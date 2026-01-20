新春換新衣不夠看！2026「聯名眼鏡」大爆發，冰雪奇緣、Kakao Friends、吉伊卡哇一次收 圖片來源：OWNDAYS

過年不只要換新衣、剪新髮，連天天戴在臉上的眼鏡，也成了新春穿搭的關鍵配件。2026 年開春，眼鏡品牌不約而同端出「角色聯名」強打款，從優雅派、可愛派到療癒派一次到齊，讓配鏡不再只是視力需求，而是風格宣言。以下這 3 組聯名，完全命中不同女孩的新年換裝清單。

1. OWNDAYS × 迪士尼《冰雪奇緣》

如果你喜歡低調卻有存在感的精緻路線，OWNDAYS 這次的《FROZEN | OWNDAYS》冰雪奇緣聯名，完全就是「大人系女孩」的命定款。不同於常見的卡通印花，這系列在日本上市時就被稱為「戴在臉上的輕珠寶」，把艾莎與安娜的角色精神，轉化成細節控才看得懂的設計語言。

本系列共推出 5 款鏡框，靈感分別來自艾莎的冷冽高貴與安娜的溫暖堅毅。鏡腳鑲嵌來自奧地利的施華洛世奇水晶，走動時隨光線折射出細緻光澤，鏡腳尾端則透過雷射雕刻與特殊切削工藝，低調藏入雪花、艾倫戴爾國花等經典元素，完全不是一眼就看穿的童話感，而是越看越耐看的設計。

針對女性上班族與質感生活族群，OWNDAYS 推出三款大人系鏡框，採用鈦金屬材質搭配 Milgrain 滾邊工藝，鏡框線條細緻卻有份量感；艾莎款以半透明鏡腳呈現冰晶意象，安娜款則以番紅花圖騰象徵勇氣與溫柔並存。系列同時也推出兩款兒童鏡框，使用輕量、親膚且高彈性的 TR90 材質，讓親子也能輕鬆配出同款默契。

凡購買聯名款，大人鏡框隨附銀色系皮革眼鏡盒與雪花圖樣拭鏡布，兒童款則附上粉藍色眼鏡袋與雪寶圖樣配件，從鏡框到收納都完整呈現冬日魔法。

2. 小林眼鏡 × Kakao Friends

想走「可愛但不幼稚」的新年路線，小林眼鏡這波 Kakao Friends 聯名完全是犯規等級。品牌找來「韓國甜心」邊荷律擔任萌鏡大使，親自示範兩大系列「KA 勾錐」與「KA 閃耀」，甜度與存在感同步拉高。

KA 勾錐系列主打輕盈舒適的 TR 材質，共推出 17 款鏡框，把角色彩圖巧妙藏在鏡腳內側，包含角色表情、雙人合照與大合照設計，外觀看似簡約，戴上後卻處處有驚喜。KA 閃耀系列則進一步升級質感，共 30 款鏡框，以鏤空鏡腳搭配金屬吊飾，並將 Ryan、Apeach 與春植做成立體鑄件點綴，戴起來個性更強，完全是可愛系穿搭的加分配件。

這次聯名的誠意不只在鏡框。購買聯名鏡框，最低 1980 元起，就能直接帶回角色眼鏡盒、透明外盒與同款眼鏡布，還可加選角色針織提袋；新春期間更加碼 Kakao Friends 紅包袋與邊荷律獨家小卡盲包，收藏控完全無法拒絕。單筆配鏡滿 15,000 元成為 VIP，還能獲得限量連帽頸枕，Ryan 或 Apeach 任選，從戴出門到帶回家，全程都被可愛包圍。

3. JINS × 吉伊卡哇

如果你是標準的吉伊卡哇重度粉，JINS 這次的聯名幾乎可以直接列入「必收清單」。2026 年全新推出的吉伊卡哇聯名系列，從鏡框到配件全面角色化，但整體設計卻意外地好搭。

系列以吉伊卡哇、小八貓與兔兔為主角，金屬框線條圓潤，搭配低彩度百搭色系，不會過於浮誇，卻保有角色辨識度。部分 Switch 系列鏡框還能依需求切換成遮陽模式，日常通勤或外出都很實用。鏡框內側與鏡腳細節藏入角色代表性圖案與小道具，戴得越久，越容易發現新彩蛋。

入手指定角色款式，即可獲得角色眼鏡布與粉嫩質感眼鏡盒，活動期間還加碼贈送吉伊卡哇盲抽貼紙，讓配鏡這件小事，多了一點拆盲包的快樂。