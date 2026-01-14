子瑜、Momo 辣得不像話！TWICE × Victoria’s Secret PINK 情人節大片曝光，2026 最強「初戀感」內衣穿搭。 圖片來源：IG@vspink, @thinkaboutzu

2026 情人節還沒到，但時尚圈早已被這組照片洗版！TWICE 與 Victoria’s Secret PINK 情人節的全新合作照片一釋出，粉絲直呼：「太辣了！」這不僅是 TWICE 首次進軍國際內衣市場，更預告了 2026 年「舒適美學」將全面取代傳統束縛。這次不只帶來多款全新設計的情人節內衣與服飾單品，也示範了如何把情人節內衣穿得既時尚又個性化，為 2026 年衣櫥靈感注入一股清新能量！

PINK × TWICE 情人節合作亮點

圖片來源：IG@vspink

圖片來源：IG@vspink

Victoria’s Secret PINK 推出的新品是為 2026 情人節打造的限量系列，廣告由 TWICE 四位成員擔任代言與造型展示，呈現甜美、俏皮與自信風格。這次合作是在去年 TWICE 於 Victoria’s Secret Fashion Show 上引爆話題後延續而來，在全球粉絲與時尚圈都引起高度關注。

TWICE 成員火辣造型示範

圖片來源：IG@vspink

圖片來源：IG@vspink

在這次 Victoria’s Secret PINK 的情人節廣告中，TWICE 四位成員展示了各自風格的穿搭方式，又甜又辣！子瑜 Tzuyu和娜璉 Nayeon的搭配結合了性感與日常，展現了「情人節甜心＋日常舒適」風格。

圖片來源：IG@vspink

Momo的搭配則是呈現一種隨性又微性感的層次感，這種「裙裝＋內衣層次穿法」是近年時尚圈非常流行的搭配技巧，性感指數十足！

圖片來源：IG@vspink

志效 Jihyo 則以牛仔寬褲、復古 T-shirt 與牛仔帽打造西部潮流感，透過外罩式穿搭和配件呼應內衣主題，展現個性化的詮釋方式。