚層。
VITERRA 微笑安瓶
幾除肌膚瑕疵，以捷徑膚色的開始。以專屬淡斑護理完成透亮的解決方案。
修護系列以高活性、低刺激為基礎，搭配溫和配方。
F.V.C VITERRA 面膜
扮演快速修復與密集舒緩的「10分鐘急救核心」，內含多元維他命群、植萃舒緩配方與高滲透保濕因子，能在短時間內恢復肌膚含水度並降低泛紅感，尤其適合於醫美術後、換季敏弱或膚況失衡時使用。
VITERRA 積雪草保濕舒敏噴霧
維持全天候的「基礎穩定度」。核心成分積雪草苷能提升屏障耐受性、降低外力刺激造成的微發炎反應，同時搭配舒敏修護植萃，輕透微霧結構能在補水同時降低溫度，使肌膚維持在最佳修護環境，並適用於任何膚質與日常保養。
VITERRA 發酵光感防曬精華乳
負責來守護日間對抗紫外線的肌膚，以溫和低敏感的發酵精萃與物化雙效防護科技，提升肌膚日間抗環境侵害的能力。質地輕盈不厚重，能避免防曬產品常見的悶感與脹紅問題，使肌膚在白天仍能維持穩定修護與健康光澤。
3A2C 煥膚系統：解決「A醇倦怠期」的技術進化
針對現代人常見的護膚停滯期與對高活性成分的不適感，速效專家未來美（MIRAE）將傳統「早C晚A」進化為更具科技含量的 3A2C 煥膚系統。這套系統的核心價值在於解決了「高濃度刺激（Retinol Burn）」與「保養無感」的雙重難題，標榜只要 7 天即可看見肌膚進化。
3A2C 高效技術對照表：
日間防禦｜PRO+ 超級 2C 美白淡斑精華」
加入日本大廠穀胱甘肽，幫助提升整體透亮感，並搭配 2% α-熊果素與 2% 水楊酸，協助淡化瑕疵、溫和代謝老廢角質，同時添加 CICA 積雪草苷，兼顧亮白與舒緩，敏弱肌也較不易感到刺激。
夜間修護｜PRO+ 超級 3A 煥膚緊緻精華
夜間是肌膚修護的關鍵時段，這款精華主打 1.6% 維他命 A，並透過「3A 階梯式釋放」設計，讓成分分段作用、降低刺激感，同時搭配植物環肽 A 強化修護，讓煥膚與穩定能同時進行，保養新手也較容易上手。
韓國院線到台灣開架的敏弱肌救星
2026 年台灣保養圈最受矚目的震撼彈，莫過於韓國 No.1 醫美保養品牌 Dr.SANTE（善對） 首度登台。這個品牌過去堅持僅限於韓國皮膚科診所與高端沙龍（韓國院線）使用。今年，由代言人雷嘉汭（Ray Cia-ruei）將這套穩膚系統帶入大眾視線。
甘菊藍舒緩修護系列：高滲透、多層次的保濕修護 Dr.SANTE 捨棄純淨水，改以高比例洋甘菊花水為基底，結合珍稀「甘菊藍」與 11 種不同分子量的多分子玻尿酸，建立全方位的鎖水屏障。
甘菊藍舒緩修護機能化妝水（穩膚神水）
含 66% 洋甘菊花水 與 50,000ppm 野生薄荷萃取。在韓國專業美容平台 Hwahae 獲得 100% 水潤滿意度，能啟動肌膚「水通道蛋白」。
甘菊藍舒緩修護安瓶精華
含 76% 洋甘菊花水 與 1000ppm 高濃度甘菊藍，搭配草綠鹽角草萃取強化屏障。
甘菊藍舒緩修護天藍潤澤霜（布魯霜）
含 77% 洋甘菊花水，透過 11 種大小分子玻尿酸緊密貼合，形成持久的保濕膜。
Dr.SANTE 首度進駐台灣開架指標通路「康是美」，打破了過去僅能在韓國專業機構購買的限制，讓一般消費者也能體驗到專業通路等級的「屏障完整性（Skin Barrier Integrity）」護理。
當居家保養越來越講究方法與節奏，如何依照自己的膚況做出合適選擇，成了比追逐流行更重要的事。
