Lisa 黑髮回歸太驚豔！LV 晚宴造型解析：酒紅皮革洋裝＋90s 疊穿法，穿出頂級「暗黑芭比」感。 圖片來源：IG@lalalalisa_m

BLACKPINK 成員 Lisa 在 2026 年的第一場時尚活動，她出席了 W Magazine 與 Louis Vuitton 在洛杉磯舉辦的晚宴，活動上她以 LV 酒紅色迷你洋裝搭配黑色高領與黑絲襪造型驚艷大眾，完美示範了如何在冬日派對中穿出層次感與個人風格！

Lisa 晚宴造型解析

圖片來源：LV 官網

Lisa 身穿的這件酒紅色微型迷你洋裝是由 Louis Vuitton Cruise 2026 系列帶出的設計，以皮革與微花紋刺繡細節呈現出新復古美學。

她的這套造型重點在於洋裝內搭配修身高領打底衫與黑色透膚絲襪，尤其是黑絲襪搭配可說是全身造型的秘密武器，它不僅延伸了腿部線條，還在色彩對比中讓黑色打底與酒紅洋裝更顯醒目。這樣的搭配向 90 年代的經典小洋裝造型致敬，同時也讓整體看起來更有層次與保暖感，是「派對穿搭＋冬季造型疊搭」的完美典範。

Lisa 作為 Louis Vuitton 的品牌大使，她的每一次造型曝光都代表著品牌的化學反應與全球時尚影響力。不論是參加派對、晚宴的造型或過去在 Met Gala、時裝週的亮相造型，都展現了她強大的時尚辨識度。

而這次在洛杉磯亮相的晚宴造型，不僅又讓粉絲眼睛一亮，也為 2026 年派對穿搭提供了一套高辨識度、可模仿且具層次美感的穿搭公式！從酒紅色小洋裝、黑領打底到黑絲襪與高跟鞋的搭配，每一個細節都是打造經典冬日派對造型的關鍵。