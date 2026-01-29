2026 開運內衣推薦盤點｜馬年換新從「內在」開始，這 3 大品牌把好運直接穿上

每到農曆年前，女生的購物清單總會默默多出一項：「換內衣」。不是迷信，而是一種重新整理自己的儀式感。換掉舊的，迎接新的，也順便把對新一年的期待，一起穿進生活裡。2026 金馬年，更適合「行動力、氣場、自信」全開的關鍵字。這次女子漾整理 3 個風格完全不同、卻都把「開運」做得很有說服力的內衣選擇，從台灣國民內衣到日系溫柔派，再到設計師聯名款，讓你找到最適合自己的那一套。

正宗開運始祖級選手：EASY SHOP

「開運防擴雙C」主打側收集中立體杯設計，低脊心打造自然深 V 曲線，針對外擴、扁平、下垂都有明顯修飾效果。無鋼圈結構加上罩杯蠶絲內裡，舒適度直接拉到高標，日常穿也不會有負擔。

柔曲輕薄杯內衣 1980元（買一送一）成套中腰三角內褲 580元（買一送一）

成套的蠶絲莫代爾三角內褲，包覆臀型、親膚透氣，穿一整天都很安心。很多女生會形容這一套是「一穿上就覺得自己狀態很好」的類型，很適合當作新年第一天的開運內著。

EASY SHOP[Audrey]柔曲-輕薄杯舒柔全蕾絲可調肩帶軟鋼圈內衣-玫瑰紅

買一送一必囤款：Audrey 開運柔曲系列，輕薄也能很有存在感

EASY SHOP[Miss Audrey] 開運防擴雙C-穿出集中澎潤乳溝蠶絲無鋼圈內衣-好運青來綠

柔曲系列一直是 EASY SHOP 的長銷代表，這次成為過年檔期買一送一主打，真的很難不多看一眼。3mm 輕薄彈力棉罩杯，搭配軟 Q 鋼圈，穿起來輕盈不壓胸。平面蕾絲設計不會刺癢，包覆感剛剛好，後扣式寬肩可調肩帶也很適合長時間穿著。這種「舒服，但不無聊」的內衣，特別適合想在新一年把生活步調調整得更溫柔的人。買一送一的設定，直接包色也不心痛。

招財不分性別：iONNO 開運暴富男褲，把家庭運勢一起顧好

EASY SHOP 這次也沒忘記另一半。「暴富男褲」選用莫代爾布料搭配 3D 立體版型，內檔蠶絲材質，透氣不悶。寬褲腰、不捲邊設計，穿起來很有感。三件一組、不同花色，實穿度很高。對很多女生來說，這組其實很適合直接當成新年送禮選項，寓意到位又不尷尬。

新春優惠價暴富男褲 3 件組 888元

日系女孩低調開運派：PEACH JOHN

PJ BASIC 透膚全蕾絲高脇邊無鋼圈內衣

這款紅色不是正紅，而是偏莓紅色調，成熟又耐看。高脇邊設計讓胸型自然集中，無鋼圈結構非常適合長時間穿著。很多女生會把它當作「心情開運款」，不是一定要被看見，但一穿上就覺得自己被溫柔對待。

迷情花園系列無鋼圈背心內衣

偏好自在感的人，會很喜歡這種背心式內衣。蕾絲延伸到下擺，單穿或內搭都很自然。紅色在這一款上顯得更柔和，少了距離感，多了一種「每天都想穿」的生活感。新年假期、在家放鬆或出門走春都很適合。

把祝福穿成生活態度：黛安芬

新年限定絲緞長袍，把儀式感留給自己絲緞長袍是一件很適合新年的單品。不為誰，只為自己。滑順材質搭配東方圖紋，早晨、夜晚或保養時間穿上，都像替生活畫出一個暫停鍵。這種「好好對待自己」的狀態，本身就是一種很實際的開運。

聯名無鋼圈內衣，舒適就是最好的祝福，無鋼圈設計結合穩定版型，沒有壓迫，卻保有支撐感。對很多女生來說，這代表一種新的生活選擇：不勉強自己，也能過得很好。