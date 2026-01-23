詹懷雲不為限量鞋心動！魏大勛曬出新包款與F1冠軍尬帥

圖片來源：品牌提供

HOGAN 2026 春夏系列「Summer in the City」日前於新光三越 A8 專門店正式登場，把米蘭街頭的灼熱活力、青年文化的輕快節奏，以及都會放鬆感濃縮成一場視覺與感官的風格旅程，現場更邀請新生代「犬系男孩」詹懷雲帥氣站台，以清爽自在的質感穿搭，完美呼應品牌本季的都會態度。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

Hogan 2026 春夏系列的靈感源自米蘭夏日的城市場景，一杯在街角隨手買的濃縮咖啡、黃昏時分輕快穿梭於巷弄中的單車、在石板路上留下輕盈步伐的年輕身影，並以Gelato 冰淇淋般的奶油黃、薄荷綠、淡粉色這些色調交織出輕盈卻富暖度的視覺層次，勾勒出 Hogan 所擅長的城市摩。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

其中最受矚目的新品是男女同款 The Hogan Athletic，這雙鞋與其說是復刻，不如說是品牌 archive 的當代演繹。輪廓保留復古田徑鞋的流線感，鞋面輕柔包覆、鞋底以跑道紋理致敬經典，而內置的 5 公分增高設計讓身形比例更修長，鞋側延伸至後跟的全新 H Logo 成為視覺亮點，像替整體線條做了一道俐落勾勒，使這雙鞋兼具美感與日常實穿性，是城市夏日的理想選擇。

發表會上，詹懷雲以沙丘米丹寧外套、白色 T 恤與卡其褲組成的一套大地色系造型亮相，腳上搭配的新款 Athletic 鞋款讓整體更顯輕盈。訪談中，他談到自己的選物哲學也延續了這份「自然」，在他心中，衣著的首要條件永遠是「自己喜不喜歡、穿起來舒不舒服」，而不是盲目跟隨潮流，對於許多人瘋搶的限量鞋款，他也保持淡定而理性：如果真的喜歡會買，但不會為了排隊耗費體力。

圖片來源：品牌提供

TUMI 全新 Alpha 系列登場 Lando Norris、魏大勛雙大使領銜演繹「現代旅人任務感」

TUMI 宣布全新一代 Alpha 系列正式上市，並同步推出由全球品牌大使、F1 世界冠軍 Lando Norris 與亞太區品牌大使 魏大勛 主演的最新廣告企劃。兩位來自不同領域的代表人物，以截然不同的敘事風格，詮釋 Alpha 系列專為當代旅人打造的俐落設計與任務精神。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

此次全球廣告由 Alice Schillaci 執導、Reto Schmid 掌鏡，Norris 以黑色雙層擴展旅行袋現身於一段充滿懸疑感的任務場景。畫面濃縮經典動作故事元素，節奏冷靜且專注，突顯 Alpha 系列的功能性與精準度。Norris 也在拍攝過程中分享，「無論在賽道或旅途中，關鍵是隨時做好準備。」語氣直接點出 Alpha 系列主打的「零負擔效率」。

圖片來源：品牌提供

另一支由潘志偉執導、GK拍攝的亞太廣告，則將魏大勛置於簡約、現代的建築場景中，以海軍藍 Brief 後背包展現 Alpha 的俐落線條與高實用性。魏大勛表示，Alpha 系列在材質、比例與背負感上都能感受到細膩設計，「它能跟著你的節奏移動，無論一天奔走多少地方，都能保持可靠。」

TUMI 全球創意總監 Victor Sanz 說明，新Alpha 系列重點在於全面檢視現代旅人的移動方式，並將功能重新精煉。全系列以 FXT™ 彈性尼龍為基礎，搭配精簡口袋配置、靜音磁力閉合系統與更直覺的取物動線。核心款式包括雙向開口可擴展登機箱、TUMI 公事包™、雙層擴展旅行袋與可轉換手拿斜背袋等，都在細節上進行強化，符合長程與日常通勤的需求。

為迎接新世代 Alpha 系列，品牌也同步推出 Ultra Blue 電光藍點綴款，在六款經典 Alpha 款式的關鍵接觸點加入鮮明藍色，象徵 TUMI 的創新與持續進化。