寒流「低溫警告」穿搭術：零下也不臃腫的保暖疊穿大法，時髦與機能一次到位。 圖片來源：Pinterest

每到寒流來襲、氣象發布「低溫警告」，穿搭最大難題從來不是「怎麼穿得暖」，而是如何在零下或體感低溫中，依然能不顯臃腫、保有比例與時尚感，穿得像「米其林輪胎人」已經過時了！其實真正的關鍵不在於多穿，而在於「聰明疊穿」與材質選擇。

小編整理一套從內層到外套的保暖穿搭公式，教你在寒流、零下氣溫、通勤或旅行時，都能穿得暖又輕，且依然保持俐落的高級感。

Step 1｜貼身內層：發熱但一定要「薄」

圖片來源：Pinterest

低溫穿搭第一層，請捨棄厚重材質的衣服，最佳選擇為發熱衣、羊毛材質等貼身上衣，或是選擇高領內搭作爲上身穿搭的打底衣。這一層的任務是穩定體溫、排濕不悶熱，厚度越薄，後續疊穿會越好看。

Step 2｜中層保暖：決定造型風格的關鍵

圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest

中層是整體穿搭的「靈魂層」，建議搭配針織毛衣、輕量羽絨、鋪棉背心，或是襯衫疊穿毛衣或針織背心，依造想打造的風格選擇 Oversized 款式、直線剪裁或垂墜感材質，這一層決定你看起來是「有型疊穿」，還是「被衣服吞沒」！

Step 3｜外層防風：輪廓越乾淨越顯瘦

圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest

真正對抗寒流的不是穿得多厚，而是選擇的衣服防不防風！在寒流來襲時，外套首選推薦如下：

• 長版羊毛大衣：內可藏多層

• 防風羽絨外套：剪裁俐落

• 高領／企領外套：直接擋風

建議選擇避免腰部過度膨脹設計，整體視覺上會更顯高顯瘦。