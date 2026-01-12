Jennie、CORTIS、IVE 震撼登台！第 40 屆金唱片時尚亮點：韓星紅毯穿搭一覽。 圖片來源：IG@cortis, @golden_disc

K-Pop 粉絲的年度盛事來了！第 40 屆「金唱片獎」（Golden Disc Awards）於 2026 年 1 月 10 日正式在台北大巨蛋盛大舉行。這項被譽為「韓國葛萊美獎」的指標性典禮，不僅是音樂實力的最高殿堂，也是時尚圈關注的「典禮穿搭伸展台」。

今年紅毯星光熠熠，從 BLACKPINK Jennie、大勢女團 IVE 到實力新人 CORTIS 等，典禮不只表彰過去一年最優秀的音樂作品與藝人，也成為偶像們亮相紅毯、展現禮服時尚造型的焦點舞台。

什麼是金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）？

金唱片獎是韓國歷史最悠久、最具代表性的音樂頒獎典禮之一，旨在表彰全年最傑出的作品、藝人與新人。與其他依賴投票或單一榜單的獎項不同，金唱片獎主要依據唱片銷量與數位音源流量加上專家評審綜合評分，因此被認為是真正體現「當年最受歡迎音樂」的指標。

這一年的典禮特別首次選在台北大巨蛋舉行，象徵金唱片獎進一步向國際化邁進，吸引了全球無數粉絲與媒體駐足。

第 40 屆金唱片紅毯直擊

Jennie：華麗紅禮服

圖片來源：IG@golden_disc

Jennie 以一襲來自 Masion Margiela 的高訂華麗紅色長禮服亮相紅毯，印象深刻的色彩搭配她成熟自信的舞台氣場，成為全場焦點。這套造型在晚間正式典禮前登場，整體視覺具有高級時尚感，同時展現了她在國際舞台的風格定位。

CORTIS：率性風格成潮流新勢力

圖片來源：IG@golden_disc

新生代人氣團體 CORTIS 則以更俐落、街頭風格的裝扮首登金唱片紅毯，形成與傳統禮服截然不同的潮流對比。他們的造型既保有團體一致性，又兼具個人特色，粉絲們直呼：「太帥了！」

IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、MONSTA：優雅與青春

圖片來源：IG@golden_disc

圖片來源：IG@golden_disc

女團 IVE 與 LE SSERAFIM 的造型則多以柔美元素加細節剪裁搭配，呈現青春與時尚並存的感覺，而 ENHYPEN 與其他男子團體則以精緻西裝或結構感外套出場，展現韓星多元穿搭語言。

圖片來源：IG@golden_disc