林柏宏感嘆「人要活在當下」！與邵雨薇搶穿GUCCI新衣竟被當作鄰家男孩？

本季 Gucci 以《La Famiglia》為名，展開一場關於身份、慾望與集體美學的全新敘事，也正式揭示 Demna 為品牌開啟的新時代序章，性感、奢華與毫不遮掩的張力，構成一個由多重人物原型組成的「Gucci 家族」，而義大利式的 sprezzatura（隨性優雅）則成為貫穿全系列的核心氣質。

圖片來源：品牌提供

這回新系列登場，邀請品牌好友林柏宏與邵雨薇的現身，搶穿最新系列替《La Famiglia》注入更立體的角色靈魂。

林柏宏選擇 DNA 系列的羊毛大衣與毛衣現身，略帶 oversize 的比例，刻意鬆動了傳統正裝的嚴謹。他形容這件大衣「讓整體沒那麼正式，反而有一點小叛逆的味道」，正好回應《La Famiglia》對於男性形象的重新定義。

全身滿版 GG logo 並未流於符號堆疊，反而透過皮帶的點綴，重新拉出俐落比例，讓視覺層次更立體，細節上，他特別選擇帶有「做舊痕跡」質地的鞋款，平衡深色 GG 圖騰的厚重感，低調呼應品牌包款的皮革質感，營造出一種看似不經意、卻極度精準的隨性風格。

在《La Famiglia》的角色設定中，林柏宏被視為「鄰家男孩」的人物原型，溫和卻有態度。寬鬆剪裁的雙排扣羊絨大衣、Web 織帶針織衫與綴有 Horsebit 細節的丹寧喇叭褲，共同構築出一種內斂卻不失張力的男性輪廓；褶皺處理的 Jackie 包，則以柔軟線條收尾，讓造型更貼近真實生活。

相較於林柏宏的收斂與留白，邵雨薇則以洛杉磯系列的全身 GG logo 造型，展現截然不同的存在感，她笑稱這套穿搭帶來的是一種「大家都知道貴賓來了」的氣場。GG 圖騰洋裝搭配 Dionysus 酒神腰帶，虎頭金屬細節勾勒出鮮明輪廓，將女性優雅與力量感並置呈現，耳環與 Jackie Slim 包款的俐落線條，替整體造型注入冷靜而現代的節奏。

作為演員，兩人不約而同提到：在 品牌拍攝成電影的過程中，每一套服裝其實都有一個對應的「角色名字」，林柏宏分享，當你穿上那套衣服，「就彷彿進入了那個衣服的靈魂」。對演員而言，這不只是造型設定，而是一種快速進入角色的儀式感，也正是 Gucci 此季最迷人的地方。

談及近況，邵雨薇透露剛完成一部作品，並即將有一部「青春洋溢、蠻可愛的鬼片」與觀眾見面，同時也投入新劇組的排戲準備，展望 2026 年，她坦言期待突破，但同時更重視「高品質的休息」因為唯有沉澱，才能累積新的能量，另外林柏宏也在採訪中提到，過去學到最多就是要懂得活在當下，珍惜身邊的人，還開玩笑譬喻自己的96分鐘電影為例，而邵雨薇則是很多事情都是要學習，也會覺得在學習的過程當中得當不同感受，新的一年兩位難得來到活動，也讓人更期待未來新作品！

在2026新年各大品牌推陳出新新系列，CELINE 此次釋出的新春形象大片，反而以一貫冷靜而內斂的節奏，呈現品牌對節慶文化的當代表達。

影像從華人民間的許願樹意象出發，將繫滿 CELINE 絲巾與緞帶的常青樹作為視覺核心，絲綢在風景之中自然垂落，既承載對新年的祝福寓意，也巧妙呼應品牌長年累積的絲巾工藝與經典衣櫥語彙，讓節慶氛圍轉化為一種可以被日常穿著的優雅狀態。由攝影師 Kin Chan Coedel 捕捉的影像，在儀式感與靜謐之間取得平衡，色彩鮮明卻不喧嘩；而另一組由鐘靈鏡的時裝大片，則以人物群像延伸這份情緒層次。

身為全球品牌大使的劉詩詩以深色西裝與白襯衫亮相，透過紅色細節與全新酒紅色 Crystal 手袋低調呼應新春意象，在日常與節慶之間拿捏得恰到好處，展現 CELINE 擅長的克制美感。

其他模特兒則以更鮮明的色彩配置與絲巾、包款與首飾層次搭配，為畫面注入流動節奏，卻依然維持品牌清晰的衣櫥邏輯，新春甄選系列自 1 月 8 日起於精品店販售，為嶄新一年留下耐看的祝福。

圖片來源：品牌提供