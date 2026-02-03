2026-02-03 01:52 女子漾／編輯桑泥
過年紅色怎麼穿才好看？新年紅穿搭指南＋3 款不顯俗的紅色系單品推薦
新年想要沾喜氣，將紅色單品穿上身卻擔心不知道該怎麼搭配嗎？其實紅色不只是過年時穿，它在歐美街拍、秀場等出鏡率可是很高的！
而紅色自古以來象徵 熱情、自信與力量，既有視覺吸引力，又能瞬間提升穿搭亮點。想用紅色在過年時穿出時髦氣場又不俗氣？往下看小編推薦的三大紅色系單品，趕緊在過年前為你的衣櫃增添新品！
紅色單品推薦 1｜紅色夾克＝視覺焦點一秒抓目光
想低調一點的女孩可以選擇紅色夾克開始下手，從深酒紅到亮烈紅都能穿出不同氛圍。
配搭方式
• 紅色夾克 + 黑色內搭與下身：有紅色亮點但同時不過於花俏
• 紅色夾克 + 全白內搭：讓造型明亮清晰、視覺更乾淨
• Oversized 紅色夾克＋帽 T＋西裝寬褲：想打造慵懶隨性的優雅，照著穿這套就對了
紅色單品推薦 ２｜紅色大衣＝整體氣勢滿滿
最直接也最有力的紅色單品非紅色大衣莫屬，尤其想在過年給人一見面就有滿滿的氣勢感，這個單品絕對幫你達到目標！
配搭方式
• 酒紅色大衣 + 灰色內搭：這兩組顏色搭配起來不僅視覺上給人溫暖感，更多了沈穩的氛圍。
• 鮮紅色大衣 + 全黑內搭：全黑造型給足了鮮紅色大衣整體亮點，是最安全的搭配。
紅色單品推薦 ３｜紅色洋裝＝節慶與約會首選
紅色洋裝能瞬間打造吸睛造型，從經典紅色迷你連身裙到優雅紅色長洋裝 都值得入手。
搭配方式
• 紅色洋裝 + 同色系高跟鞋：整體造型一致性
• 紅色洋裝 + 金屬配件 + 髮飾：用紅色系打造優雅洋娃娃感
這個造型特別適合約會、派對或新年聚會，在鮮明色彩與身形線條之間取得完美平衡。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower