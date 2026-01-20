2026-01-20 21:03 女子漾／編輯Layla陳亭希
韓劇《今天開始是人類》金惠奫成為小個子穿搭範本！以5套私服展現顯高視覺
人氣新韓劇《今天開始是人類》故事為以不想變成人類的九尾狐為主軸，劇情講述女主角金玉淳（金惠奫 飾）活了九百年，覺得當九尾狐可以自由自在永遠年輕，比起當人類需遵守各種規則有趣許多，但她卻遇上一位世界級足球明星由羅門飾演的姜施洌，兩個人的相遇究竟會發生什麼事情，也讓粉絲迫不及待想追劇，而金惠奫新劇受到關注之外，平時的私服造型也非常值得參考，身高 160 公分的她，完全是小個女生的穿搭範本，不僅很會穿出顯高視覺之外，纖細瘦感也不馬虎，想知道金惠奫有什麼穿搭秘訣嗎？一起來看看。
從《今天開始是人類》金惠奫私服穿搭顯高比例01.垂墜蝴蝶結
第一套金惠奫以成套牛仔單品為搭配，運用提高腰線的夾克，瞬間讓比例營造上短下長的修飾，融入重點鮮明的蝴蝶結點綴，垂墜綁帶同樣能帶來拉長效果，充滿率性優雅的造型相當好看。
從《今天開始是人類》金惠奫私服穿搭顯高比例02.百褶裙
換上荷葉翻領上衣 + 百褶裙，帶點可愛的女孩氛圍，呈現出好感度滿分的印象，另外再加黑色透膚襪，讓腿部提升收縮的視覺，看起來自然顯高又顯瘦。
從《今天開始是人類》金惠奫私服穿搭顯高比例03.及膝洋裝
及膝剪裁洋裝向來是許多小個子女生不太敢嘗試的單品，但其實可以跟著金惠奫選擇氣球裙剪裁、中長襪混合便很搭，隨性踏上球鞋打造韓系魅力。
從《今天開始是人類》金惠奫私服穿搭顯高比例04.短版開襟衫
從金惠奫 IG 私服裡可以發現，她平常超愛穿短版外套，例如以短版開襟衫加碎花洋裝，充滿小巧思的穿搭方式，便能增加理想的造型。
從《今天開始是人類》金惠奫私服穿搭顯高比例05.連身短褲
襯衫設計的連身短褲結合腰線細節，並利用褲管斜線剪裁，能露出大腿最瘦的地方，瞬間為整體打造挑高纖細的感受。
