2026-01-29 03:43 女子漾／編輯桑泥
過年不想再擦大紅色？今年最值得嘗試的 7 款美甲顏色清單，新年也能不撞款
2026 年初的指尖流行色彩不再是節慶般的華麗色彩與亮片，而是強調沉穩、質感與肌膚透明感的色調。近期最流行的美甲顏色結合了冷調質感、金屬光澤與現代優雅感，小編整理了以下最值得嘗試的 7 款美甲顏色清單，讓指尖在新的一年更時髦、更精緻。
雪白色｜純淨的基本色
「雪白」是典型優雅的美甲色，也是清新感的代表。這種柔和奶白或亮面、霧面白色調，不僅乾淨俐落，還能讓手部線條更明亮，適合任何場合。
冷灰｜冷靜灰調的時髦感
比起純白更具深度的冷灰色具備都市感與個性氣息，沉穩又質感十足。它能和任何衣著色系完美搭配，是最耐看、低調又高雅的選擇之一。
濃郁巧克力｜溫暖深棕色系
寒流來襲正好是溫暖色系主場，而深巧克力色結合了棕色與暖紅調，打造一種既成熟又有質感的造型選擇。
午夜綠｜神秘感深色系
這款介於深藍與綠色之間的中性色，在不同光線下呈現不同的氛圍與層次，是最具個性又不張揚的選擇。
香檳｜精緻高雅色
帶有細緻閃耀感的香檳金色與新年氣息完美融合，這種亮粉色澤既高雅又不浮誇，能為整體穿搭注入溫柔與精緻感。
紅貓眼｜經典紅色升級款
經典紅色永不退流行，而貓眼紅能透過光線變化帶出深邃效果，使指尖更有焦點與層次。
酷感銀｜金屬光澤的摩登感
如果想讓指尖更有焦點，選擇鏡面的銀色美甲是完美選擇。這種高光澤金屬色特別適合個性、帥氣感十足的女孩，非常適合晚間聚會或與節慶造型搭配。
