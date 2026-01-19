許光漢、邊佑錫、Karina都來了！Prada 叛逆美學、ZEGNA全新力作一次看

圖片來源：品牌提供

米蘭男裝周熱鬧開跑，Prada 2026秋冬男裝秀以「Before and Next」為主題，吸引許光漢等亞洲巨星前來捧場，成為當晚焦點。 這場秀不僅展現Miuccia Prada與Raf Simons的設計默契，還在AI時代強調人類本能的非理性美學，讓人耳目一新。

圖片來源：品牌提供

設計亮點解析

系列強調從過去經驗中演進，推出修長精準的輪廓，融合傳統元素卻顛覆常規。 像是翻領長風衣上模擬汗漬的做舊細節、寬鬆白色背心展現中性纖細線條，還有拼接格紋與斗篷披肩的層次遊戲，都讓人感受到義大利簡約中混入叛逆懷舊味。 這些設計抵抗AI的完美邏輯，轉而擁抱原始衝動，袖口隨意拉長、外套嫁接帽子的「去功能化」手法，更是對日常穿搭的哲學提問。

圖片來源：品牌提供

明星嘉賓陣容

許光漢以Prada Re-Nylon黑色尼龍夾克、咖色長褲現身機場，低調卻吸睛，這是他首次以嘉賓身份出席Prada男裝周。 泰國男星Win Metawin、韓國邊佑錫、aespa的Karina，以及MEOVV成員Gawon等，也齊聚頭排，亞洲臉孔佔比超高，凸顯Prada在亞洲市場的號召力。 這些明星的黑色系機場look，默契呼應秋冬的內斂調性。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

ZEGNA 2026 冬季系列

ZEGNA 2026 冬季系列以「家的衣櫥」為核心概念，從家族世代對制衣的熱忱出發，將衣櫥視為承載記憶、價值與時間痕跡的空間。對 ZEGNA 而言，衣物不只是穿著之物，更是能被不斷穿戴、重新詮釋的家族傳承。

圖片來源：品牌提供

大秀現場以具象化的衣櫥場景呈現，陳列 ZEGNA 集團執行董事長 Gildo Zegna 與家族成員 Paolo Zegna 的私人物品與珍藏服飾。其中最具象徵意義的，是展示於玻璃櫃中的「ABITO N.1」——1930 年代為品牌創始人量身打造的首套西裝，選用 100% 澳洲羊毛製成，奠定 ZEGNA 對高級面料與精湛工藝的核心價值。

藝術總監 Alessandro Sartori 將服裝視為記錄人生的外在肌膚，本季透過「傳承」的視角，讓衣物在代際之間流轉、延續。他指出，誕生於 1965 年的 Trofeo 羊毛是系列關鍵面料，象徵品牌對品質的長期承諾，並在當代語境中重新演繹。

圖片來源：品牌提供

設計上，系列以鬆弛卻不失結構的廓形為主軸。外套與夾克採寬鬆比例搭配俐落肩線，長褲以高腰剪裁拉長身形。經典雙排扣被重新簡化，結合水平鈕扣設計，使單品能在正式與休閒間自由轉換。「一衣多穿」貫穿全系列，從雙層翻領西裝外套、短夾克到剪羊毛與針織飛行員夾克，皆展現實穿與風格並重的設計思維。

圖片來源：品牌提供

色彩靈感來自自然景觀，以乳白、大地棕、樹皮與森林色系為基礎，輔以藍寶石與霧灰點綴，多元高級面料的運用，為系列堆疊出溫潤而深厚的質感層次，完整詮釋 ZEGNA 對雋永男裝的當代詮釋。

另外，ZEGNA同步宣佈演員及歌手陳偉霆（William Chan）成為全球代言人。由此，陳偉霆正式加入凝聚非凡魅力與遠見卓識的ZEGNA家族，並於同日舉行的2026冬季時裝秀中，首次以全球代言人身份登上米蘭大秀。

圖片來源：品牌提供

陳偉霆憑藉其獨特魅力的銀幕形象與低調內斂的氣質風範而備受矚目。回溯2018年的初遇，他與ZEGNA因共同傾心於當代精緻美學而結緣。正因對風格的共識，讓彼此再度並肩攜手。