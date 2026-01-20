2026-01-20 02:02 女子漾／編輯桑泥
2026 必備平底鞋款！樂福鞋、穆勒鞋⋯5 套造型靈感穿出高級時尚感
2026 鞋櫃裡請準備好一雙平底鞋！平底鞋不再只是「舒服的選擇」，它已經成為時髦穿搭中的核心單品之一。從樂福鞋、穆勒鞋、芭蕾舞鞋再到瑪莉珍鞋，每一款平底鞋都能搭出屬於自己的風格語境。以下小編整理了 ５ 套最值得借鏡的平底鞋穿搭靈感，鞋款與搭配技巧通通一網打盡，新的一年一起穿出高級時尚感！
1｜樂福鞋 + 長大衣 + 直筒牛仔褲
樂福鞋是平底鞋穿搭裡最不會出錯的款式，尤其黑色或深棕色皮革款，能瞬間提升造型成熟度。將樂福鞋搭配長大衣與直筒牛仔褲，整體造型既乾淨又有城市感，是日常出門與週末逛街的完美公式。
2｜樂福鞋 + 西裝外套 + Leggings
若想要兼具舒適與俐落感，可以試試用西裝外套配上 Leggings 及樂福鞋 的組合。這套搭配融合了休閒與時髦感，推薦給想嘗試風格混搭的女孩。
3｜穆勒鞋 + 長大衣 + 棒球帽
想要中性又有細節感的穿搭，試試平底穆勒鞋配上一頂棒球帽的搭法，再加上長大衣讓整體更有風格，棒球帽則帶出休閒趣味，這套是近期街拍裡常見的時髦穿法。
4｜瑪莉珍鞋 + 皮衣外套 + 牛仔寬褲
瑪莉珍平底鞋結合俏皮與復古感，搭配皮衣外套與牛仔寬褲，是一套最具個性的穿搭之一。
５｜芭蕾平底鞋 + 棕色風衣 + 深色牛仔褲
經典又永不退流行的鞋款之一絕對有芭蕾平底鞋，它的設計靈感源自芭蕾舞鞋，通常沒有鞋跟或只有微低跟，讓穿搭更顯柔和優雅。搭配棕色風衣與深色牛仔褲，打造出既有休閒感又有女人味的都市穿法。
