2026-02-02 06:24 女子漾／編輯桑泥
2026 開運紅穿搭！擺脫俗氣，「紅 x 灰」冷調配色才是時髦高段班
過年一定要將紅色穿在身上象徵福氣與帶財，但總覺得一不小心就太喜氣、太節慶？2026 馬年想把開運紅穿得時髦又耐看，關鍵就在「紅 × 灰」的冷調配色。比紅黑更高級、比紅白更成熟，這組配色正是今年最值得學的開運穿搭公式。
紅色本身象徵能量、好運與行動力，正好呼應馬年的奔放與前進感，而灰色則代表理性、平衡與穩定，這樣的配色能中和紅色的高彩度，讓整體看起來不俗、不老氣，也更有質感層次。
紅色上衣 × 灰色下身：最不出錯
這個搭配適合新年第一天、走春或是家庭聚會。
穿搭提案
• 酒紅針織衫＋灰色條紋西裝褲
• 紅色高領針織＋灰色長裙
內搭白色 T 恤微微露出下擺，讓整體造型更具層次感。
紅色單品 × 灰色外套：低調開運
如果不想「一眼就很過年」、紅色占太多版面，用大面積的灰色及外套平衡紅色是最佳解法。
穿搭提案
• 灰色大衣＋紅色長裙＋酒紅圍巾
• Oversized 灰色西裝外套＋紅色內搭＋深灰色牛仔褲
整體會呈現「低調中又帶點喜氣」，非常適合年後也能繼續穿。
全身灰 × 紅色配件：極致低調首選
就是不想穿紅衣服？那就讓紅色出現在細節裡！
紅色點綴單品推薦
• 酒紅包包
• 紅棕色短靴、跟鞋
• 紅色毛帽
• 紅色圍巾
全身灰色系穿搭，只要一個紅色焦點，就很有「開運但不刻意」的時髦感，適合低調簡約風格的女孩。
